Kanadischer Teenager getötet, als zwei Bombenexplosionen Jerusalem erschüttern

Bei zwei Explosionen an Bushaltestellen in den Außenbezirken Jerusalems wurde am Mittwoch eine Person getötet und mindestens 14 weitere verletzt, sagten Gesundheitsbeamte. Bei dem, was die israelische Polizei sagte, schien es sich um einen Angriff palästinensischer Militanter zu handeln.

Lisa Stadelbauer, die Botschafterin der liberalen Regierung in Israel, sagte, der Verstorbene sei ein „junger Kanadier“, was frühere Medienberichte aus mehreren Verkaufsstellen in Israel bestätigte.

„Mit gebrochenem Herzen zu bestätigen, dass ein junger Kanadier bei dem verwerflichen Terroranschlag von heute Morgen in Jerusalem sein Leben verloren hat“, sagte Stadelbauer auf Twitter. „Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden sowie allen anderen, die bei diesem Angriff verletzt wurden. Kanada verurteilt weiterhin alle Formen des Terrors.“

Mit gebrochenem Herzen muss ich bestätigen, dass ein junger Kanadier bei dem verwerflichen Terroranschlag in Jerusalem heute Morgen sein Leben verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden sowie allen anderen, die bei diesem Angriff verletzt wurden. Kanada verurteilt weiterhin alle Formen des Terrors. –@LisaStadelbauer

Benjamin Netanyahu von der Likud-Partei identifizierte das Opfer in einem Tweet als Aryeh Shechoupek, obwohl einige Medien den Nachnamen anders buchstabierten.

Er wurde in den Medien als 15 oder 16 Jahre alt beschrieben.

Der israelische Rettungsdienst sagte, 12 Menschen seien von der ersten Explosion ins Krankenhaus gebracht worden und drei Menschen seien bei der zweiten Explosion verletzt worden. Einer der Verwundeten, ein Teenager, sei im Krankenhaus gestorben, teilte das Shaare Zedek Medical Center mit.

Die erste Explosion ereignete sich von einem Sprengsatz, der an einer Bushaltestelle in der Nähe eines Stadtausgangs platziert war. Der zweite – etwa 30 Minuten später – traf eine Bushaltestelle in der Nähe einer städtischen Siedlung im Osten der Stadt.

Polizeisprecher Eli Levi sagte gegenüber dem israelischen Armeeradio, die erste Explosion sei von einem mächtigen Sprengsatz verursacht worden.

„Seit vielen Jahren hat es in Jerusalem keinen so koordinierten Angriff mehr gegeben“, sagte Levi.

Israelische Sicherheitskräfte am Ort einer Explosion an einer Bushaltestelle in Jerusalem. Mindestens 14 Menschen wurden bei den Explosionen verletzt, die auf Busbahnhöfe abzielten. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

Die gleiche Verkaufsstelle berichtete, dass die Sprengkörper in Säcken versteckt waren und mindestens einer von ihnen Nägel enthielt, um die Wirkung zu maximieren.

„Es war eine verrückte Explosion. Hier gibt es überall Schäden“, sagte Yosef Haim Gabay, ein Sanitäter, der am Tatort war, als die erste Explosion stattfand. „Ich habe Menschen mit Wunden gesehen, die überall bluteten.“

Während Palästinenser in den letzten Jahren Messerstechereien, Autorammen und Schießereien verübt haben, sind Bombenanschläge seit dem Ende eines palästinensischen Aufstands vor fast zwei Jahrzehnten seltener geworden.

Bombenanschläge auf Busse in den vergangenen Jahren häufiger

Aufnahmen von Überwachungskameras, die von N12 News ausgestrahlt wurden, zeigten den Moment der ersten Explosion mit einer plötzlichen Rauchwolke, die von der Bushaltestelle aufstieg. Das Fernsehen zeigte Trümmer, die über das Gelände verstreut waren, das von Rettungsdiensten abgesperrt wurde.

Die Vereinten Nationen, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten verurteilten die Angriffe.

„Terrorismus ist eine Sackgasse, die absolut nichts bewirkt“, sagte die US-Botschaft auf Twitter.

Der rechtsextreme israelische Abgeordnete Itamar Ben-Gvir kommt am Ort einer Explosion an einer Bushaltestelle in Jerusalem an. (Maya Alleruzzo/The Associated Press)

Die Explosionen, die an die Bombenanschläge auf Busse erinnern, die ein Markenzeichen der palästinensischen Revolte von 2000-2005 waren, folgen auf monatelange Spannungen im besetzten Westjordanland, nachdem das israelische Militär nach einer Reihe tödlicher Angriffe in Israel hart durchgegriffen hatte .

In Gaza lobte ein Sprecher der palästinensischen militanten Gruppe Hamas die Explosionen in Jerusalem, bekennt sich aber nicht zur Verantwortung.

Hamas-Sprecher Abdel-Latif Al-Qanoua brachte die Explosionen mit „den Verbrechen der [Israeli] Besatzung und die Siedler.“

Die Explosionen ereigneten sich, als der ehemalige Ministerpräsident Netanjahu mit Verbündeten verhandelte, um eine neue rechte Regierung zu bilden, der Mitglieder religiöser und rechtsextremer Parteien angehören.

Einer seiner Verbündeten, der ultranationalistische Gesetzgeber Itamar Ben-Gvir, Vorsitzender der Partei Jewish Power, besuchte den Schauplatz des ersten Bombenanschlags und forderte ein hartes Vorgehen gegen Militante.

„Auch wenn es im Westjordanland ist, belagert sie und geht von Haus zu Haus auf der Suche nach Waffen und stellt unsere Abschreckungsmacht wieder her“, sagte Ben-Gvir, der hofft, in der neuen Regierung zum Polizeiminister ernannt zu werden.

In einem anderen Vorfall entführten militante Palästinenser am späten Dienstag die Leiche eines israelischen Gymnasiasten, der in einem palästinensischen Krankenhaus in der Stadt Jenin im Westjordanland gestorben war, nachdem er bei einem Autounfall in der Nähe verletzt worden war, sagte der Onkel des Teenagers gegenüber Kan Radio.

Das israelische Militär sagte, es erwarte, dass die Leiche bald zurückgegeben werde. Es war unklar, warum die Militanten die Leiche mitgenommen hatten, und es gab keinen unmittelbaren Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen diesem Vorfall und den Bombenanschlägen.

Mehr als 130 Palästinenser wurden in diesem Jahr bei israelisch-palästinensischen Kämpfen im Westjordanland und in Ostjerusalem getötet, was 2022 zum tödlichsten Jahr seit 2006 macht. Die israelische Armee sagt, dass die meisten der getöteten Palästinenser Militante waren, aber Palästinenser sagen, dass die Toten darunter waren Steine ​​werfende Jugendliche.

Mindestens sieben weitere Israelis wurden in den letzten Wochen bei palästinensischen Angriffen getötet.