Kandidat nach Rücktritt von Truss: Sind Johnson und Sunak konspiriert?

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden britischen Premierminister Truss müssen die Tories nicht nur das Wohl Großbritanniens, sondern auch ihr eigenes im Auge behalten. Johnson und Sunak, potenzielle Anwärter auf das Amt des Premierministers, haben sich zu Gesprächen getroffen.

Medienberichten zufolge haben sich die beiden aussichtsreichsten Kandidaten im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Liz Truss zu Gesprächen getroffen. Am Samstagabend trafen sich Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Ex-Premierminister Boris Johnson. Über den Inhalt ihres Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt. Britische Medien spekulierten jedoch sofort, dass sich die beiden auf einen Deal einigen könnten, um eine Spaltung der Tory-Partei zu vermeiden.

Der konservative Sunday Telegraph schlug beispielsweise vor, dass Favorit Sunak Johnson eine Rolle in einem künftigen Kabinett anbieten könnte. Laut britischen Medien ist Sunak der erste mögliche Kandidat, der die nötige Zahl an Unterstützern unter den konservativen Abgeordneten hinter sich scharen kann. Um ins Rennen um den Spitzenposten zu kommen, brauchen Bewerber die Unterstützung von mindestens 100 Parlamentariern. Nominierungen können bis Montagnachmittag entgegengenommen werden.

Truss trat am Donnerstag als kürzeste Premierministerin aller Zeiten zurück, nachdem sich ihre Wirtschaftspolitik als unhaltbar erwiesen hatte und sie zwei wichtige Kabinettskollegen verloren hatte. Die Partei hat ein beschleunigtes Verfahren angekündigt, damit spätestens am kommenden Freitag klar sein soll, wer künftig an der Spitze der britischen Regierung steht. Johnson war erst am Samstag mit seiner Familie aus einem verkürzten Urlaub in der Karibik nach London zurückgekehrt und soll nach Angaben von Verbündeten in den Startlöchern für eine Kandidatur stehen.

Am Nachmittag sagte eine Quelle in der Nähe von Johnson, er habe die 100 benötigten Unterstützer. Bis dahin hatten jedoch weit weniger öffentlich von ihm gewusst. Bisher haben weder Sunak noch Johnson ihre Kandidatur offiziell erklärt. Dritte im Rennen ist die Ministerin für parlamentarische Angelegenheiten Penny Mordaunt, die ihre Kandidatur am Freitag offiziell gemacht hat. Laut britischen Medienzählungen liegt Mordaunt in Bezug auf die öffentliche Unterstützung weit hinter Sunak und Johnson zurück.