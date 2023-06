In den letzten zehn Wochen kam es im von Indien verwalteten Kaschmir zu 17 Erdbeben. Fünf von ihnen registrierten eine Stärke von 4,0 oder höher, während zwölf auf der Richterskala zwischen 4,0 und 2,0 lagen.

Am 13. Juni forderte ein Erdbeben der Stärke 5,2 im Distrikt Doda in der Region sechs Todesopfer und Dutzende weitere Verletzte. Doda liegt an der Bruchlinie innerhalb der Kollisionszone der indischen und eurasischen tektonischen Platte und ist daher sehr anfällig für seismische Aktivitäten.

Kaschmir hat eine Geschichte verheerender Erdbeben. Am 8. Oktober 2005 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Region und tötete mehr als 80.000 Menschen in den von Indien und Pakistan verwalteten Teilen Kaschmirs. Bei dem Erdbeben wurden auch zahlreiche Gebäude beschädigt.

Experten wie Ghulam Muhammad Bhat, Mitglied des UNESCO-Forschungsgremiums für Katastrophenmanagement, erklärten gegenüber der DW, dass unter Geologen und Seismologen Einigkeit darüber bestehe, dass in Kaschmir eine hohe Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Erdbebens der Stärke 8 bestehe.

„Im Gestein baut sich Spannung auf und Risse deuten auf die Möglichkeit einer Gesteinsverlagerung hin. Wir können die Möglichkeit eines Erdbebens der Stärke 8 in Kaschmir nicht ausschließen“, sagte Bhat.

Der Seismologe Roger Bilham hat wiederholt gewarnt, dass der in der Region angesammelte Stress zu einem Erdbeben der Stärke 8,2 bis 8,4 im Himalaya führen könnte.

Wie kann sich Kaschmir auf ein katastrophales Erdbeben vorbereiten?

Obwohl die Bergregion anfällig für Erdbeben ist, hat die Regierung es versäumt, Schwachstellen in der Infrastruktur und die dringende Notwendigkeit einer umfassenden Katastrophenhilfe zu beheben.

„Dutzende Gebäude haben Risse bekommen. Ich habe Angst vor diesen wiederkehrenden Erschütterungen. Sie scheinen ein bedrohliches Zeichen für ein bevorstehendes katastrophales Erdbeben zu sein“, sagt Firdous Khanday, ein Bewohner von Doda, gegenüber der DW.

Experten betonen, wie wichtig es ist, einer widerstandsfähigen Infrastruktur und Baupraktiken Priorität einzuräumen, um den sichtbaren Anzeichen von Spannungsaufbau durch die Verschiebung tektonischer Platten standzuhalten.

„Wenn heute Kaschmir ein Erdbeben der Stärke 8 erschüttern würde, wäre die Verwüstung immens, und die Strukturen könnten der Wucht nicht standhalten“, warnte Katastrophenexperte Bhat.

Experten empfehlen mikroseismische Zoneneinteilung und Risikobewertungen in Kaschmir, um den Verlust von Menschenleben im Falle eines Erdbebens hoher Stärke zu minimieren.

„Ohne mikroseismische Zoneneinteilung sind unsere Masterpläne für Städte und Gemeinden zwecklos“, sagte ein leitender Bauingenieur der regionalen Regierung gegenüber der DW.

Er sagte, dass keine Bautätigkeiten erlaubt sein sollten, bis die mikroseismische Zoneneinteilung durchgeführt worden sei.

„Der Bau von Hochhäusern ohne Berücksichtigung der direkt darunter liegenden Verwerfungslinien gefährdet Leben und untergräbt den Zweck unserer Planung“, sagte er.

„Die Einführung aktiver und passiver Dämpfungssysteme in allen Gebäuden ist notwendig. Sockelisolierung und Stoßdämpfer können Erdbebenstöße absorbieren, übermäßige horizontale Bewegungen reduzieren und Stabilität gewährleisten“, fügte er hinzu.

Sind die traditionellen Bauweisen Kaschmirs die Lösung?

Nach den jüngsten Erdbeben fordern Kaschmiris eine Erneuerung ihrer Infrastruktursysteme oder eine Rückkehr zum traditionellen Bausystem namens „Dajji Dewar“, um Schäden bei Erdbeben zu minimieren.

Bei Dajji Dewar werden dünnere Wände mit Holzrahmen in Kombination mit Ziegeln oder Steinmauerwerk verwendet, um seismischen Kräften standzuhalten und den Einsturz von Häusern zu verhindern.

„Der größte Teil der traditionellen Architektur war erdbebensicher. In Kaschmir gibt es drei Varianten der Holzarchitektur. Das Vorhandensein von flexiblem Holz als Verbindungselement zum starren Mauerwerk hat dafür gesorgt, dass diese Konstruktionen den Kräften eines Erdbebens standhalten“, sagt Naturschutzarchitektin Saima Iqbal. sagte der DW.

Der Wandel hin zu tragendem Mauerwerk und Stahlbetonkonstruktionen im 20. Jahrhundert führte zu einem Rückgang des Holzverbrauchs, mit Ausnahme des Baus von Obergeschossen mit der Dhajji-Dewari-Technik.

„Auf der Grundlage früherer Erfahrungen ist es von entscheidender Bedeutung, widerstandsfähige Strukturen zu bauen, die den seismischen Kräften standhalten und Leben schützen können. Das Dhajji-Dewari-Bausystem eignet sich gut für Kaschmir, da es Risse ohne vollständigen Einsturz zulässt“, sagte Iqbal.

Sie sagte, dass es in den örtlichen Schulen und Krankenhäusern an Strukturprüfungen mangele, und betonte, dass Gebäude so konzipiert werden müssten, dass sie belastbar seien und Erdbeben standhalten könnten.

„Unser Fokus sollte darauf liegen, zu verhindern, dass Dächer und Dachplatten auf das Erdgeschoss einstürzen, was zu schweren Verlusten führen würde. Die erdbebensicheren Strukturen lassen Risse zu, ohne dass sie vollständig einstürzen“, sagte sie.

Experten für Katastrophenmanagement sagen, dass auch Kaschmir dringend einen Katastrophenschutzplan benötigt.

„Indem wir die wahrscheinlichsten Einsturzbereiche identifizieren und Gebäudedaten sammeln, können wir Menschen lokalisieren und die Beseitigung von Trümmern beschleunigen“, sagte der Bauingenieur, der anonym bleiben wollte.

Die Befolgung von Bauvorschriften wie den Indian Standard Codes und die Anwendung der Datenwissenschaft zur Untersuchung der Innenstädte von Kaschmir, in denen eine bedeutende Bevölkerung lebt, sollten es den Behörden ermöglichen, wirksame Schadensbegrenzungspläne zu entwickeln und Leben zu schützen, sagte er.

Herausgegeben von: Sou-Jie van Brunnersum