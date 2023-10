Eine ähnliche Gesichtserkennungsmaschine, Clearview AI, deren Einsatz auf die Strafverfolgung beschränkt ist, wurde verwendet, um Opfer auf Fotos von sexuellem Kindesmissbrauch zu identifizieren. Herr Gobronidze sagte, PimEyes sei in ähnlicher Weise von Menschenrechtsorganisationen eingesetzt worden, um Kindern zu helfen. Aber er ist so besorgt darüber, dass potenzielle Kinderräuber den Dienst nutzen könnten, dass PimEyes an einer Funktion arbeitet, um die Suche nach Gesichtern zu blockieren, die scheinbar Minderjährigen gehören. (Herr Fitzgerald, der Datenschutzforscher, befürchtet, dass Eltern, die das Tool zur Suche nach ihren eigenen Kindern nutzen, dem PimEyes-Algorithmus unbeabsichtigt dabei helfen könnten, die Erkennung dieser Minderjährigen zu verbessern.)

Mimi Ito, Kulturanthropologin und Leiterin des Connected Learning Lab an der University of California, Irvine, sagte, dass Gesichtserkennungstechnologie das sonst so freudige Teilen von Kinderfotos online zu einer größeren Herausforderung mache.

„Es wächst das Bewusstsein, dass wir mit KI nicht wirklich die Kontrolle über alle Daten haben, die wir in das Social-Media-Ökosystem einspeisen“, sagte sie.