Es klang wie eine gute Nachricht, auf die Millionen Menschen auf der ganzen Welt gewartet hatten. Als die Ukraine am Montag verkündete, Kroatien habe sich bereit erklärt, den Export ukrainischen Getreides über seine Häfen an der Donau und der Adria zuzulassen, mag es für einige so ausgesehen haben, als ob der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Blockade eine ernsthafte Bedrohung für die globale Ernährungssicherheit darstellten der ukrainischen Schwarzmeerhäfen konnte abgewendet werden.

Das gab der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nach einem Treffen mit seinem kroatischen Amtskollegen Gordan Grlic Radman in Kiew bekannt.

„Jeder Beitrag ist ein echter, wirksamer Beitrag“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Bild: Brendan McDermid//REUTERS

In einer inzwischen vom kroatischen Außenministerium bestätigten Erklärung sagte Kuleba, dass „jeder Beitrag zur Freigabe des Exports, jede geöffnete Tür ein echter, wirksamer Beitrag zur Ernährungssicherheit der Welt ist“ und dass beide Seiten nun „daran arbeiten würden, die effizientesten Routen festzulegen“. zu diesen Häfen und machen Sie das Beste aus dieser Gelegenheit.“

Riesige logistische Herausforderungen

Dieser letzte Teil könnte einige Zeit dauern. Schon ein kurzer Blick auf eine Karte der Region zeigt, welche enormen logistischen Hürden überwunden werden müssten, um diese Idee in die Realität umzusetzen.

Ukrainisches Getreide kann über zwei ukrainische Häfen an der Donau verschifft werden: Izmail und Reni. Beide waren kürzlich Ziel russischer Drohnenangriffe.

Russland hat in den letzten Wochen versucht, die Getreideexportkapazität der Ukraine durch Drohnenangriffe auf die ukrainischen Schwarzmeerhäfen (hier abgebildet) und die beiden Donauhäfen Remi und Ismail zu lahmlegen Bild: Ukrainische Bodentruppen/ZUMA Wire/IMAGO

Eine andere Möglichkeit wäre, das Getreide über das Schwarze Meer zum rumänischen Hafen Constanta und von dort auf die Donau zu transportieren. Anschließend musste das Getreide 1.000 Kilometer flussaufwärts zum kroatischen Donauhafen Vukovar transportiert werden.

Hat Vukovar die Kapazität?

Aber der Hafen in Vukovar ist klein. Derzeit können maximal 1,2 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr umgeschlagen werden. Das hört sich vielleicht viel an, aber es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Kapazität nicht nur auf Massengüter (wie Getreide) bezieht, sondern auf die gesamte Fracht, einschließlich Container.

Darüber hinaus gibt es in Vukovar derzeit nur ein Silo, das zur Lagerung von Getreide genutzt werden könnte, und das eine Kapazität von nur 10.000 Tonnen hat.

Der kroatische Flusshafen Vukovar verfügt derzeit nicht über die Kapazität, viel ukrainisches Getreide umzuschlagen Bild: gemeinfrei

Zur Einordnung: Nach Angaben der Europäischen Union exportierte die Ukraine im Rahmen der Black Sea Grain Initiative zwischen August 2022 und Mai 2023 über 30 Millionen Tonnen Getreide und andere Lebensmittel. Für den Transport dieser Frachtmenge waren über 1.080 Schiffe nötig. Kurz gesagt, der Hafen in Vukovar würde bei der Verschiffung von ukrainischem Getreide keine große Rolle spielen.

Sind Straße und Schiene sinnvolle Optionen?

Und dann stellt sich noch die Frage, wie Kroatien diese riesige Menge Getreide zu den Adriahäfen Rijeka, Zadar oder Split transportieren würde.

Selbst große Lkw können nicht mehr als 45 Tonnen Fracht gleichzeitig transportieren. Mit anderen Worten: Für den Transport von einer Million Tonnen Getreide wären mehr als 22.000 solcher Lkw nötig. Kroatiens Straßen wären einem solchen Verkehrsaufkommen kaum gewachsen.

Eine weitere Option ist der Schienenverkehr. Allerdings ist es unrealistisch zu glauben, dass das kroatische Eisenbahnnetz, das seit Jahren vernachlässigt wird und den regulären Personenverkehr ohnehin kaum bewältigen kann, dieses Güteraufkommen bewältigen kann.

Das ukrainische Getreide ist für die Ernährungssicherheit vieler Länder weltweit von entscheidender Bedeutung: Über die Hälfte des ukrainischen Mais wird in Entwicklungsländer exportiert Bild: dpa/Ukrinform/picture Alliance

Darüber hinaus ist ein Großteil des kroatischen Schienennetzes nicht einmal elektrifiziert und die Gleise sind in schlechtem Zustand. Kurz gesagt, der Schienenverkehr in Kroatien ist langsam und teuer.

„Damit dieser Transport stattfinden kann, wären enorme Investitionen und viel Zeit nötig. Das würde Jahre dauern. Denn nicht nur die Bahn, sondern auch die derzeit diskutierten Häfen sind für die Bewältigung derart großer Massengutmengen nicht gerüstet.“ „Das wäre alles viel zu teuer“, sagte Ljubo Jurcic, emeritierter Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Zagreb und ehemaliger kroatischer Wirtschaftsminister.

Ein Tropfen im Ozean

Auch finanziell wäre der Getreideexport über Kroatien für die Ukraine nicht sehr vorteilhaft. Weizen wird derzeit auf dem Weltmarkt für etwa 350 Euro pro Tonne verkauft, Mais für 260 Euro. Selbst wenn es Kroatien gelingen würde, eine Million Tonnen Getreide zu verschiffen, würde dies einen Gewinn von nur 300 Millionen Euro bringen.

Ein Großteil davon würde nicht den ukrainischen Landwirten zugute kommen, weil alle Beteiligten entlang der Transportkette ebenfalls Gewinn machen wollen.

„Kroatien wollte vor allem seine Sympathie für die Ukraine zum Ausdruck bringen, um zu zeigen, dass es auf der Seite der Ukraine steht“, sagt der ehemalige kroatische Wirtschaftsminister Ljubo Jurcic Bild: Darko Mardesic/DW

Jurcic sagte der DW, dass die Kosten für den Transport ukrainischen Getreides über seine Häfen für Kroatien höher wären als die positiven Auswirkungen, die es für die Ukraine hätte. Er ist überzeugt, dass „Kroatien vor allem seine Sympathie für die Ukraine zum Ausdruck bringen wollte, um zu zeigen, dass es auf der Seite der Ukraine steht und das Land unterstützt. Es ist eher eine symbolische Geste der Unterstützung.“

Eine Botschaft an Kiew und Brüssel

Kroatien unterstützt die Ukraine auch militärisch. Anfang Mai wurde bekannt, dass Kroatien dem vom Krieg zerrütteten Land 14 Mi-8-Hubschrauber gespendet hatte. Aber was für das Getreideabkommen gelte, so Jurcic, gelte auch für andere kroatische Hilfen für die Ukraine: „Ob es sich um die geschickten Hubschrauber oder andere Waffen und Munition handelt, es ist alles vor allem ein Ausdruck symbolischer Unterstützung. Die verbrauchen sich wahrscheinlich.“ diese Munition an einem Tag.

Jurcic fasste die Größe der kroatischen Unterstützung kurz und bündig zusammen: „Kroatiens Hilfe für die Ukraine im Krieg liegt fast auf der Ebene eines statistischen Fehlers. Sie ist, mit anderen Worten, unbedeutend.“

Jurcic sagte der DW, dass die Geste des kroatischen Außenministers in Kiew eine Botschaft nicht nur an die Ukraine, sondern indirekt auch an die Europäische Kommission sei. „Kroatien bringt oft mehr Unterstützung für die EU zum Ausdruck, als die Union verlangt, und profiliert sich als eines der Länder innerhalb der EU, die der Brüsseler Politik am positivsten gegenüberstehen“, sagte er.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.