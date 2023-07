Indiens regierende BJP und der Oppositionsblock haben beide ihre Allianzen erweitert, um vor dem Wahljahr ihre Stärke zu demonstrieren

Die Fronten sind klar, da die Parlamentswahlen im nächsten Jahr in Indien näher rücken, wo der amtierende Premierminister Narendra Modi, 72, eine dritte Amtszeit in Folge anstrebt. Die von der Bharatiya Janata Party (BJP) geführte National Democratic Alliance (NDA) und die Oppositionsparteien halten beide wichtige Treffen ab, um vor der entscheidenden Abstimmung stärkere politische Kräfte zu bilden.

Wie passen die Zahlen zusammen?

Die 1998 gegründete NDA wird am Dienstag im Ashok Hotel in Neu-Delhi ein Treffen abhalten, bei dem sie behauptet, 38 Parteien, darunter mehrere kleine regionale Organisationen, würden die Allianz unterstützen. Die Opposition, die nach den Parlamentswahlen 2004 unter ihrer Vorsitzenden und Vorsitzenden der Kongresspartei Sonia Gandhi den Namen United Progressive Alliance (UPA) erhielt, startete am Montag ein zweitägiges Treffen in Bengaluru, Karnataka.

Die zersplitterte Opposition – eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus 26 Parteien – versucht, ihre Differenzen beizulegen und in der Monsunsitzung des Parlaments, die am Donnerstag inmitten der Aufregung um eine mögliche Kabinettsumbildung der Modi-Regierung beginnt, eine Einheitsfront zu bilden. Die Oppositionsgruppe wird wahrscheinlich ihren Namen in UPA ändern, der als Relikt aus der Kongressära gilt, da die Wahlerfolge der großen alten Partei bei den letzten beiden Parlamentswahlen geschrumpft sind. Der Generalsekretär des Kongresses, KC Venugopal, weigerte sich, näher auf den neuen Namen einzugehen, der am Dienstag beschlossen wird, nachdem die Parteien einen Konsens erzielt haben.

Was plant die Opposition?

Der Kongress, der in vier Staaten an der Macht ist, nämlich Karnataka, Chhattisgarh, Himachal Pradesh und Rajasthan, hat seine panindische Anziehungskraft immer mehr verloren, obwohl er das Land nach der Unabhängigkeit Indiens von den Briten im Jahr 1947 fast 60 Jahre lang regierte Die Partei ist offen für Kompromisse, um eine Anti-BJP-Allianz zu schmieden.

Am Sonntag unterstützte sie nach wochenlangem Zögern die Kampagne der Aam Aadmi Party (AAP) gegen die Anordnung der umstrittenen Modi-Regierung, die Delhis Bürokratie wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. (Es gab eine Pattsituation zwischen der von Arvind Kejriwal geführten AAP-Regierung in Delhi und der Modi-Regierung, da die Landeshauptstadt noch nicht den vollwertigen Status eines Staates genießt.) Die Unterstützung des Kongresses für die AAP erfolgte im Anschluss an einen Deal, der vom Ministerpräsidenten von Westbengalen und der Chefin des Trinamool Congress (TMC), Mamata Banerjee, ausgehandelt wurde.









Die Tagesordnung für das Oppositionstreffen wurde von hochrangigen Vertretern des Kongresses festgelegt, darunter Venugopal, der Abgeordnete Dr. Jairam Ramesh, der stellvertretende Ministerpräsident von Karnataka DK Shivakumar und Pawan Khera. Ziel des Treffens ist es, die Wahlstrategie zur Niederlage der BJP sowie eine gemeinsame Mindestagenda zu skizzieren. Eine konsolidierte Plenumsstrategie für die Monsunsitzung des Parlaments wird diskutiert und dürfte der erste Test sein, um die Einigkeit in den Reihen der Opposition zu demonstrieren.

Die Einheit der Opposition gewann an Dynamik bei einer Veranstaltung in Patna am 23. Juni, die von Bihar CM Nitish Kumar, einem ehemaligen NDA-Verbündeten, organisiert wurde und an der 17 Parteien teilnahmen. Laut Dr. Ramesh deutet der Anstieg der Zahl der am Treffen in Bengaluru teilnehmenden Parteien darauf hin, dass es in der indischen Politik keinen Raum gibt, „neutral zu bleiben“, da die Kampflinien klar gezogen sind.

Die Einheit ergibt sich aus einer gemeinsamen Agenda“zur Verteidigung der verfassungsmäßigen Rechte und der Unabhängigkeit von Institutionen, die unter dem Narendra-Modi-Regime beispiellosen Angriffen ausgesetzt sind„Und um sich gegen die angeblichen Bemühungen der von der BJP geführten Regierung zu wehren, Bundesbehörden dazu zu bewegen, Oppositionsstimmen mundtot zu machen. Die Disqualifikation des Kongressleiters Rahul Gandhi als Abgeordneter und seine Verurteilung in einem Verleumdungsstrafverfahren im Jahr 2019, als er eine Bemerkung über den Nachnamen „Modi“ machte, werden von Oppositionsparteien als „größtes Beispiel für den Missbrauch staatlicher Maschinen.“

Der Anti-BJP-Block wird wahrscheinlich Gespräche über Sitzaufteilungen auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten führen, was sich als ein Dorn im Auge der Einheit der Opposition erweisen könnte, da ähnliche Bemühungen, einen Konsens zu schmieden, in der Vergangenheit scheiterten. Es können separate Gremien gebildet werden, um das gemeinsame Wahlkampfprogramm der Oppositionsparteien auszuarbeiten, beispielsweise durch die Durchführung von Kundgebungen, Parteitagen und Agitationen. Die Opposition wird während des Treffens wahrscheinlich die Frage der Manipulation elektronischer Wahlgeräte ansprechen und Reformen der Wahlkommission vorschlagen. Die wichtigsten Ergebnisse werden voraussichtlich am Dienstagnachmittag bekannt gegeben.













Wie wird die BJP reagieren?

BJP-Präsident JP Nadda und Modi werden am Dienstag das NDA-Treffen leiten. Die BJP hat mehrere neue Verbündete und einige ehemalige Partner eingeladen, auch wenn nicht alle von ihnen im Parlament vertreten sind. Vier Führer aus Bihar – Chirag Paswan von der Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Jitan Ram Manjhi von Hindustani Awam Morcha, Upendra Singh Kushwaha von der Rashtriya Lok Samta Party und Mukesh Sahani von der Vikassheel Insaan Party – wurden zu dem Treffen eingeladen , und werden voraussichtlich am Dienstag der NDA beitreten.

Die von N. Chandrababu geführte Telugu Desam Party (TDP) und die Shiromani Akali Dal (SAD), ein ehemaliger NDA-Verbündeter in Punjab, werden nicht Teil der Allianz sein. In Punjab erwägt die BJP die Möglichkeit, die Wahlen im nächsten Jahr alleine zu bestreiten, und wird sich wahrscheinlich mit der JanaSena-Partei des Telugu-Schauspielers Pawan Kalyan in Andhra Pradesh verbünden, anstatt sich mit der TDP zu verbünden.

Am Sonntag behauptete BJP-Chef Nadda, dass Oppositionsparteien ein Bündnis bildeten, um ihre dynastische Politik zu „schützen“. Er gab der UPA einen neuen Spitznamen auf Hindi, der frei übersetzt „Unterdrückung, Bevorzugung und Gräueltaten“ und betitelte die Oppositionsgruppe als „Allianz zum Schutz der Dynastien“, wenn es um das vom Kongress regierte Rajasthan geht, wo voraussichtlich Ende dieses Jahres Wahlen stattfinden werden. „Alle diese Menschen haben sich der Allianz angeschlossen, um ihre Familien zu schützen, während Modi daran arbeitet, das Land voranzubringen. Wir sollten den Unterschied verstehen,“, sagte der BJP-Chef. Er nannte den Kongress eine Partei von „Mutter-Sohn-Tochter“, in Anspielung auf Sonia und Rahul Gandhi und Priyanka Gandhi-Vadra, mit der Behauptung, dass andere Kongressführer, darunter der Ministerpräsident von Rajasthan, Ashok Gehlot, auf „Vertrag.“