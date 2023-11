Kane und Goretzka geben Probleme nach Köln-Spiel-prijs

Harry Kane (rechts) en Leon Goretzka (Mitte) bezochten Siege in Keulen. Afbeelding: dpa / Arne Dedert

Bundesliga

FC Bayern heeft aangegeven dat ze van hun vakantie genieten en rondrennen in hun Herbstmeisterschaft. Met de 1:0 overwinning van de 1. FC Köln waarmee het team van trainer Thomas Tuchel bij Bayer Leverkusen concurreert voor de top van de Bundesliga.

Maar de Partie zal de Domstädter mooier vinden, als de meeste Fans er wartet hatten. Obwohl de Beierse spelen waren heel duidelijk, de waarden van de Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer vor dem gegnerischen Tor vaak die letzte Konsequenz. Voor de verdediging en de Spielkontrolle van München fand Trainer Thomas Tuchel anschließend jedoch positieve Worte.

Gezien Keulen zijn er weinig kansen voor Bayern-Spieler.Afbeelding: IMAGO-afbeeldingen/eu-afbeeldingen

Binnenkort meer over Torjäger Harry Kane Verlass. De Kapitän der Engelse Nationalmannschaft in der 20. Minuten en stockte sin Torkonto damit unglaubliche 18 Tore nach 12 Spielen auf. Je zou ook niet graag een speler in het eerste Bundesliga-seizoen hebben, dus je zult ervan genieten.

Na de oorlog van de Partie tegen Keulen, begon Harry Kane een van de FCB-Spieler, die voor de TV-Mikros Stellung. Daar kon Mittelfeldmann Leon Goretzka een aanwijzing geven voor de onproblematische perceptie van het spel.

FC Bayern: Besondere Herausforderung tijdens het Freitagabend-Spiel

De profleiders van München zijn nu snel in A-Nationale wedstrijden, die doordeweeks niet aanwezig waren en ook niet betrokken waren bij nationale teams. Het feit dat in de vrije periode het eerste feest na de landelijke speelpauze voor de FCB werd georganiseerd, zorgt ervoor dat het team ook in de toekomst succes kan vasthouden.

„Deze voorwaarden waren voor ons uiterst netjes. We waren blij om hier te komen“, aldus DFB-ster Leon Goretzka na het feestje. Auch Harry Kane werd op de hoogte gebracht van Sky’s reis door de teams: „Viele Spieler sind eerst spät zurückgekommen“.

Niettemin zijn beide niet gemaakt om aan te tonen dat de omgeving van de Münchense bevolking sterk is. „Het was een fantastische wedstrijd voor iedereen. De eerste helft van de tijd hadden we het onder controle. We konden nu nog een paar ervaringen opdoen“, aldus Kane, die ook leider is in Keulen. Er worden kansen gespeeld, maar er is geen eindresultaat.“

Als Leon Goretzka er klaar voor was, kwam Bayern na hun Pausenpfiff graag langs. „In de tweede helft van het jaar konden we genieten van een paar optredens met meer real-time games. Als we wisten dat de landenwedstrijden in het land beter zouden zijn geweest, zou het spel gecontroleerd zijn“, aldus de Duitse Nationale Speler.

Tuchel zorgt met Wechsel-Entscheidung für Kuriosum

Dit betekent dat het gecombineerde Bayern-Team op het platform een ​​zeer spannende Leistung dargeboten-hoed heeft, het betekent dat er een connectie is tussen Trainer Tuchel en een speler. „Ik ben er niet blij mee. Ik zou geen spelletjes op de bank willen spelen, maar de anderen waren zo goed in het spel“, bleek na het feest.

Feit is dat als Bayern maar één team in een Bundesliga-wedstrijd heeft, dit een geweldige plek is om te zijn. In december 2010, ook al 13 jaar, wechselten die Münchener zületzt keinen Spieler aus. Damals won met 3:0 van FC St. Pauli.