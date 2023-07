TOPEKA, Kan. (AP) – Kansas muss es Transgendern nicht mehr gestatten, das auf ihrem Führerschein angegebene Geschlecht zu ändern, ordnete ein Richter eines Landesgerichts am Montag im Rahmen einer Klage des republikanischen Generalstaatsanwalts des Staates an.

Die Anordnung von Bezirksrichterin Teresa Watson bleibt bis zu zwei Wochen in Kraft, sie kann sie jedoch verlängern. Aber es ist bedeutsam, weil Transgender-Menschen in Kansas seit mindestens vier Jahren ihren Führerschein ändern können und fast 400 Menschen dies getan haben. Derzeit wird Kansas einer der wenigen Bundesstaaten sein, die solche Änderungen nicht zulassen.

Der Richter erließ den Beschluss drei Tage, nachdem Generalstaatsanwalt Kris Kobach zwei Beamte der Regierung der demokratischen Gouverneurin Laura Kelly verklagt hatte. Kelly kündigte letzten Monat an, dass die Kfz-Abteilung des Bundesstaates weiterhin die Führerscheine für Transgender-Personen ändern werde, damit ihre Geschlechtsangabe mit ihrer Geschlechtsidentität übereinstimme.

Kobach behauptet, dass ein am 1. Juli in Kraft getretenes Gesetz solche Änderungen verhindert und den Staat verpflichtet, alle früheren Änderungen in seinen Aufzeichnungen rückgängig zu machen. Es definiert „männlich“ und „weiblich“, sodass das Gesetz von Kansas die Geschlechtsidentitäten von Transgender-, nicht-binären oder geschlechtswidrigen Personen nicht anerkennt.

Watson schrieb in ihrer kurzen Anordnung, dass es zu „unmittelbaren und irreparablen Schäden“ führen würde, wenn die Kfz-Abteilung weiterhin Änderungen für Transgender-Menschen vornehme. Führerscheine bleiben sechs Jahre lang gültig, und Watson nahm Kobachs Argument zur Kenntnis, dass es schwierig sei, Führerscheine zurückzunehmen oder aus dem Verkehr zu ziehen, wenn sie einmal ausgestellt seien.

„Lizenzen werden von Strafverfolgungsbehörden verwendet, um Straftatverdächtige, Opfer von Straftaten, gesuchte Personen, vermisste Personen und andere zu identifizieren“, schrieb Watson. „Die Einhaltung staatlicher gesetzlicher Anforderungen zur Identifizierung von Lizenzinhabern ist ein Problem der öffentlichen Sicherheit.“

Kellys Büro sagte, es arbeite an einer Antwort auf Watsons Anordnung. Kelly gewann ihre erste Amtszeit als Gouverneurin im Jahr 2018, indem sie Kobach, den damaligen Außenminister von Kansas, besiegte. Er wiederum feierte letztes Jahr ein politisches Comeback, indem er das Rennen um die Generalstaatsanwältin gewann, die sich eine zweite Amtszeit sicherte – beide Male mit knappem Vorsprung.

Das Büro des Gouverneurs sagte, Anwälte der Mutterbehörde der Kfz-Abteilung, des Kansas Department of Revenue, glauben nicht, dass es gegen das neue Gesetz verstößt, wenn es Transgendern gestattet wird, ihren Führerschein zu ändern.

Viermal so viele Menschen pro Monat haben in diesem Jahr ihren Führerschein gewechselt als in den Vorjahren. Solche Veränderungen beschleunigten sich im Mai und Juni, als Befürworter der LGBTQ+-Rechte die Menschen dazu ermutigten, dies noch vor dem neuen Gesetz zu tun.

Taryn Jones, stellvertretende Vorsitzende und Lobbyistin der LGBTQ+-Rechtegruppe Equality Kansas, räumte die Sorge ein, dass es für die Strafverfolgung schwieriger werden würde, dem Staat zu erlauben, weiterhin Änderungen vorzunehmen, fragte jedoch: „Wie viele Kriminelle haben Sie, die transsexuell sind?“ Sie sagte, dass Transsexuelle weiterhin in der Lage sein werden, ihren Namen zu ändern, um ihn an ihre Geschlechtsidentität anzupassen.

Jones sagte auch, dass potenzielle Probleme für die Strafverfolgung gegen die Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit und Sicherheit von Transgender-Menschen abgewogen werden sollten, die keine Lizenzen haben, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen.

„Wissen Sie, es ist derzeit in Amerika schwer genug, transsexuell zu sein, besonders an einem konservativen Ort wie Kansas“, sagte sie.

Malachite Hughes, ein 17-jähriger Transgender-Junge in Topeka, sagte, dass das Wissen, dass manche Menschen ihn als Frau betrachten, dazu führen kann, dass er an Depressionen leidet. Mit 18 Jahren plant er, seinen Führerschein und seine Geburtsurkunde zu ändern.

„Für mich geht es vor allem darum, dass meine Sachen widerspiegeln, wer ich persönlich bin“, sagte er, nachdem er kürzlich bei einer Kundgebung für Transgender-Rechte im Kansas Statehouse gesprochen hatte. „Zu wissen, dass in meinen Rechtsdokumenten steht, dass ich eine Frau bin, ist mir sehr unangenehm.“

Selbst mit einer Reihe von Maßnahmen, die dieses Jahr auf Transgender in Staatshäusern in den USA abzielen, wäre Kansas untypisch, wenn es ihnen nicht erlaubt, das Geschlecht oder Geschlechtsmarkierungen auf Geburtsurkunden, Führerscheinen oder beidem zu ändern. Montana und Tennessee haben ebenfalls Richtlinien gegen die Änderung beider Dokumente, und Oklahoma hat eine Richtlinie gegen die Änderung von Geburtsurkunden.

Kobach hat argumentiert, dass das neue Kansas-Gesetz Transgender-Personen auch daran hindert, die Angabe ihres Geschlechts in ihren Geburtsurkunden zu ändern, aber die Klage, die er am Freitag eingereicht hat, befasst sich nicht mit diesen Dokumenten. Die Beilegung einer Bundesklage aus dem Jahr 2018 verlangt von Kansas, Transgender-Personen die Änderung ihrer Geburtsurkunden zu gestatten, und mehr als 900 Menschen haben dies getan.

Das neue Gesetz von Kansas definiert das Geschlecht einer Person als männlich oder weiblich, basierend auf dem „biologischen Fortpflanzungssystem“, das bei der Geburt identifiziert wurde, und wendet diese Definition auf alle staatlichen Gesetze oder Vorschriften an.

Darin heißt es auch, dass „wichtige staatliche Ziele“ zum Schutz der Privatsphäre, Gesundheit und Sicherheit der Menschen gleichgeschlechtliche Räume wie Badezimmer und Umkleideräume rechtfertigen. Dieser Teil des Gesetzes enthält jedoch keinen Durchsetzungsmechanismus.

John Hanna, The Associated Press













