Kanye West, jetzt Ye, wird Parler nicht kaufen: NPR

Saul Leob/AFP über Getty Images

Der anfangs zweifelhafte Deal zwischen Ye und Parler ist geplatzt.

Die konservative Social-Media-Plattform bestätigte in einer Erklärung gegenüber NPR, dass sie einen früheren Deal zum Verkauf der Website an Ye, den Rapper und Mogul, der früher als Kanye West bekannt war, beendet hat.

„Diese Entscheidung wurde Mitte November im Interesse beider Parteien getroffen. Parler wird weiterhin zukünftige Wachstumsmöglichkeiten und die Weiterentwicklung der Plattform für unsere lebendige Community verfolgen“, so ein Sprecher der Muttergesellschaft des Netzwerks, Parlement Technologies.

Ye wurde weithin dafür verurteilt, wiederholt antisemitische Äußerungen gemacht zu haben, darunter die Aussage „Ich mag Hitler“ und die Leugnung des Holocaust in einem Auftritt am Donnerstag in einer Alt-Right-Show, moderiert von Alex Jones, einem Verschwörungstheoretiker, der den Eltern von Sandy Hook-Schießopfern mehr als eine Milliarde Dollar Schadensersatz schuldet.

Der Ye-Parler-Deal sollte zuvor bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Bevor sie den jetzt gescheiterten Deal unterzeichneten, hatte Parler laut einer dem Unternehmen nahestehenden Person verzweifelt nach einem Käufer gesucht, um das seit Monaten finanziell angeschlagene Unternehmen zu retten.

Es ist nicht klar, ob der Antisemitismus von Yes etwas mit dem Scheitern der Übernahme zu tun hatte, aber die Person sagte, die zunehmende Isolation von Yes in der Geschäftswelt sei ein Faktor.

Parler wurde nach den Präsidentschaftswahlen 2020 zu einem Hit unter den Fans des ehemaligen Präsidenten Trump, da rechte Kritiker es als Alternative zu Facebook und Twitter hochhielten. Es war eine wichtige Organisationsseite für einige der Randalierer, die am 6. Januar das Kapitol stürmten. Hunderte von ihnen posteten Fotos und Videos von der Gewalt an diesem Tag an Parler, was Apple und Amazon dazu veranlasste, die Verbindungen zur Plattform abzubrechen.

Seitdem kämpft Parler ums Überleben inmitten einer schrumpfenden Nutzerbasis und wachsender Konkurrenz in der Welt der rechten sozialen Medien. Andere alternative Netzwerke, einschließlich Trumps Website Truth Social, haben versucht, die Alternative zu Twitter zu werden. Zu dem immer dichter werdenden Feld gehören auch die Standorte Gab und Gettr.

Laut Daten des Analyseunternehmens Apptopia hat Parler täglich 40.000 aktive Benutzer. Twitter hat im Vergleich dazu mehr als 200 Millionen.

Ye suchte Parler auf, nachdem er wegen seiner antisemitischen Posts von den Social-Media-Plattformen Twitter und Instagram verbannt worden war. Der neue CEO Elon Musk hat im November den Twitter-Account von Yes wiederhergestellt.

Ye wurde auch für ein Treffen mit dem weißen Nationalisten Nick Fuentes, der den Holocaust leugnet, letzte Woche im Mar-a-Lago-Resort des ehemaligen Präsidenten Donald Trump verurteilt.

Im Oktober hat Adidas Ye aus seiner Modelinie gestrichen, nachdem der ehemalige Rapper antisemitische Kommentare abgegeben hatte.

Bobby Allyn von NPR hat zu diesem Bericht beigetragen.