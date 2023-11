Kanye West lebt jetzt in einer Wohnung ohne Sicherheit, ohne Kindermädchen und ohne Koch, nachdem er aus der Villa in Calabasas ausgezogen ist … und Kim Kardashian ist verblüfft, dass North lieber das einfache Leben mit ihm führt

Kim Kardashian verriet in einem Gespräch über ihre Tochter North, dass ihr Ex Kanye West in einer Wohnung ohne die luxuriösen Annehmlichkeiten lebt, die sie in ihrer Villa in Calabasas teilten.

Die Episode beginnt am Osterwochenende, als sich die ganze Familie in Palm Springs trifft und Kim beginnt, mit Kourtney Kardashian über Elternschaft zu diskutieren.

Kim – die sich zu Halloween als Clueless-Charaktere verkleidet hat – erklärt, dass sie eine „harte Woche“ mit ihrem ältesten Kind, der 10-jährigen Tochter North, hatte, die Kanyes Wohnung gegenüber Kims Villa in Calabasas vorzieht.

Kim erklärt: „Und dann, North, geht sie zu ihrem Vater und sagt: „Papa ist der Beste.“ Er hat alles herausgefunden. Er hat kein Kindermädchen. Er hat keinen Koch. Er hat keine Sicherheit. Er wohnt in einer Wohnung.“ Und sie wird anfangen zu weinen: „Warum hast du keine Wohnung?“ Ich kann nicht glauben, dass wir keine Wohnung haben.“

Kourtney gibt zu, dass ihre Kinder dasselbe über das Haus ihres Ex-Scott Disick sagen.

„Bei Scott machen sie das auch so, wie: „Papa hat das beste Haus.“ Dein Haus ist scheiße. Er hat das beste Haus, es ist nicht besonders groß, die Stimmung ist besser.“ „Ich habe das Gefühl, dass alles auf die Eltern fällt, die mehr involviert sind“, sagt Kourtney.

Kim fügt hinzu, dass ihre Kinder sagen werden, dass sie ihr eigenes Essen zubereiten, und Kim sagt: „Das ist großartig, dass du Ramen machst, weißt du, großartig.“

Kourtney fügt hinzu: „Ich backe jeden Morgen Pfannkuchen und das hat das Spiel verändert.“ „Sie lieben es, weil wir am Tisch sitzen und sie glücklicher sind.“

Kim fügt hinzu: „Ja, außer einer möchte einen Smoothie, einer möchte dies, einer möchte das“, worauf Kourtney erwidert: „Also sage ich wie einer von euch … sie wechseln sich ab, als würden sie das Frühstück auswählen.“

Kim fügt hinzu: „Aber wie … oh mein Gott, ich brauche nur einen Tag“, während sie zu dem gemeinsamen Geständnis zurückkehren, bei dem ein Produzent fragt: „Wer von euch ähnelt eher eurer Mutter?“

Sie sind sich beide einig, dass es Kim ist, und Kim fügt hinzu: „Auf jeden Fall.“ Ich meine, sie regt sich auf. Zum Beispiel, wenn sie erschöpft ist und einfach sagt: „Komm rüber, Kimberly“, während Kourtney hinzufügt, dass sie „die Zähne zusammengebissen“ hat.

Kim greift nach Kourtneys Arm, ahmt Kris nach und fügt hinzu: „Weißt du, und du würdest sagen: „Okay, geh von meinem Arm“, weißt du, und ich kann sehen … Ich greife nicht nach dem Arm, aber Junge, schon.“ möchte. Mit Sicherheit die gleiche Energie.‘

Kourtney fügt hinzu: „Und ich habe es immer in mir selbst gesehen, bis ich die Arbeit erledigt habe.“

Kim fügt hinzu: „Nichts war gut genug.“ Ich habe Saint auf diese Reise mitgenommen und er war so aufgeregt, aber dann war North wütend und sie wollte nicht mit mir sprechen, weil sie keine Alleinreise bekam. Und ich denke: „Reisen unternimmt man immer alleine.“

Kourtney fügt hinzu: „Aber was wäre, wenn man es nicht so extrem macht und lieber ein privates Abendessen mit North oder so einnimmt.“ Machen Sie einen Spaziergang, machen Sie eine Wanderung, gehen Sie zum Tee. Selbst wenn du so etwas ausgibst … Ich werde es mit Reign so machen, dass wir einfach nur sitzen und reden und wirklich konzentrierte Aufmerksamkeit haben.‘

Kim fügte hinzu: „Ja, das muss ich tun“, während Kourtney hinzufügte: „Es muss keine verrückte Sache sein, wissen Sie.“

Zurück in ihrem gemeinsamen Geständnis fügt Kourtney hinzu: „Ich glaube, ich gehe sanfter mit meinen Kindern um.“ „Bei meinen Kindern finde ich, dass ein liebevollerer Ansatz am besten funktioniert.“

Kim fügt hinzu: „Und so fühle ich mich, aber … mit ein bisschen harter Liebe darin und ein bisschen erschöpft … „Scheiße, was zum Teufel ist los? Holen Sie sich auch die verdammte Energie hierher. Es ist wie: „Geh ins Bett. Ich würde sagen: „Es ist 10 Uhr und du bist noch wach? Geh ins Bett!“ Als würdest du mich verrückt machen, weißt du, also denke ich definitiv, dass wir uns in dieser Hinsicht unterscheiden. Ich bin am Ende.‘