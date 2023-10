Manuel Neuer hat beim furiosen 8:0-Sieg des FC Bayern München gegen Darmstadt ein „skurriles“ Comeback hingelegt. Sobald er brillant stoppt. Erstmals in der Bundesliga gibt es in der ersten Halbzeit drei Rote Karten. Nach dem Spiel ist der Rückkehrer in Plauschlaune.

Aus rein sportlicher Sicht war Harry Kane der Mann des Tages. Aus rein ärgerlicher Sicht würde der Titel Joshua Kimmich zu Füßen fallen. Aber das alles spielte keine Rolle, denn Manuel Neuer ist zurück und feiert sein Comeback mit einem 8:0 (0:0)-Sieg des FC Bayern gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98. Dass ein Torwart derjenige ist, um den man sich bei so einem Sieg Sorgen machen muss Jeder redet, das kommt nicht oft vor. Das Ergebnis ist tatsächlich Beweis genug dafür, dass vom Torwart nur sehr wenig Arbeit erwartet wurde. Und ja, so war es. Neuer musste nicht viel nachhelfen, um sich den höchsten Saisonsieg zu sichern. Aber egal, seine Anwesenheit überstrahlte alles.

Sogar dieses Spiel, das selbst eine übergroße Geschichte zu erzählen hatte. Zum Beispiel das von Kimmich, der nach vier Minuten vom Platz flog. Der Grund für seinen unfreiwilligen Blitzabgang war die Notbremse. Das hatte ziemlich dumme Konsequenzen für ihn und sein Team. Beim Duell der Giganten am kommenden Samstag gegen den BVB darf Kimmich nicht auflaufen. Da auch Leon Goretzka aufgrund seiner Handverletzung ein Ausfall droht, muss Trainer Thomas Tuchel noch einmal kreativ werden und möglicherweise das Mittelfeldzentrum komplett neu aufbauen. „Der Platzverweis war sehr dumm. Und es ärgert mich sehr, dass ich gegen Dortmund verpasse“, gab Kimmich zu. Nach Zuspiel von Neuer verschwendete er den Ball im Strafraum.

Kimmich ist mit Rot nicht einverstanden

Den direkten Platzverweis empfand der Mittelfeldboss als übertrieben. „Ich habe ihn gezupft, aber ich war nicht dafür verantwortlich, dass er gefallen ist. Als ich den Ball verloren habe, hatte ich schon im Kopf, dass ich ihn nicht foulen darf, sonst ist er rot. Ich habe versucht, so gut ich konnte, wegzubleiben. Das.“ „Es hat nicht so gut geklappt.“ Anders als bei Neuers Comeback konnte er nach 36 Minuten erstmals richtig für sich werben. Im Eins-gegen-eins-Duell mit Marvin Mehlem behielt er mit einer überragenden Leistung die Oberhand retten – was wäre passiert, wenn…, na ja, was auch immer. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel zahlenmäßig wieder ausgeglichen, Klaus Gjasula durfte in der 21. Minute nicht mehr mitwirken, und das Gleiche galt fünf Minuten später für Matej Maglica. Beide hatten zudem die verbotene Notbremse gezogen. „Die erste Halbzeit war skurril.“ „Drei Rote Karten, wow, das war der Wahnsinn“, sagte Neuer. Elf Höhepunkte – acht Tore und drei Platzverweise beim Comeback – willkommen zurück in der Bundesliga.

Nun war viel Platz auf dem Feld, Darmstadt schaffte es nicht mehr, die große Fläche klein zu halten und die Bayern zeigten keine Gnade mit ihren Flitzern um Kingsley Coman, Leroy Sané und Jamal Musiala. Es endete so: Stürmerstar Kane war mit drei Toren (51./68./88. Minute) der Mann des Tages, natürlich rein sportlich. Das schönste Tor dieses torreichen Nachmittags erzielte der starke Engländer mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte über seine Schuhe. „Das ist das erste Mal, dass mir das gelungen ist“, freute sich Kane. Nach neun Spielen in dieser Saison hat der 100-Millionen-Euro-Mann nun zwölf Mal getroffen.

Auch die Doppelpacker Sané (56./64.) und Musiala (61./76.) sowie Joker Thomas Müller (71.) punkteten. Um ihn hatte es erneut Debatten gegeben, da er im Gegensatz zu Bouna Sarr oder Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel unter der Woche gegen Galatasaray nicht einmal zum Einsatz kam. Tuchel versucht, das Thema so klein wie möglich zu halten, macht aber keinen Hehl daraus, dass es nicht einfach ist, immer weniger Spielzeit für die Vereinsikone zu veranstalten. Doch der Trainer begründet dies mit der Formstärke der anderen, die in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt eindrucksvoll mit neuen Argumenten gefüttert wurde.

„Ich war positiv aufgeregt“

Nun also zu Neuer, dem Mann des Tages. Nach langem Schweigen brachen die Worte einfach hervor. „Ich bin so glücklich wie selten nach einem Spiel, dass ich es endlich geschafft habe“, sagte der 37-Jährige im Interview mit Sky. „Ich war positiv aufgeregt, nicht so sehr, dass ich nervös war, sondern in einer gewissen Erwartung, was hier draußen passieren würde. Ich war einfach nur glücklich, wieder in der Allianz Arena zu sein, wieder vor meinen eigenen Fans zu spielen.“ und mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.“ Als er am Stadion ankam, stieg er als Erster aus dem Bayern-Bus. Und als er zum Aufwärmen das Spielfeld betrat, wurde es an diesem Nachmittag zum ersten Mal richtig laut im Stadion. Es war ein Kaltstart, fast elf Monate nach dem letzten Spiel des vorzeitigen WM-Ausscheidens Deutschlands in Katar.

Während der Reha, in der es auch zu Rückschlägen kam, hatte er „absolut keine“ Gedanken daran, dass es das war und dass er sich die Mühe nicht mehr machen wollte. „Es gab viele Höhen und Tiefen, das ist klar, aber ich hatte immer den Willen zurückzukehren, war immer ehrgeizig.“ Das gilt nicht nur für seinen Verein, sondern auch für die Nationalmannschaft. Auch wenn er bei diesem Thema noch zurückhaltend ist und sogar Überraschendes sagt: „Wir haben tolle Torhüter – und wir freuen uns alle auf die EM“, sagt Neuer. Auf die durchaus brisante Nummer-1-Frage und seinen Konkurrenten Marc-André ter Stegen antwortete er kurz und prägnant: „Ich denke, dass er im Moment definitiv die Nummer eins ist.“ Schon vor seiner Verletzung war Neuer nicht bereit, auch nur einen Zentimeter Platz im Tor zu lassen. Er hat jedes Spiel für sich entschieden. Für ihn waren die Konkurrenten keine Konkurrenten, sondern zugewiesene Plätze in der klaren Hierarchie.

Neuer dankte auch seinem Stellvertreter Sven Ulreich, der nach überragenden Leistungen klaglos in die zweite Liga zurückkehrt: „Ich bin auch Sven Ulreich sehr dankbar. Wir haben ein tolles Verhältnis und ich freue mich für ihn, dass er so gute Leistungen gezeigt hat.“ Leistungen und natürlich freut er sich für mich.

Auch Tuchel tut sich schwer

Auch Tuchel war gut gelaunt, auch wenn ihm an diesem verrückten Nachmittag nicht alles gefiel: „Unsere erste Halbzeit war voller Fehler, es hat an Intensität gefehlt. Wir haben uns zur Halbzeit gefasst. Dann kam die Antwort. Sie war.“ „Ein außergewöhnliches Spiel, mit der Unterzahl, der Gleichzahl und der Überzahl. Kompliment an mein Team für diese Reaktion. Jetzt kann es weitergehen.“

Nach dem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch bestreitet der FC Bayern am Samstag den Ligaklassiker bei Borussia Dortmund. Über die weitere Einsatzplanung habe Thomas Tuchel das letzte Wort, betonte Neuer: „Der Trainer hat natürlich das Sagen, und dann geht es los. Ich versuche nur, mich zu regenerieren und mich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren.“ Wird Tuchel Neuer tatsächlich mit der großen Aufgabe im Dortmunder Stadion betrauen? Es ist unklar, gegen Darmstadt konnte er keinen Einblick in seine Form gewinnen, aber das spielte zunächst keine große Rolle.