Kann „The Final Shape“ aus Destiny 2 tatsächlich mit „Forsaken“ mithalten?

Schicksal 2

Ich habe diese Woche eine Menge über die Entlassungen bei Bungie berichtet, da das Studio unter über hundert plötzlichen Arbeitsplatzverlusten leidet. Aber um den Fokus für eine Minute wieder auf das Spiel selbst zu lenken: Sowohl privat als auch öffentlich spricht Bungie ununterbrochen über The Final Shape und darüber, wie es auf einem Niveau abliefern soll, das auf dem Niveau aller von ihnen erstellten Top-Erweiterungen liegt oder diese übertrifft .

In Bungies kurzer öffentlicher Erklärung zum Stand des Spiels nach den Entlassungen sagten sie, dass sie wollten, dass The Final Shape dem Standard von The Taken King, Forsaken und The Witch Queen gerecht wird, den wohl drei besten Erweiterungen in der Geschichte der Serie . Ich denke, man kann behaupten, dass Forsaken selbst insgesamt das Beste war, sowohl angesichts der Qualität als auch des schieren Umfangs dessen, was es verändert und dem Spiel hinzugefügt hat.

Insgeheim geht man davon aus, dass die endgültige Form gleichmäßig sein muss besser als all das, auch wenn es lange Verzögerungen und leider auch Knirschen braucht, um das zu erreichen. Tatsächlich verzögerte sich The Final Shape bereits um ein Jahr, als Bungie beschloss, Lightfall als Vorerweiterung einzufügen. Dann heißt es in neuen Berichten, dass es sich um weitere vier Monate verzögern könnte, obwohl Bungie dies noch nicht bestätigt hat.

Bungie

Wenn es sich bei der Leiste jedoch um „Forsaken“ handelt, mache ich mir Sorgen, dass sie nach dem, was wir über „The Final Shape“ und die Zukunft wissen, schon irgendwie … verloren ist? Forsaken war damals in den von Activision unterstützten Tagen auf eine Art und Weise weit verbreitet, mit der eine moderne Destiny 2-Erweiterung meiner Meinung nach nicht mithalten kann. Denken Sie daran, dass Forsaken das Spiel mitgebracht hat:

Zwei neue Zonen – The Tangled Shore und The Dreaming City

Ein Raid und ein Dungeon – Last Wish und The Shattered Throne

10 exotische Waffen, 12 exotische Rüstungsteile

Vier neue PvP-Karten

Vier neue Strikes

Neun neue Unterklassen/Supers

Bogenwaffenklasse

Neue Gambit-Aktivität

Neue feindliche Rasse der Verachtung

Rückblickend ist es im Vergleich zu dem, was wir jetzt bekommen, einfach eine erstaunliche Menge an Inhalten. Sogar als Jahreszeiten haben begonnen, uns viel mehr zu geben als früher, Erweiterungen jedoch nicht.

Lightfall zum Beispiel hatte eine neue Zone, fünf exotische Waffen, sechs exotische Rüstungsteile, einen Schlag, keine PvP-Karten und einen neuen Feindtyp, Peiniger (ohne Cabal mit Rucksäcken als neuen Feindtyp).

Obwohl wir den Umfang von „The Final Shape“ noch nicht vollständig kennen, können wir meiner Meinung nach aufgrund unseres Wissens sicher auf ein paar Dinge wetten:

Eine Zone, ein Raid, wahrscheinlich keine neuen PvP-Karten, unbekannte Anzahl von Strikes (nicht vier), ein neuer Super pro Klasse (insgesamt drei), neue Waffen-Subarchetypen, neue Mini-Peiniger-Einheiten und …? Der Rest ist unklar. Es fühlt sich an wie wir bereits Wir wissen, dass wir definitiv weniger bekommen als Forsaken, denn Bungie hat uns im wahrsten Sinne des Wortes gesagt, dass wir nie wieder etwas auf dem gleichen Niveau wie Forsaken erwarten sollen.

Bungie

Aber wenn das stimmt, wie schafft man dann die letzte, ultimative Erweiterung, die man sich wünscht? nicht besser als alles davor, einschließlich Forsaken? Es scheint, als würden Sie sich dann ausschließlich auf narrative oder Kampagnen-Versatzstücke verlassen. Das scheint nicht genug zu sein. Ein Grund, warum Forsaken so gut funktionierte, war die Qualität, aber ein ebenso wichtiger Teil war die Lautstärke. Und nach dem, was Bungie uns bisher über die Erweiterung erzählt hat, kommt es mir einfach nicht so vor, als wäre die Lautstärke vorhanden. Und ich meine, sie haben ein ganzes Vidoc veröffentlicht, es ist also nicht so, dass wir hier völlig im Dunkeln tappen. Sogar Lightfall, das Strand als völlig neue Elementar-Unterklasse hinzufügt, ist mehr als die drei neuen Supers, die uns TFS bietet.

Auch hier habe ich in meinen Berichten gesagt, dass „The Final Shape“ intern ziemlich gut ist, sogar so früh, aber der Versuch, so etwas wie „Forsaken“ zu erreichen, fühlt sich wie eine unmögliche Aufgabe an, und eine, die TFS angesichts dessen, was wir bereits darüber wissen, wahrscheinlich buchstäblich nicht bewältigen kann. Aber wir werden sehen.

