Bjørn Gulden, CEO von Adidas, sagte, er glaube nicht, dass Kanye West „das meinte, was er sagte“, als der Rapper letztes Jahr antisemitische Kommentare von sich gab.

In einem aktuellen Podcast-Interview lobte Gulden West, auch bekannt als Ye, und nannte ihn „einen der kreativsten Menschen der Welt“. Gulden sagte, die Tatsache, dass Ye diese Aussagen gemacht habe, sei „nicht so gut“ und habe Adidas dazu veranlasst, den Vertrag zu brechen und das Produkt zurückzuziehen, und verwies auf das Ende seiner Yeezy-Linie.

„Sehr bedauerlich, denn ich glaube nicht, dass er meinte, was er sagte, und ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. „Es kam einfach so rüber“, sagte Gulden, der gebürtiger Norweger ist und Englisch nicht seine Muttersprache ist. „Das bedeutete, dass wir dieses Geschäft verloren haben, eine der erfolgreichsten Kooperationen in der Geschichte … sehr traurig.“

Adidas antwortete nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar zu Guldens Äußerungen. Gulden wurde im November 2022 CEO, kurz nach dem Ende der Partnerschaft mit West.

In einem anderen Podcast übte West eine Tirade gegen Juden aus und sagte, dass er „antisemitische Scheiße sagen kann und Adidas mich nicht fallen lassen kann“ und drohte auf seinem X-Konto mit „Death Con 3 gegen JEWISH PEOPLE“. Seine Äußerungen erregten weltweite Empörung und wenige Tage später beendete Adidas die neunjährige Geschäftsbeziehung mit ihm.

Vor diesen Kommentaren stellte Adidas die „Partnerschaft auf den Prüfstand“, nachdem er in der Öffentlichkeit ein „White Lives Matter“-T-Shirt trug. Die Anti-Defamation League stuft den Ausdruck als „Hassslogan“ ein, der von weißen Rassistengruppen, darunter dem Ku-Klux-Klan, verwendet wird.

Adidas erlitt nach der Auflösung der Yeezy-Schuhlinie einen großen finanziellen Schlag. Das Unternehmen sagte, dass es in diesem Jahr einen Umsatzverlust von 1,3 Milliarden US-Dollar erwarte, da es nicht in der Lage sei, die Yeezy-Kleidung und -Schuhe des Designers zu verkaufen.

Allerdings helfen die bisher starken Verkäufe der übriggebliebenen Yeezy-Lagerbestände dem Unternehmen, einen Teil seiner Verluste auszugleichen. Das Unternehmen rechnet nun damit, im Jahr 2023 einen Betriebsverlust von 450 Millionen Euro (491 Millionen US-Dollar) zu erwirtschaften, ein viel besseres Ergebnis als der Verlust von 700 Millionen Euro (764 Millionen US-Dollar), den es bereits im März prognostiziert hatte.

Adidas hat kürzlich einen 1,2-Milliarden-Dollar-Vertrag mit dem britischen Fußballverein Manchester United unterzeichnet, um nach dem Ausstieg von West eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit zu finden.