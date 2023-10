*DraftKings verfügbar in: AZ, CO, CT, IL, IN, IA, KY, LA, MD, MA, MI, NH, NJ, NY, OH, OR, PA, TN, VA und WY

**BetMGM verfügbar in: AZ, CO, FL, IL, IN, IA, KS, LA, MD, MA, MI, MS, NV, NJ, NY, OH, OR, PA, PR, TN, VA, WA, WV und WY

***BetRivers verfügbar in: AZ, CO, CT, IL, IN, IA, LA, MD, MI, NJ, NY, OH, PA, VA, WV und WY)

****Unibet verfügbar in AZ, IN, IA, NJ, PA und VA

*****bet365 verfügbar in: CO, OH, IA, VA