Kansas City besiegt Bengals in den letzten Sekunden um den AFC-Titel und trifft im Super Bowl LVII auf Eagles

Patrick Mahomes war gezwungen, sich auf seinen stark verstauchten rechten Knöchel statt auf seinen starken rechten Arm zu verlassen, als Kansas City verzweifelt um die Chance fuhr, die AFC-Meisterschaft zu gewinnen.

Der All-Pro-Quarterback, dem drei Wide Receiver verletzungsbedingt fehlten und der sich selbst angeschlagen hatte, startete in einem weiteren Spiel mit den Cincinnati Bengals zu einem dritten Spiel in der Nähe des Mittelfelds. Mahomes bemühte sich, die benötigte Marke zu erreichen, und ging ins Aus, als er spürte, wie die Hände von Joseph Ossai ihn auf die Bank schickten.

Der wahnsinnige Ansturm, gepaart mit der 15-Yard-Strafe für einen späten Treffer, war alles, was Kansas City brauchte.

Harrison Butker schritt selbstbewusst auf das Feld, schickte drei Sekunden vor Schluss einen 45-Yard-Kick durch kalten, böigen Wind über die Latte und brachte Kansas City zum dritten Mal in vier Jahren mit einem 23-20-Heimsieg zurück in den Super Bowl Sieg.

„Ich glaube nicht, dass wir Zigarren haben“, sagte Mahomes mit einem Lächeln, „aber wir werden bereit sein, in den Super Bowl zu gehen.“

Es war eine Rechtfertigung für den AFC West-Meister, der drei Mal in Folge gegen seinen neu gefundenen Erzfeind verloren hatte, darunter eine Drei-Punkte-Niederlage gegen Cincinnati in der Verlängerung im letztjährigen Conference-Titelspiel. Alle diese Niederlagen waren um drei Punkte.

Jetzt kehrt Kansas City zum großen Spiel zurück.

Auf sie wartet das alte Team von Trainer Andy Reid, die Eagles, im ersten Duell der schwarzen Quarterbacks im Super Bowl mit Mahomes und Jalen Hurts aus Philadelphia. Es wird auch einen Bruder-gegen-Bruder-Showdown zwischen Kansas City Tight End Travis Kelce und Philadelphia Center Jason Kelce geben.

„Ich habe sie das ganze Jahr beobachtet“, sagte Mahomes. „Das wird eine große Herausforderung für uns. Aber ich werde das zuerst feiern.“

Mahomes, der sich in der Divisional Round gegen Jacksonville den Knöchel verletzt hatte, warf 326 Yards und zwei Touchdowns, obwohl ihm am Ende drei seiner Wide Receiver verletzungsbedingt fehlten. Marquez Valdes-Scantling führte mit 116 Yards und einem Touchdown, während Travis Kelce – mit schlechtem Rücken und allem – sieben Fänge für 78 Yards und eine Punktzahl hatte.

„Es ist ein harter Haufen. Mein Herz geht an sie, Mann, sie sind harte Jungs“, sagte Reid. „Sie haben diese Woche so hart gearbeitet. Pat und Kelce waren beide ein bisschen angeschlagen. Sie haben sich durchgesetzt und es sind großartige Dinge passiert.“

Andy Reid, Cheftrainer von Kansas City, hält die Lamar Hunt Trophy hoch, nachdem er am Sonntagabend den AFC-Titel gewonnen hat. (Kevin C. Cox/Getty Images)

Kansas City schaffte es auch, den Bengals den Mund zu halten, von denen einige dazu übergegangen waren, ihre Heimat „Burrowhead“ für Joe Burrow zu nennen, der nie gegen Kansas City verloren hatte. Sogar der Bürgermeister von Cincinnati, Aftab Pureval, begann mit dem Trash Talk.

„Ich habe ein paar weise Worte für den Bürgermeister von Cincinnati“, sagte Kelce. „Erkenne deine Rolle und halt die Klappe, du Jabroni!“

Burrow, der fünfmal entlassen wurde und am Ende wackelig war, beendete das Spiel mit einem Touchdown und zwei Interceptions für die Bengals mit einem Pass von 270 Yards. Tee Higgins hatte sechs Fänge für 83 Yards und die Punktzahl.

Kansas City war in der Lage, früh zu tun, was die Buffalo Bills in der Divisionsrunde letzte Woche nicht konnten: Sie rannten rücksichtslos über eine angeschlagene Offensivlinie der Bengals, wobei zwei Starter verletzt wurden und ein weiterer von einem wunden Knie geplagt wurde.

Eagles rollen an 49ern vorbei

Jalen Hurts kann einen Singalong leiten, genauso gut wie er die Art von strafenden Scoring Drives orchestrieren kann, die die Eagles in den Super Bowl geschickt haben.

Am Ende eines weiteren Triumphs stand Hurts auf der Bühne auf dem Spielfeld – als seine Eagles-Teamkollegen den NFC-Meisterpokal herumreichten – und umklammerte ein Mikrofon vor Philadelphias größtem Karaoke-Lokal. Seine Wiedergabe des Teamkampfliedes war ein bisschen falsch.

Hurts singt vielleicht nicht so gut, wie er punkten kann, aber es war ein weiterer denkwürdiger Moment in einer Saison voller Hurts. Und die Eagles glauben nicht, dass sie schon fertig sind.

„Wir haben neue Momente“, sagte Hurts. „Neue Momente und neue Zeiten.“

Hurts hatte einen von Philadelphias vier Rushing Touchdowns und die Eagles stiegen in den Super Bowl ein, zwangen beide Quarterbacks von San Francisco mit Verletzungen aus dem Spiel und schlugen die verwundeten 49ers im NFC-Meisterschaftsspiel am Sonntag mit 31:7.

Die Eagles, die vor fünf Jahren mit einem anderen Trainer und Quarterback den Super Bowl gewannen, werden versuchen, es hinter dem beeindruckenden Duo aus Hurts und Trainer Nick Sirianni erneut zu tun.

„Wir können es schaffen, weil wir es dieses Jahr besser gemacht haben als jeder andere in der NFC“, sagte Sirianni.

Hurts hatte ein bescheidenes Spiel für seine Verhältnisse nach einer Saison, in der er Finalist für MVP war. Er war 15 von 25 Passing für 121 Yards und lief für 39 und verbesserte sich als Starter in dieser Saison auf 16-1. Die Eagles (16-3) verloren zwei Spiele, die er mit einer verstauchten rechten Schulter verpasste.

Hurts saß ganz in Lila gekleidet allein an seinem Spind und nahm ein paar Züge an einer Zigarre, während die Eagles um ihn herum feierten. Er verstand, dass es noch ein Spiel zu gewinnen gab.

„Ich wusste nie, wie weit wir gehen würden“, sagte Hurts, „aber ich habe nie gesagt, dass es nicht geht.“

Eagles Defensive Tackle Fletcher Cox, zweiter von links, hisst die George Halas Trophy, während Quarterback Jalen Hurts, Mitte, nach einem 31: 7-Sieg gegen die 49ers im NFC-Meisterschaftsspiel am Sonntag in Philadelphia in ein Mikrofon singt. (Seth Wenig/The Associated Press)

Miles Sanders lief für zwei Touchdowns und Linebacker Haason Reddick erzielte den Treffer, der den 49ers-Rookie-Quarterback Brock Purdy mit einer Ellbogenverletzung aus dem Spiel zwang. Reddick erholte sich auch von einem Fummel von Purdys Ersatz, Josh Johnson, der später eine Gehirnerschütterung erlitt.

Das zwang Purdy zurück ins Spiel, aber seine Verletzung war eindeutig ein Faktor, da die 49ers das Passspiel so gut wie aufgaben, obwohl sie mit mehreren Punkten im Rückstand waren. Purdy sagte, er könne den Ball nicht weiter als 10 Meter werfen, nachdem sein Ellbogen verletzt worden war.

San Franciscos Pech beim Quarterback war schließlich zu viel, um es zu überwinden, als seine 12-Spiele-Siegesserie endete. Die Niners (15-5) verloren sowohl Trey Lance als auch Jimmy Garoppolo aufgrund von Verletzungen am Saisonende, und Purdy – die letzte Wahl im April-Draft – verlor zum ersten Mal als Starter.

Die Polizei von Philadelphia schmierte Verkehrs- und Lichtmasten, was sich erneut als vergeblicher Versuch herausstellte, die Feierlichkeiten nach dem Spiel zu bremsen. Die Stadt hat jetzt ihre geliebten Birds im Super Bowl, nur drei Monate nachdem die Philadelphia Phillies die World Series erreicht haben.

„Wenn ihr in unsere Halle geht [practice facility]da ist immer dieses Bild im hinteren Teil des NFC-Meisterschaftsspiels 2017, und es ist nur die Elektrizität des Stadions“, sagte Sirianni, der vor zwei Jahren eingestellt wurde, um den Super-Bowl-Siegertrainer der Eagles, Doug Pederson, zu ersetzen „Wir freuen uns darauf, dort oben ein weiteres Bild von diesem besonderen Moment zu bekommen, den wir hatten.“

Das Spiel löste sich in den letzten Minuten auf und K’Von Wallace aus Philadelphia und Trent Williams aus San Francisco wurden wegen ihrer Rolle in einer Schlägerei aus dem Turnier geworfen. Williams riss Wallace von hinten und knallte ihn zu Boden.

Der Moment schien die Eagles-Fans nur noch mehr aufzuregen, als sie bald ihre grünen Handtücher schwenkten und wild wurden, als Konfetti um sie herum flatterte.

„Wir haben noch ein Spiel für den Rest unseres Lebens“, sagte Sanders.

Der Super Bowl findet am 12. Februar in Glendale, Arizona statt.