Kann ein Multivitamin Ihr Gehirn gesund halten?

Eine neue Studie legt nahe, dass ein tägliches Multivitamin das Gedächtnis bei älteren Erwachsenen verbessern könnte.



Millionen von Menschen nehmen jeden Tag ein Multivitamin ein. Einige glauben, dass es eine Art Versicherung ist, falls ihrer Ernährung ein essentieller Nährstoff fehlt. Andere glauben, dass es Krankheiten abwehren wird, indem es die Immunität stärkt, die Gesundheit des Gehirns verbessert oder den Stoffwechsel reguliert. Es ist leicht zu erkennen, woher diese Ideen kommen: Anzeigen werben für weitreichende gesundheitliche Vorteile, obwohl die meisten wenig oder gar keine Beweise bieten, um die Behauptungen zu untermauern.

Aber die Forschung zu den gesundheitlichen Vorteilen von Multivitaminen war bestenfalls gemischt. In diesem Jahr überprüfte zum Beispiel die US Preventive Services Task Force, eine führende Autorität auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge, 90 der besten verfügbaren Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen und kam zu dem Schluss, dass die Produkte gesunde Erwachsene ohne Ernährungsdefizite nicht vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, oder Tod aus allen Ursachen.

Könnte die Forschung zu unterschiedlichen Dosierungen, Ergänzungskombinationen oder Populationen zu einer anderen Schlussfolgerung führen? Nun, ja – laut einer neuen Studie, die sich auf Gedächtnis und Gehirnfunktion konzentrierte, ist das möglicherweise bereits passiert.

Kann ein tägliches Multivitamin die Gehirnfunktion bei älteren Erwachsenen verbessern?

Unsere derzeitigen Möglichkeiten zur Verbesserung der Gehirngesundheit sind begrenzt. Beispielsweise können regelmäßige Bewegung, ein optimales Gewicht und eine herzgesunde Ernährung die kardiovaskuläre Gesundheit verbessern und die Wahrscheinlichkeit bestimmter Arten von Demenz, wie z. B. Demenz aufgrund von Schlaganfällen, verringern. Abgesehen von solchen vernünftigen Maßnahmen verbessern keine verfügbaren Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder Behandlungen die Gehirnfunktion langfristig zuverlässig, obwohl die Werbung etwas anderes behauptet.

Aus diesem Grund untersuchen Forscher weiterhin, ob sich bestimmte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel als wirksam erweisen könnten. In einer kürzlich veröffentlichten Studie in Alzheimer und Demenzwurden mehr als 2.200 Freiwillige im Alter von 65 Jahren und älter nach dem Zufallsprinzip drei Jahre lang Kakao oder ein Placebo, ein Multivitamin oder ein Placebo oder sowohl Kakao als auch ein Multivitamin verabreicht. Das für diese Studie ausgewählte Multivitamin war Centrum Silver, das 27 Vitamine, Mineralien und andere Nährstoffe in verschiedenen Mengen enthält.

Als die Kognitionstests am Ende der Studie analysiert wurden, zeigten diejenigen, die Kakao erhielten, keine Verbesserung. Aber diejenigen, die ein Multivitaminpräparat einnehmen sollten, hatten verbesserte Ergebnisse bei Tests von

allgemeine Gehirnfunktion (insbesondere bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen)

Erinnerung

exekutive Funktion (Aufgaben wie vorausplanen oder sich an Anweisungen erinnern).

Basierend auf diesen Ergebnissen schätzten die Forscher, dass drei Jahre Multivitaminkonsum den altersbedingten Rückgang der Gehirnfunktion um bis zu 60 % verlangsamen könnten.

Bemerkenswerterweise waren die Studienteilnehmer überwiegend weiß (89 %), hatten ein Durchschnittsalter von 73 Jahren und mehr als die Hälfte war weiblich (60 %). Sie wurden nur drei Jahre lang verfolgt. Allerdings handelte es sich um eine randomisierte, doppelblinde Studie, die als das aussagekräftigste Studiendesign gilt.

Sollten wir alle Multivitamine einnehmen?

Diese Studie allein reicht nicht aus, um den routinemäßigen Einsatz von Multivitaminen für Menschen jeden Alters vorzuschlagen. Es könnte sich herausstellen, dass die Vorteile für ältere Erwachsene, die in dieser Studie festgestellt wurden, auf Mängel an bestimmten Nährstoffen bei einigen Studienteilnehmern zurückzuführen waren. Wir wissen nicht, ob das stimmt, weil es nicht Teil der Studie war.

Oder wir erfahren möglicherweise, dass die hier berichteten Vorteile zu gering sind, um im wirklichen Leben einen großen Unterschied zu machen, oder mit der Zeit schwinden oder keine Wirkung auf die Vorbeugung häufiger Arten von Demenz haben. Und es ist schwer, eine frühere randomisierte, placebokontrollierte Studie zu ignorieren, die tatsächlich größer und längerfristig war: Sie fand keine Verbesserung der Gehirnfunktion bei männlichen Ärzten im Alter von 65 Jahren und älter, die Multivitamine einnahmen.

Aber es bedeutet, dass mehr Studium gerechtfertigt ist. Wir müssen verstehen, wer am ehesten von der Einnahme von Multivitaminpräparaten profitiert, welche Dosis optimal ist und welche Bestandteile des Multivitaminpräparats am wichtigsten sind. Wir brauchen auch Studien, die größer sind, länger dauern und eine vielfältigere Gruppe von Teilnehmern umfassen. Und sicherlich gibt es einen Unterschied zwischen der Verbesserung der kognitiven Funktion und der Vorbeugung von Demenz. Wir müssen noch wissen, ob Zustände wie die Alzheimer-Krankheit durch die Verwendung von Multivitaminen oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln verhindert werden können.

Das Endergebnis

Behauptungen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel die Gesundheit des Gehirns verbessern können, sind überall, wo man hinschaut. Aber solide wissenschaftliche Beweise, die diese Behauptungen untermauern, sind viel seltener. Das ist ein Grund, warum diese neue Studie wichtig ist: Wenn sie bestätigt wird, bedeutet dies, dass ein sicheres, weit verbreitetes und kostengünstiges Vitaminpräparat die Lebensqualität vieler Millionen alternder Menschen verbessern könnte.

In der Vergangenheit waren die Behauptungen der Hersteller verschiedener Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine der Wissenschaft weit voraus. Studien wie diese sollten der Wissenschaft helfen, aufzuholen und zu klären, welche Behauptungen gültig sind.