Kann Martial fit bleiben, um Teil des Wiederaufbaus von Man United zu sein?

Manchester-United-Trainer Erik ten Hag ist ein großer Fan von Anthony Martial. Er hat es oft gesagt. Er mag sein Tempo und sein technisches Können. Er hält sich für einen guten Abschluss und mag es, wie er Verteidiger unter Druck setzt.

Das einzige, was er nicht mag, ist seine Verfügbarkeit – oder das Fehlen davon – und dieses Element könnte den französischen Stürmer die Chance kosten, Teil der nächsten Phase des Wiederaufbaus von Ten Hag in Old Trafford zu sein.

Letzte Woche war Martials Saison in Kürze. Er verpasste den Sieg von United in der vierten Runde des FA Cup gegen Reading wegen einer Verletzung, kehrte aber vier Tage später für das Halbfinal-Rückspiel des Carabao Cup gegen Nottingham Forest in den Kader zurück. Ein Spiel, das auf ein torloses Unentschieden zusteuerte, wurde teilweise von Martial verändert, der 10 Minuten nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit ein Tor erzielte. Er verließ das Spielfeld lächelnd, aber als die Mannschaften für das nächste Spiel gegen Crystal Palace bekannt gegeben wurden, war er nirgendwo zu sehen.

„Er hatte einen Rückschlag vom Spiel, als er zurückkam“, sagte Ten Hag. „Er dachte, er könnte aufbauen, aber ja, er fiel ein wenig zurück, also muss er warten, geduldig sein, es nicht erzwingen.“

Es wird ein bisschen zu einem Thema. Martials Comeback gegen Forest war das vierte Mal, dass er in dieser Saison aus einer Verletzungspause zurückkehrte, und es ist erst Februar. Er hat in 14 Einsätzen sechs Tore erzielt, bei einem Durchschnitt von einem Tor alle 120 Minuten. Wenn er auf dem Platz war, lief es meistens gut, es passierte einfach nicht genug.

Von den 34 Spielen von United in dieser Saison in allen Wettbewerben hat es Martial 20 Mal nicht in den Spieltagskader geschafft. Er hat es nur geschafft, neun Spiele zu starten, und das bereitet Ten Hag sowohl kurzfristig als auch für die Zukunft ein Problem. Der United-Manager, der noch in vier Wettbewerben am Leben ist, braucht alle seine Optionen, um eine Saison zu meistern, die sich auf 65 Spiele erstrecken könnte.

Martial, 27 und in seiner achten Saison im Verein, ist neben Wout Weghorst, der im Januar ausgeliehen wurde, einer von nur zwei anerkannten Mittelstürmern im Kader, aber sie sind sehr unterschiedliche Spieler. Während Martial scharf und mobil ist, ist Weghorst mit 6-Fuß-6 ein Zielmann.

Weghorst hat gezeigt, was für eine wertvolle Option er bei der dramatischen Niederlage der Niederlande im WM-Viertelfinale gegen Argentinien in Katar sein kann, aber in Abwesenheit von Martial musste er in den letzten sechs Spielen von United von Beginn an spielen. Es ist nicht Weghorsts Schuld, aber er kann ein bisschen fehl am Platz aussehen, wenn United versucht, mit Tempo und Ziel anzugreifen.

Martial hingegen bietet etwas ganz anderes. „Die Qualitäten von Anthony Martial sind gerade jetzt so wichtig für unser Spiel“, sagte Ten Hag zu Beginn dieser Saison. „Seine Bewegungen, seine Ballsicherheit, das Pressing, das dürfen wir nicht vergessen. In meiner Spielweise gefällt mir der Typ Antony Martial, weil er den Ball halten kann. Er ist ein Ziel, er kann ankoppeln, aber er kann auch laufen.“ Er hat Geschwindigkeit, kann abschließen und hat guten Druck.

„Er spielt in vielen Aspekten des Fußballs sehr gut. Damit bin ich zufrieden, abgesehen von seiner Verfügbarkeit.“

Das dürfte gegen Martial sprechen, da Ten Hag beginnt, Pläne für die nächste Phase des Aufwärtstrends von United auszuarbeiten.

Martial war in dieser Saison eine echte Bereicherung für Man United und hat viel zum Angriff beigetragen, aber seine Unfähigkeit, gesund zu bleiben, könnte dazu führen, dass er diesen Sommer von Neuverpflichtungen ersetzt oder überholt wird. Catherine Ivill/Getty Images

Quellen, die mit der Situation vertraut sind, haben ESPN mitgeteilt, dass die Verpflichtung eines neuen Stürmers für den Verein vor dem Transferfenster im Sommer Priorität hat, während es auch Pläne gibt, einen zentralen Mittelfeldspieler und Torhüter zu verpflichten. Die Höhe des potenziellen Transferbudgets von United ist unklar, während die Zukunft des Clubbesitzes in der Luft bleibt, aber es ist wahrscheinlich, dass eine Reihe von Spielern der ersten Mannschaft gegen die richtige Gebühr gehen dürfen, um den Geldtopf zu erhöhen verfügbar.

Martials Vertrag im Old Trafford läuft bis 2024, mit der Option auf ein weiteres Jahr, und obwohl Ten Hag klar war, dass er hohes Ansehen genießt, will er eine Gruppe von Spielern, auf die er sich verlassen kann. Das ist einer der Gründe, warum er so begeistert von der Ankunft von Casemiro war, der 22 der letzten 25 Spiele von United startete, bevor er am Samstag gegen Crystal Palace vom Platz gestellt wurde.

Ten Hag hofft, dass Martial eine frustrierende erste Hälfte der Saison abschütteln kann, um bis Mai eine Schlüsselrolle beim Streben nach einer Trophäe und einem Top-4-Ergebnis zu übernehmen. Obwohl er den größten Teil der Saison verpasst hat, ist er immer noch der dritthöchste Torschütze von United hinter Marcus Rashford und Bruno Fernandes, und wenn Ten Hag seine beste XI aus einem voll fitten Kader auswählen würde, wäre Martial dabei.

Angesichts dessen, wie hoch er von Ten Hag und seinen Mitarbeitern bewertet wird, wäre es keine Überraschung, wenn Martial Teil ihrer Zukunftspläne wäre. Aber vor einem entscheidenden Sommer muss er erst einmal beweisen, dass er verfügbar ist, und in dieser Saison ist einfach nicht genug passiert.