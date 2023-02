CNN

Miljoenen mensen in de Verenigde Staten hebben tijdens het tweede jaar van de Covid-19-pandemie routinematige kankerscreenings gemist, waarbij de prevalentie van screening op borst-, baarmoederhals- en prostaatkanker in het voorgaande jaar tussen 2019 en 2021 met tussen de 6% en 15% is gedaald. , volgens een nieuwe studie van de American Cancer Society.

“We dachten dat er eind 2020 een opleving zou zijn”, zegt dr. William Dahut, chief scientific officer van de American Cancer Society. “We waren verrast om de aanhoudende toename te zien van het aantal mensen dat hun screening niet krijgt.”

Maar meer recentelijk lijkt het erop dat mensen beginnen terug te keren naar routinematige screenings tegen tarieven die vóór de pandemie werden gezien, suggereert afzonderlijk onderzoek.

Het aantal screenings op borst-, baarmoederhals- en darmkanker is mogelijk weer normaal geworden, volgens recentere gegevens die vorige week zijn gepubliceerd in het tijdschrift Epic Research, dat eigendom is van het softwarebedrijf Epic voor de gezondheidszorg.

“Toen de screeningpercentages weer normaal werden na de daling die we eerder rapporteerden, werden ook de percentages van kankerdiagnose weer normaal”, schreef Dr. Chris Alban, een klinisch informaticus bij Epic Research, in een e-mail.

“We hebben geen bewijs gezien dat de screenings die tijdens de pandemie zijn gemist, hebben geleid tot slechtere patiëntresultaten, hoewel we van plan zijn deze trend te volgen om te zien of deze in de loop van de tijd aanhoudt”, zei hij. “De aanbevolen intervallen tussen screenings voor een bepaalde vorm van kanker kunnen meerdere jaren zijn, dus het kan lang duren voordat er aanwijzingen zijn voor geavanceerde kankers.”

Vanwege de afname van kankerscreenings en de belemmeringen voor toegang tot behandeling in de begindagen van de pandemie, maakten artsen in het hele land zich niet alleen zorgen dat screening en vertragingen in de behandeling ertoe leidden dat patiënten met vergevorderde kanker naar hun kantoor kwamen, sommigen meldden anekdotisch dat ze een stijging zagen in vergevorderde kankers in die tijd.

De prevalentie van screening op borst-, baarmoederhals- en prostaatkanker is in 2021, het tweede jaar van de Covid-19-pandemie, niet teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie, volgens de nieuwe studie van de American Cancer Society, die donderdag in het Journal of Clinical Oncology is gepubliceerd.

De studie omvatte gegevens van meer dan 60.000 volwassenen in de Verenigde Staten die tussen 2019 en 2021 in aanmerking kwamen voor screening op borst-, baarmoederhals-, prostaat- en darmkanker. De gegevens waren afkomstig van de National Health Interview Survey van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

De onderzoekers ontdekten dat tussen 2019 en 2021 de algehele prevalentie van in aanmerking komende volwassenen die de screening in het voorgaande jaar voltooiden, met 6% daalde voor borstkanker, 15% voor baarmoederhalskanker en 10% voor prostaatkanker. Dat betekent dat er ongeveer 1 miljoen minder mensen werden gescreend op borstkanker, 4,4 miljoen minder op baarmoederhalskanker en ongeveer 700.000 minder op prostaatkanker.

“Deze dalingen hebben aanzienlijke gevolgen voor de volksgezondheid, aangezien verwacht wordt dat ze in de toekomst zullen leiden tot een meer gevorderde kankerdiagnose”, schreven de onderzoekers.

De prevalentie van screening op dikkedarmkanker bleef onveranderd, vonden de onderzoekers.

De groeiende populariteit van thuisscreeningtests voor darmkanker compenseerde waarschijnlijk elke achteruitgang in screening op darmkanker, schreven ze.

De onderzoekers vonden ook enkele raciale verschillen, aangezien de Aziatische gemeenschap de grootste dalingen had in screenings op borst-, baarmoederhals- en prostaatkanker.

“Deze bevindingen zijn vooral zorgwekkend omdat kanker de belangrijkste doodsoorzaak is bij zowel Aziatisch-Amerikaanse mannen als vrouwen”, schreven de onderzoekers, allemaal van de American Cancer Society.

Dahut zei dat iedereen die tijdens de eerste dagen van de pandemie een routinematige kankerscreening heeft gemist, deze nu moet inhalen.

“Zelfs in de beste tijden is het aantal mensen dat wordt gescreend veel te laag”, zei hij. “Ga je gang en volg de richtlijnen, laat je screenen wanneer dat nodig is, en de resultaten zullen beter zijn.”

De Epic Research-studie omvatte gegevens over 373.574 kankerdiagnoses die tussen januari 2018 en december 2022 in patiëntendossiers in de VS waren ingevoerd.

De gegevens zijn afkomstig van 190 zorgorganisaties die software van Epic gebruiken voor hun elektronische patiëntendossiers. Samen vertegenwoordigen deze organisaties 1.123 ziekenhuizen en meer dan 22.500 klinieken, en ze kwamen overeen om bij te dragen aan de geanonimiseerde dataset, wat betekent dat er binnen de data geen individuele patiënt kan worden geïdentificeerd.

De gegevens toonden een duidelijke afname van het aantal gevallen van kanker aan het begin van de pandemie, wat correleert met een afname van de screening, maar de screeningcijfers leken vorig jaar weer normaal te worden, evenals de detectiecijfers van kanker. De gegevens leken ook geen significante stijging te laten zien van nieuwe diagnoses van geavanceerde kankers tot eind vorig jaar.

Het is “goed nieuws” dat de gegevens een terugkeer naar de pre-Covid-cijfers van kankerscreening aantonen, schreef Dr. Arif Kamal, de hoofdpatiënt van de American Cancer Society – die niet betrokken was bij de Epic Research-studie – in een e-mail. Hij noemde de nieuwe gegevens intrigerend, maar benadrukte dat er meer tijd nodig is om te bepalen of en wanneer het aantal gevorderde kankers kan toenemen als gevolg van gemiste screenings. Het kan jaren duren.

“Het is een beetje voorbarig om conclusies te trekken over de vraag of het aantal gevallen van vergevorderde kanker is toegenomen als gevolg van gemiste screenings. Dit komt omdat kanker jaren nodig heeft om zich te ontwikkelen, en het resulterende effect van gemiste kankers kan pas na een paar jaar bekend zijn, “zei Kamal.

“We blijven hopen dat, aangezien de screeningcijfers voor kanker zijn teruggekeerd naar de basislijn, de twee jaar van gemiste screenings geen langdurig effect zullen hebben op het kankerincident of de mortaliteit”, zei hij. “Maar de tijd zal het leren.”

De gegevens van het onderzoek van Epic Research zijn bemoedigend, omdat het suggereert dat er geen meer geavanceerde vormen van kanker worden gezien, schreef Dr. David Cohn, chief medical officer van het Ohio State University Comprehensive Cancer Center, in een e-mail.

“Of dit de komende jaren standhoudt, valt nog te bezien”, voegde hij eraan toe.

Cohn, een praktiserend gynaecologisch oncoloog die bij geen van beide nieuwe onderzoeken betrokken was, zei dat hij “altijd bezorgd” is over een afname van de screeningspercentages en de daaruit voortvloeiende impact op latere diagnoses van kanker.

Maar “deze gegevens suggereren dat mensen terugkeren naar de kernactiviteit van screening”, zei hij, “zodat deze gegevens hopelijk de komende jaren stand zullen houden zonder een toename van latere diagnoses te zien.”