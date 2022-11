Kanye West kündigt Präsidentschaftskampagne 2024 an – National

Rapper Kanye West, der seinen Namen legal in Ye geändert hat, hat in einer Reihe von Wahlkampfvideos, die am späten Donnerstagabend veröffentlicht wurden, angekündigt, dass er beabsichtigt, 2024 für das Amt des US-Präsidenten zu kandidieren.

Der Schritt folgt auf eine zuvor gescheiterte Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2020, bei der er schlappe 60.000 Stimmen erhielt.

Im ersten seiner Wahlkampfvideos behauptet Ye, er habe den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gebeten, sein Mitstreiter zu werden. Trump gab letzte Woche bekannt, dass er nach einem gescheiterten Wiederwahlkampf im Jahr 2020 auch für das Präsidentenamt im Jahr 2024 kandidiert.

Weiterlesen: Donald Trump kündigt seine dritte Präsidentschaftskandidatur trotz schwindender republikanischer Unterstützung an Weiterlesen Donald Trump kündigt seine dritte Präsidentschaftskandidatur trotz schwindender republikanischer Unterstützung an

Ye befragte sogar seine Twitter-Follower und fragte, was ihrer Meinung nach Trumps Antwort war, als der Rapper ihn bat, sein Vizepräsident zu werden.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Zum ersten Mal in Mar-a-Lago Regen und Verkehr Ich kann nicht glauben, dass ich Präsident Trump warten ließ Und ich hatte Jeans an Huch Was denkst du, war seine Antwort, als ich ihn fragte, ob er 2024 mein Laufkamerad sein möchte? — ihr (@kanyewest) 23. November 2022

In dem Video nach der Umfrage mit dem Titel „Mar-A-Lago Debrief“ behauptet Ye, dass sein Angebot den ehemaligen Präsidenten „beunruhigt“ gemacht habe.

„Trump fing im Grunde an, mich am Tisch anzuschreien und mir zu sagen, dass ich verlieren werde“, sagte Ye in dem Video.

Weiterlesen: Kanye West will die konservative Social-Media-App Parler kaufen

„Ich meine, hat das jemals für irgendjemanden in der Geschichte funktioniert?“ Ye hinzugefügt. „Ich denke, warte, warte, warte, Trump, du redest mit Ye.“

Ye sagte in dem Video auch, dass er der Meinung sei, Trump hätte die Menschen freilassen sollen, die wegen der Teilnahme an den Unruhen vom 6. Januar 2021 im US-Kapitol festgenommen worden waren.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Ye hat auch einen Textaustausch getwittert, der zu zeigen scheint, dass der Alt-Right-Kommentator Milo Yiannopoulous und der weiße Nationalist Nick Fuentes seinem Wahlkampfteam beigetreten sind. Jeder ihrer Kontakte in Yes Telefon hat YE24 hinzugefügt, den Slogan, den der Rapper in all seinen Kampagnenvideos verwendet hat.

Gerade angesagt Gerade angesagt

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Die Präsidentschaftskandidatur von Yes folgt einer Reihe schädlicher Skandale um den unverblümten Rapper und Modedesigner.

Er provozierte Empörung während der Pariser Modewoche, indem er ein T-Shirt mit dem Slogan „White Lives Matter“ trug, ein Satz, der von weißen Supremacisten verwendet wurde, um die Black Lives Matter-Bewegung herunterzuspielen.

Weiterlesen: Kanye West verteidigt das T-Shirt „White Lives Matter“ und nennt Black Lives Matter einen „Betrug“

Während er sich online verteidigte, machte Ye antisemitische Kommentare, die dazu führten, dass er von Twitter und Instagram suspendiert wurde.

Ye behauptete, dass seine Kritiker von einer geheimen Kabale des jüdischen Volkes bezahlt würden, ein weit verbreiteter antisemitischer Ausdruck. Der Guardian berichtete, dass er einmal sagte, er würde „Todeskontamination 3 gegen JÜDISCHE MENSCHEN“ begehen.

Weiterlesen: Twitter, Instagram schränken den Account von Kanye West nach antisemitischen Posts ein

Die darauf folgende Empörung veranlasste die Talentagentur von Yes, ihn fallen zu lassen, und mehrere Modeunternehmen, darunter Adidas, Balenciaga und Gap, brachen die Verbindung zu ihm ab. Der Rapper sagte später, dass er aufgrund des wirtschaftlichen Rückschlags „zwei Milliarden Dollar an einem Tag“ verloren habe.

Einen Tag vor der Bekanntgabe seiner Präsidentschaftskandidatur gab Adidas bekannt, dass es eine Untersuchung gegen Ye wegen Belästigungsvorwürfen gegen Mitarbeiter einleite, die an seiner Yeezy-Schuhlinie arbeiteten. Adidas-Mitarbeiter sagten dem Magazin Rolling Stone, Ye habe „Gedankenspiele“ eingesetzt, um ein „giftiges Umfeld“ im Unternehmen zu schaffen.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Weiterlesen: Adidas wird die Yeezy-Schuhe von Kanye West unter einem anderen Namen verkaufen, sagt CFO

Ye ist nach Trump die zweite Person, die ihre Präsidentschaftskandidatur für 2024 ankündigt. Es scheint, dass er diese Wahl früh beginnen möchte, nachdem er seine Kampagne für 2020 zu spät angekündigt hat, um in mehreren Bundesstaaten auf dem Stimmzettel zu erscheinen.

Am Ende wurde Ye 2020 nur in 12 Bundesstaaten als Präsidentschaftskandidat aufgeführt und hielt nur eine Kundgebung ab – bei der er zusammenbrach, während er über Abtreibung und seine damalige Frau Kim Kardashian diskutierte.