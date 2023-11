„Kann jemand antworten?“ Video zeigt vergebliche Suche nach Überlebenden unter Leichen bei Rave

AP – Ein israelischer Sicherheitsbeamter war zu sehen, wie er eine Pistole zog und seine Hand heftig zitterte. Stunden zuvor, am 7. Oktober, wimmelte es auf diesen verlassenen Feldern im Süden Israels von Tausenden jungen Menschen, die unter dem Nachthimmel zu elektronischer Musik tanzten und in Zelten oder Wohnmobilen kampierten. Jetzt war es still.

Der Beamte spähte schnell in einen der Wohnwagen. „Wer ist drinnen?“ rief er auf Hebräisch, seine Stimme schmerzte. Es war leer. Er begab sich auf den Rest des Festivalgeländes und suchte nach Lebenszeichen nach dem Amoklauf der Hamas durch das Freiluftkonzert. „Es ist die Polizei!“ schrie er immer wieder, seine Stimme wurde panisch lauter. „Gibt es Verwundete?“

Schweigen. Der Beamte ging zur Bar im Freien. Er schwebte über den Coca-Cola-Kühlern und Bierzapfstellen und rief lauter: „Verwundet?“ Seine Kamera neigte sich nach unten.

Es gab mehr als ein Dutzend Leichen – einige waren mit Schmutz verkrustet, andere von Kugeln durchlöchert. Sie waren um die Bar verstreut und übereinander gestapelt, ihr Haar war mit dunklem Blut verklebt, ihre Gliedmaßen waren in einem unnatürlichen Winkel verdreht. Die kurzen Shorts mit Fransen, abgeschnittenen T-Shirts und schicken weißen Turnschuhen erinnerten daran, dass diese verstümmelten Körper kurz vor Tagesanbruch junge, unbeschwerte Partygänger gewesen waren.

Die erschütternde Szene spielt sich in einem etwa 100 Sekunden langen Clip mit Körperkameraaufnahmen der Polizei ab (Warnzeichen) am Samstag von einem Ersthelferteam im Süden Israels freigelassen. Es war eine erschreckende Darstellung dessen, was die Retter nach dem beispiellosen Angriff der Hamas auf die verschlafenen israelischen Bauerngemeinden erlebten.

Eines der ersten Ziele der Hamas war das Nova-Musikfestival in der Nähe des Kibbuz Be’eri, nur fünf Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Nachdem sie über die Grenze gestürmt waren, schossen bewaffnete Hamas-Kämpfer Schüsse scharfer Munition auf die Feiernden, darunter Handgranaten und Mörsergranaten, und töteten über 260 Menschen bei dem größten zivilen Massaker in der Geschichte Israels.

Ein Luftbild zeigt den verlassenen Ort des Wochenendangriffs von Hamas-Terroristen auf das Supernova-Musikfestival in der Nähe des Kibbuz Re’im in der Negev-Wüste im Süden Israels, 10. Oktober 2023. (Jack GUEZ / AFP)

Die Körperkameraaufnahmen – und andere schreckliche Videos, die in den sozialen Medien verbreitet werden, zusammen mit Geschichten von Überlebenden, die über Felder stolperten, um in nahegelegenen Obstgärten Zuflucht zu finden – fügen Details zu dem hinzu, was an diesem Samstag geschah.

Israel trauert immer noch um die 1.400 Menschen, die bei dem schockierenden Angriff auf den Rave am 7. Oktober und umliegende Gemeinden getötet wurden. Die meisten von ihnen waren Zivilisten, darunter Babys und ältere Menschen, die mit schrecklicher Brutalität getötet wurden. Forensische Spezialisten arbeiten immer noch daran, weitere Opfer zu identifizieren. Familien suchen immer noch nach Neuigkeiten über die über 240 Israelis, die in Gaza als Geiseln genommen wurden, darunter auch junge Israelis vom Festival.

Das Ausmaß der Verwüstung durch den grenzüberschreitenden Angriff der Hamas ist für Israel auch einen Monat später immer noch spürbar, da das israelische Militär einen Krieg führt, der darauf abzielt, die Hamas, die den Gazastreifen regiert, zu stürzen, ihre militärischen Fähigkeiten zu zerstören und gleichzeitig zivile Opfer zu vermeiden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden der Terrorgruppe wurden bei der israelischen Offensive im Gazastreifen mehr als 9.400 Palästinenser getötet, es ist jedoch unklar, wie viele Zivilisten und wie viele Kombattanten sind.

Nachdem er über die Leichen unter der Bar gestolpert war, geriet der israelische Beamte in Verzweiflung. „Gibt es jemanden mit einem Lebenszeichen? Geben Sie uns ein Lebenszeichen“, flehte er. Seine Stimme war nicht mehr hektisch, sondern voller Trauer.

„Jemand, bitte! Kann mir jemand antworten?“

Es gab keine Antwort.

