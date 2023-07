Frühere Bemühungen: Sowohl Cyber ​​Command als auch die NSA haben in den letzten Jahren eine Schlüsselrolle bei der Überwachung und Abwehr von Bedrohungen für US-Wahlen gespielt. Dazu gehört auch Cyber ​​Command soll am Tag der US-Zwischenwahlen 2018 eine Operation durchgeführt haben den Internetzugang für die wichtigste russische Trollfarm zu sperren, die an der Verbreitung von Desinformationen über die Abstimmung beteiligt ist. Russische Hacker wurden auch mit Versuchen im Jahr 2016 in Verbindung gebracht, die Wahlinfrastruktur anzugreifen und Desinformationen zu verbreiten, um den Ausgang der Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen.

Das Aufkommen von KI-Technologien, wie beispielsweise die zunehmende Nutzung von ChatGPT von OpenAI, stellt neue Herausforderungen dar. Jen Easterly, Direktorin der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, der wichtigsten Behörde, die die US-Wahlinfrastruktur schützt, warnte in einer Rede im Mai dass KI „epochale“ Risiken birgt, einschließlich der zunehmenden Desinformation im Internet.

KI im Fokus: Bei der Bestätigungsanhörung am Donnerstag ging es vor allem um KI-bezogene Fragen von Senatoren auf beiden Seiten, die das Problem unbedingt angehen wollten. Auf die Frage nach seiner Besorgnis über den Einsatz von KI durch verfeindete Nationen verwies Haugh auf China und darauf, dass der Einsatz von KI zur Überwachung und Überwachung seiner Bürger ein besorgniserregendes Vorzeichen für weltweite Trends sein könnte.

„Aus Sicht der Bedrohung ist es ein Bereich, über den wir weiterhin informieren und verstehen sollten, was das für jede Nation bedeutet, mit der sie eine Partnerschaft in Betracht ziehen würden, und welche Auswirkungen diese Technologie auf diese Gesellschaft hat“, sagte Haugh über die Entwicklungen in China.

Haugh wies auch darauf hin, dass das Verteidigungsministerium an einer „KI-Roadmap“ arbeitet, um zu definieren, wie KI-Technologien eingesetzt werden sollen, was von entscheidender Bedeutung ist, da China seine Bemühungen vorantreibt.

„Der andere Bereich, den die Nation meiner Meinung nach von uns erwartet, besteht darin, zu verstehen, wie unsere Gegner diese Technologie nutzen, und in der Lage zu sein, darüber zu informieren, wie dies im Hinblick auf eine Bedrohung sowohl für unsere nationale Sicherheit als auch für unsere Industrie aussieht“, sagte Haugh.