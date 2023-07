Führer von 26 Oppositionsparteien in Indien kamen letzte Woche zusammen, um ein neues Bündnis zu bilden, um die regierende Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi bei den im nächsten Jahr erwarteten Parlamentswahlen herauszufordern.

Die neue Koalition namens Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) erklärte in einer Erklärung, dass die BJP den Charakter der Republik angreife.

Sie versprachen, „die in der Verfassung verankerte Idee Indiens zu wahren“.

„Wir legen unsere politischen Differenzen beiseite, um die Demokratie zu retten. Das Hauptziel besteht darin, zusammenzustehen, um die Demokratie und die Verfassung zu schützen“, sagte Mallikarjun Kharge, Präsident der größten oppositionellen Kongresspartei des Landes.

Kritiker behaupten, die BJP verfolge seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2014 eine hindu-nationalistische Agenda und polarisiere die indische Gesellschaft entlang religiöser Gesichtspunkte. „Aber die BJP behauptet, sie vertrete alle Inder und wolle Wachstum für alle.“

Zur neuen Oppositionskoalition gehören neben dem Kongress auch eine Reihe mächtiger regionaler Parteien, etwa die Partei Aam Aadmi, die Punjab und Delhi regiert, und der Kongress Trinamool, der im östlichen Bundesstaat Westbengalen an der Macht ist.

Kongressleiter Rahul Gandhi beschrieb die Wahlen im nächsten Jahr als „einen Kampf zwischen Narendra Modi und INDIEN“.

Vereinte Herausforderung gegen Modis BJP

Zoya Hasan, Politikwissenschaftlerin, sagte: „Es handelt sich um eine äußerst bedeutsame politische Entwicklung.“

„Die von diesen Parteien abgegebene Erklärung bietet ein alternatives Narrativ, das in der Verfassungsidee Indiens verankert ist, die auf säkularer Demokratie, wirtschaftlicher Souveränität, sozialer Gerechtigkeit und Föderalismus basiert“, sagte sie der DW.

Hasan sagte, dass es für die BJP schwierig sein werde, bei den nächsten Wahlen die Mehrheit der Sitze im Parlament zu gewinnen, „wenn die Oppositionsparteien die Dynamik aufrechterhalten können“.

Doch der Experte wies darauf hin, dass die neue Allianz noch einiges zu tun habe.

„INDIEN kann die Übung nicht nur auf die Sitzverstellung beschränken, sondern muss die Unterstützung der Bevölkerung für den alternativen Diskurs mobilisieren“, fügte sie hinzu.

Viele der Parteien im neuen Bündnis sind regionale Rivalen und haben sich auf nationaler Ebene zersplittert. Aber sie haben nun versucht, ihre Differenzen beiseite zu legen, um die BJP herauszufordern, die weiterhin beliebt ist und auf dem Weg zu sein scheint, die nächsten Wahlen zu gewinnen.

Kharge, der Vorsitzende der Kongresspartei, sagte, bei der nächsten Sitzung des Bündnisses werde ein Koordinierungsgremium gebildet und ein Vorsitzender benannt.

Es wird sich auch mit der komplexen Frage der Sitzaufteilung der Parteien im Bündnis befassen, um direkt gegen die BJP anzutreten.

„Die wichtigsten Oppositionsparteien werden wahrscheinlich eine neue Vorlage für die Mission 2024 übernehmen und sich neben den landesspezifischen Themen, die sie gegen die BJP angehen, auf wichtige nationale Themen konzentrieren“, sagte ein prominenter Kongressabgeordneter gegenüber der DW.

„Die BJP hat traditionell von einem Dreieckswettbewerb profitiert und wir werden einen Eins-zu-Eins-Wettbewerb in Betracht ziehen.“

Die Kongresspartei erhielt kürzlich Aufschwung, nachdem sie im Mai die BJP im südlichen Bundesstaat Karnataka in die Flucht geschlagen hatte. Sie hofft, dass es einer gemeinsamen Herausforderung der Opposition gelingen wird, Modi daran zu hindern, sich im Jahr 2024 eine dritte Amtszeit zu sichern.

Wie sieht die BJP das neue Bündnis?

Die BJP hat unterdessen die Bedeutung des neuen Bündnisses heruntergespielt.

Auch die Partei und Premierminister Modi kritisierten die Oppositionsparteien als Opportunisten und Korrupte, die Indien weltweit diffamierten, nun aber versuchten, ihre Existenz und ihre Familien zu retten.

Modi sagte, politische Allianzen, die „auf Negativität aufgebaut“ seien, hätten nie Erfolg gehabt. „Wir vereinen das indische Volk, sie spalten das indische Volk, sie unterschätzen das einfache indische Volk“, sagte er und bezog sich dabei auf Oppositionsparteien.

„Es (INDIA Alliance) ist ein tot geborenes Baby und selbst die Ärzte wissen nicht, wie sie es retten können. Es ist ein verzweifelter Versuch, unterschiedliche Gruppen auf eine Plattform zu bringen und von Anfang an kompromittiert“, sagte Tom Vadakkan, nationaler Sprecher der BJP, gegenüber der DW.

„Es wird nicht klappen. Sein Konstrukt ist fehlerhaft“, fügte er hinzu.

„Der Kampf zwischen Indien und der NDA wird lebhaft“

Letzte Woche feierte die BJP außerdem neun Jahre an der Macht und organisierte zum ersten Mal seit Jahren ein Treffen der von der Regierungspartei geführten National Democratic Alliance (NDA) anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Koalition.

Die NDA umfasst 38 Parteien, viele davon kleine Gruppen mit begrenzter Präsenz in Teilen des Landes. Seit Modi 2014 an die Macht kam, ist die Allianz als Bündnis geschrumpft und wurde 2019 wiedergewählt, als er die BJP zu starken Siegen führte und so den Einfluss der Bündnispartner verringerte.

Aber die BJP belebt die NDA jetzt wieder, da sie nichts dem Zufall überlassen will, um eine dritte Amtszeit zu gewinnen, sagte Neerja Chowdhury, eine politische Analystin, die über die letzten zehn Parlamentswahlen in Indien berichtet hat, gegenüber der DW.

„Der Kampf zwischen Indien und der NDA ist plötzlich lebhaft geworden, weil die BJP alle Register zieht und die Opposition zurückschlägt. Die Optik der Oppositionsführer auf einer Plattform hat dem Anti-BJP-Block einen psychologischen Auftrieb gegeben“, sagte sie.

Herausgegeben von: Srinivas Mazumdaru