Bereid je voor op een episch geval van nostalgie.

Meidengroepen uit de jaren 90 SWV—Cheryl “Coko” Gamble, Tamara “Taj” George En Leanne “Lelee” Lyons-En Xscape—Kandi Burruss, Tameka “Kleine” Harris, LaTocha Scott-Bivens En Tamika Scott—komen weer bij elkaar voor een once-in-a-lifetime optreden in Bravo’s nieuwe zesdelige gelimiteerde serie SWV & Xscape: de koninginnen van R&B. Maar hun heropleving van de muziek komt niet zonder tonnen drama achter de schermen, zoals Kandi exclusief plaagde om E! Nieuws.

“Je zult alle ins en outs zien van wat er nodig is om samen zo’n optreden neer te zetten, maar dan ook hoe je twee sterke groepen hebt die eigenlijk de hoofden stoten,” De echte huisvrouwen van Atlanta ster onthuld. “We stoten de hoofden tegen elkaar als we proberen het uit te zoeken en dan hebben we ook te maken met onze eigen persoonlijke problemen als groep – of het nu gaat om familiekwesties, of om zakelijke kwesties waar we misschien niet op dezelfde pagina staan. “

Ondanks dat ze het tijdens het creatieve proces soms oneens waren, verzekerde de realityster fans: “Uiteindelijk moet je zien hoe we allemaal in staat zijn om nog steeds professioneel te zijn en de fans te geven wat ze willen, ook al is alles achter de scènes valt uit elkaar.”