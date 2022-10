Kanye West: Gap und Foot Locker entfernen alle Yeezy-Waren

New York

Während die Reaktion der Unternehmen auf Kanye West zunimmt, hat Gap angekündigt, dass es die Yeezy-Gap-Warenlinie des Rappers aus seinen Läden nimmt und YeezyGap.com geschlossen hat. Außerdem zieht Foot Locker Yeezy-Produkte aus seinen Regalen.

„Die jüngsten Bemerkungen und das Verhalten unseres ehemaligen Partners unterstreichen weiter, warum wir sofortige Schritte unternehmen, um das Yeezy Gap-Produkt aus unseren Geschäften zu entfernen“, sagte der Einzelhändler in einer Erklärung am Dienstag.

In den letzten Wochen haben sich Einzelhändler, Social-Media-Plattformen, Prominente sowie Mode- und Unterhaltungsunternehmen aufgrund antisemitischer Äußerungen in einem Podcast und auf Twitter sowie anderen kontroversen Verhaltensweisen von Geschäftsallianzen mit West getrennt.

„Antisemitismus, Rassismus und Hass in jeglicher Form sind unentschuldbar und werden im Einklang mit unseren Werten nicht toleriert. Im Namen unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre arbeiten wir mit Organisationen zusammen, die Hass und Diskriminierung bekämpfen“, kündigte Gap an.

Gap folgt auf die Erklärung von Adidas am Dienstag, dass das Unternehmen seine Partnerschaft mit West, der seinen Namen legal in Ye geändert hat, „mit sofortiger Wirkung“ beendet habe.

Ebenfalls am Dienstag sagte ein Sprecher des Einzelhändlers Foot Locker (FL), dass er zwar „ein Partner von adidas bleibt und ein breites Sortiment ihrer Kollektionen führt – wir aber keine zukünftigen Yeezy-Produktausfälle unterstützen werden, und wir haben unsere Einzelhändler angewiesen jedes vorhandene Produkt aus unseren Regalen und digitalen Websites zu ziehen.“

Gap Inc. (GPS) und Kanye West gaben letzten Monat bekannt, dass sie eine 10-jährige Partnerschaft beenden würden, die 2020 mit seinem Modeunternehmen Yeezy unterzeichnet wurde.

Das erste Stück von Yeezy Gap war eine 200-Dollar-Jacke, die bei ihrer Markteinführung sofort online ausverkauft war. Eine Handvoll nachfolgender Produkteinführungen der Marke, darunter weitere Jacken und Hoodies, waren ebenfalls sofort ausverkauft.

West erweiterte seine ausverkaufte Yeezy Gap-Linie, indem er die Luxusmode-Powerhouse-Marke Balenciaga einbrachte, um die „Yeezy Gap Engineered By Balenciaga“-Kollektion auf den Markt zu bringen. Im Juli wurde die Kollektion zum ersten Mal in Gap Stores verkauft.

Mitte September sagte West, er werde seine Partnerschaft mit Gap wegen „erheblicher Nichteinhaltung“ beenden. Balenciaga kündigte letzte Woche an, die Verbindung zu Ye abzubrechen.

Der Anwalt des Rapper, Nicholas Gravante, sagte in einer Erklärung im September, dass West „keine andere Wahl habe, als ihre Zusammenarbeit zu beenden“, weil er behauptet, der Einzelhändler habe gegen ihre Partnerschaft verstoßen, indem er unter anderem keine Yeezy-Markengeschäfte eröffnete und seine Kleidung nicht wie ursprünglich geplant vertrieb .

Gap bestätigte am selben Tag, dass es die Yeezy-Partnerschaft beendet hatte. Aber hatte ursprünglich gesagt, dass vorhandene Waren bis in die erste Hälfte des Jahres 2023 weiterhin in den Geschäften und auf der Website des Unternehmens verkauft werden, eine Entscheidung, die jetzt rückgängig gemacht wurde.