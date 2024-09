Geniet een jaar voor de laatste Bundestagswahl-hoed Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz CDU en CSU zijn gezamenlijk betrokken bij de strijd om de overwinning van de Duitsers. „We kunnen een vliegtuig op de weg voor de Wahlen in de komende jaren zetten“, zegt de CDU-Bundesvoorzitster bij de Landesparteitag van de Noordrijn-Westfalische CDU.

CDU Parteigremien bestätigen Merz als Kanzler-kandidaten

Markus Söder gaat Schwarz-Grün in de Bund voorkomen met CSU-Stimme

Hendrik Wüst sieht von Kanzlerkandidatur für Union ab



Merz bedankte zowel de CSU als zijn partijchef Markus Soder voor de steun voor de benoeming van de Kanzlerkandidaten. ‚We hebben nu een kans, sterf Bundestagswahl We zullen winnen, we zullen de CDU en de CSU samen hebben.”

Merz‘ Auftritt beim Parteitag des größten CDU-Landesverbands war seine first größere Speech seit seiner Nominierung. Merz zei zelf campferisch. “We zullen de festiviteiten vieren na 18.00 uur op 28 september, wanneer we de Bundestagswahl 2025 winnen.” Het belangrijkste was dat de volgende federale regering de belangrijkste was, het was ook een verstandiger benadering van mijn werk, met een duidelijk zicht op de inspanningen in de huidige Ampel-Regierung. Zugleich border sich Merz duidelijk tegen de AfD ab. “Met deze levens zullen we geen problemen hebben”, zei hij.

