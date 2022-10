Kanye Wests Twitter-Account wegen antisemitischem Tweet gesperrt

CNN

Twitter sperrte den Twitter-Account von Rapper Kanye West wegen eines antisemitischen Tweets, der am Samstag auf dem Account gepostet wurde.

In dem inzwischen entfernten Tweet sagte West, er würde „mit 3 in den Tod gehen [sic] On JEWISH PEOPLE“ und auch das: „Ihr Jungs habt mit mir gespielt und versucht, jeden, der sich eurer Agenda widersetzt, in die Irre zu führen“, ohne anzugeben, an welche Gruppe er sich wandte, laut Internet-Archivaufzeichnungen von CNN.

Ein Sprecher von Twitter bestätigte gegenüber CNN, dass das Konto wegen Verstoßes gegen die Richtlinien von Twitter gesperrt wurde. Der Tweet wurde auf dem Konto durch eine Nachricht des Unternehmens ersetzt, in der es heißt: „Dieser Tweet hat gegen die Twitter-Regeln verstoßen.“

Der Sprecher sagte nicht, gegen welche Richtlinie verstoßen wurde, sondern schickte stattdessen einen Link zu Twitter Regelndie Richtlinien gegen hasserfülltes Verhalten enthalten.

Twitter wollte nicht sagen, wie lange das Konto gesperrt ist oder wann der Benutzer wieder twittern kann.

Am Freitag wurde Wests Instagram-Konto wegen Verstoßes gegen die Unternehmensrichtlinien gesperrt, sagte ein Meta-Sprecher gegenüber CNN.

In einem Tweet sagte die Anti-Defamation League: „Macht. Untreue. Gier. Gottesmord. Blut. Verweigerung. Antizionismus. All dies sind antisemitische Tropen, die wir in unserem #AntisemitismUncovered Guide auf antisemitism.adl.org aufschlüsseln. Viele dieser Mythen haben kürzlich die Kommentare von @KanyeWest beeinflusst, und das ist gefährlich.“

CNN konnte keinen Vertreter von West für eine Stellungnahme erreichen.