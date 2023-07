Kanadische Kinobesitzer geben an, dass sie die Entwicklung der beiden Streiks in Hollywood mit Spannung beobachten und planen, mehr Klassiker, Kultfilme und Live-Events zu zeigen, wenn die Arbeitsunterbrechungen anhalten.

Die Eigentümer erwarten, dass herausragende Stars, die von der Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists vertreten werden, und Talente, die von der Writers Guild of America unterstützt werden, monatelang auf Streikposten stehen, um bessere Löhne und Schutz vor künstlicher Intelligenz zu erreichen.

Die Streiks, die die Produktion und Werbung von Filmen und Fernsehsendungen sofort stoppten, drohen den Fluss von Inhalten zu verlangsamen, da Studios und Verleihern die vor dem Streik fertiggestellten Filme zur Veröffentlichung ausgehen.

„Ich bin völlig verängstigt darüber“, sagte Jeff Knoll, Geschäftsführer von Film.ca Cinemas, einem Unternehmen in Oakville, Ontario. Theater.

„Wir haben die Pandemie kaum überlebt … und wir sind ziemlich nervös, was die Zukunft bringen wird, angesichts all dessen, was gerade in Hollywood vor sich geht.“

Allein für diese Woche hat Knoll’s Theater Vorführungen von „Mission: Impossible _ Dead Reckoning Part One“ und „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ geplant, zusammen mit den mit Spannung erwarteten Filmen „Barbie“ und „Oppenheimer“.

Knoll befürchtet jedoch, dass der Strom der Hollywood-Kinobesucher, auf den sie Monate, wenn nicht Jahre gewartet haben, bald nachlassen könnte.

„Es steht außer Frage, dass (die Studios) entweder mit der Verbreitung ihrer Inhalte beginnen oder sie einfach auf einen Zeitpunkt in der Zukunft verschieben müssen, an dem sie mit einem Ende des Streiks rechnen, wenn sich der Streik hinzieht“, sagte er.





Selbst wenn sie ihre Veröffentlichungspläne nicht ändern, geht Knoll davon aus, dass die Kinos von mangelnder Werbung für Filme hart getroffen werden.

Die Streiks hindern Stars daran, über rote Teppiche zu laufen, an Pressekonferenzen und Interviews teilzunehmen und neue Marketingmaterialien aufzunehmen.

Die Besetzung von „Oppenheimer“ beispielsweise verließ ihre Premiere letzte Woche aus Solidarität mit streikenden Arbeitern, während Disney anstelle der Stars Tiffany Haddish Mickey und Minnie Mouse, Maleficent und Cruella de Vil über den roten Teppich von „Haunted Mansion“ schickte , Danny DeVito und Rosario Dawson am Wochenende.

Knoll vermutet auch, dass „Mission: Impossible _ Dead Reckoning Part One“ aufgrund der Streiks einen schweren Stand an den Kinokassen hatte.

„Es lief am Wochenende nicht so, wie es sollte, und das könnte durchaus daran liegen, dass es vor dem Eröffnungstag nicht so viel Publicity bei den Stars gab, insbesondere bei Tom Cruise.“

Sollte es bei der Filmproduktion zu einer Verlangsamung kommen, sagte Knoll, werde er damit experimentieren, mehr kanadische Gerichte und Filme aus Teilen der Welt einzuführen, die nicht so stark vom Streik betroffen seien. Bollywood-Filme und Vorführungen von Hits wie „Harry Potter“ könnten ebenfalls in das Programm von Film.ca einfließen.





Corinne Lea, die Geschäftsführerin des Rio Theatre in Vancouver, plant ebenfalls, sich mit der Programmierung vertraut zu machen, sagte jedoch, dass dies für Indie-Theater nichts Neues sei.

Vor den Streiks musste das Rio zwischen drei und sechs Monaten auf die Vorführung einiger Filme warten, über die Cineplex, die größte Kinokette des Landes, seit Monaten verfügte.

Infolgedessen zeigte das Rio neue Filme oft Monate nach ihrer Veröffentlichung und verließ sich auf eine Rotation zuvor veröffentlichter Kost-, Burlesque- und Drag-Shows sowie kanadischer Hits.

Im Juli-Kalender sind „Star Wars“-Vorführungen, ein „Grease“-Singalong und Jean-Luc Godards New-Wave-Drama „Pierrot le Fou“ aus dem Jahr 1965 zu sehen. Hunderte von Menschen kommen zu den klassischen Vorführungen von Hits wie „The Rocky Horror Picture Show“, fügte Lea hinzu.

„Wir sind es gewohnt, nicht auf aktuelle Inhalte zugreifen zu können“, sagte sie.

„Dieser Streik wird Cineplex tatsächlich mehr schaden als uns, denn alle Kinos, die tatsächlich auf aktuelle Inhalte angewiesen sind, werden ein Problem haben. Aber weil uns so lange der Zugang dazu verwehrt wurde, sind wir zu kreativen Gestaltwandlern geworden.“





Als im Mai die 11.5000 von der Writers Guild of America vertretenen Film- und Fernsehautoren ihren Job aufgaben, rechnete Cineplex-Chef Ellis Jacob nicht damit, dass der Streik wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft haben würde.

Netzwerkfernsehsender und Streamer, deren Inhalte kurz vor der Veröffentlichung fertiggestellt werden, würden die Hauptlast solcher Streiks tendenziell zu spüren bekommen, nicht aber die Kinos, argumentierte er.

„Ich sage den Leuten immer: Ja, es wird Auswirkungen auf uns haben, aber es wird lange dauern, bis es Auswirkungen auf uns hat“, sagte Jacob später in einem Interview mit The Canadian Press.

„Wir sprechen von drei Jahren, da viele Filme bereits produziert werden.“

In einer E-Mail sagte ein Cineplex-Sprecher: „Wie alle in der Branche hoffen wir, dass SAG-AFTRA und die WGA eine schnelle Lösung mit dem AMPTP finden können.“

Knoll und Lea warten gespannt auf neue Entwicklungen im Streik.

„Es ist definitiv etwas, das wir alle im Auge behalten“, sagte Lea.

„Ich glaube, alle sind nervös.“