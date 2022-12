Kanadische Filme und Fernsehsendungen von 2022 unter dem Radar – und wo man sie sich ansehen kann

Dieses Jahr gab es eine wahre Flut beeindruckender kanadischer Inhalte.

Von Chandler Levack Ich mag Filmezum traumhaften Drama der Zeugen Jehovas Sie können für immer lebenzu Drake Glatteis Dokumentarfilm, zu Brüder, Knochen von Krähen, Riceboy schläft, Ewiger Frühling, Wenn der Morgen kommt, kleiner Vogel und scheinbar hundert weitere, aber die meisten dieser Titel von Kanadas Schwergewichten sind immer noch nicht für die meisten Zuschauer verfügbar.

Das soll nicht heißen, dass es keine beeindruckenden kanadischen Veröffentlichungen aus diesem Jahr gibt, die Sie sich ansehen können – einige von ihnen sind nur schwerer zu finden.

Deshalb hat CBC einige der besten kanadischen Produktionen des Jahres zusammengestellt, die zum Streamen und Vorführen verfügbar sind und wo Sie sie ansehen können.

Messdiener

Auf Apple TV ausleihen

Ein dezenter Coming-of-Age-Streifen, falls es jemals einen gegeben hat, Messdiener ist der erste Spielfilm des philippinisch-kanadischen Regisseurs Serville Poblete. Er wurde zusammen mit Drehbuchautor, Star und Pobletes echtem Freund seit der Grundschule, Mark Barcolcol, entwickelt und folgt dem 17-jährigen Daniel – einem überwucherten Ministranten in seiner örtlichen Kirche. Er balanciert jeden erdenklichen jugendlichen Stress aus: Kämpfen in der Schule, Streit mit seinen Eltern, Umgang mit lähmender Unbeholfenheit um das süßeste Mädchen in der Klasse – es kann sich in der Beschreibung etwas oberflächlich anfühlen.

Aber es ist eine gut erzählte Charakterstudie, die tatsächlich am meisten in den Darbietungen glänzt, die die Hauptrolle umgeben. Shai Barcia, die Daniels Mutter spielt, ist besonders beeindruckend, wenn sie zwischen brüllenden Streichhölzern und leiser Verzweiflung am Küchentisch wechselt. Obwohl es Ecken und Kanten gibt und das Vorankommen etwas langsam sein kann, ist es die Zeit wert.

Scarborough

Auf Crave streamen

Obwohl es fast ein Jahr her ist, seit es bei Streaming-Diensten uraufgeführt wurde, und sogar noch länger, seit es bei TIFF debütierte, Scarborough gilt immer noch als einer der besten Filme des Jahres 2022. Adaptiert von Catherine Hernandez ‚Roman mit dem gleichen Namen, folgt er drei Kindern, die durch ein System navigieren, das anscheinend darauf ausgelegt ist, sie auszuschließen. Wie Messdienerder Film ist langsam – und lang bei 136 Minuten – aber die Darbietungen der Kinderdarsteller sind transzendent.

Bing, Sylvie und Laura (gespielt von den jungen Stars Liam Diaz, Mekiya Fox und Anna Claire Beitel) tragen die Geschichte weiter, aber ihre Eltern – und ihre Lehrerin, gespielt von Aliya Kanani – sind ebenfalls beeindruckend. Wenngleich Scarborough Anfang dieses Jahres die Canadian Screen Awards gewonnen hat, verdient er ein größeres Publikum, als er bekommen hat.

Die Grizzlie-Wahrheit

Vorführung in ausgewählten Kinos

Die Filmemacherin Kathleen Jayme untersucht, was mit den Vancouver Grizzlies passiert ist, in einem Dokumentarfilm (ihr vierter Film über das Team), der sich zu gleichen Teilen anfühlt Das Letzter Tanz und Amerikanischer Vandal. Jayme, die sich als lebenslanger Fan des Teams offenbart, das sechs Spielzeiten in der Stadt spielte, bevor sie nach Memphis zog, ist nie zu ernst. Sie verbringt so viel Zeit damit, eins-gegen-eins mit dem Maskottchen Grizz zu spielen, wie sie große Wahrheiten aufdeckt, aber diese Enthüllungen sind es alle wert.

Obwohl es noch nicht gestreamt (oder sogar offiziell veröffentlicht) wird, Die Grizzlie-Wahrheit hat diese Woche eine Reihe von Vorführungen in Städten in ganz Kanada, darunter in Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton, Winnipeg und mehr. Jayme schafft es, einige herausragende Namen in der Welt der Grizzlies ausfindig zu machen – darunter Präsident Stu Jackson, der berüchtigte Draft Pick Steve Francis und der vielleicht entzückendste kleine Memphis Grizzlies-Fan, der je gelebt hat. Der ganze Film macht einfach Spaß, aber seien Sie gewarnt: Nachdem Sie ihn gesehen haben, werden Sie wahrscheinlich auch auf eine Rückkehr des Franchise schießen.

Ins Unkraut

Auf CBC Gem streamen

Die kanadische Regisseurin Jennifer Baichwal eröffnete in diesem Jahr zum zweiten Mal Hot Docs Ins Unkraut. Die Geschichte von David und Goliath zeigt den Gerichtsstreit zwischen dem Platzwart Dewayne (Lee) Johnson und dem Agrochemieunternehmen Monsanto.

Der Dokumentarfilm, der am 16. September auf CBC und CBC Gem als Saisonpremiere von ausgestrahlt wurde Das leidenschaftliche Auge, ist in gewisser Weise ein typisches Takedown korrupter Geschäftspraktiken, aber es wird zusammengehalten, aber der unerschrockene Blick auf Johnson selbst. Johnson war eng an der dreijährigen Entwicklung des Projekts beteiligt, das auf den Prozess folgt, der sich aus seiner Klage ergibt, in der behauptet wird, Monsantos Unkrautvernichter RoundUp habe seinen Krebs verursacht.

Art von

Auf CBC Gem streamen

Mit der Art von Aufmerksamkeit, die Art von erhalten hat, wird es nicht gerade unterschätzt. Aber das Publikum ist sich vielleicht noch nicht bewusst, wie viel sich in der gerade erschienenen zweiten Staffel dieser Dramedy mit Schöpfer Bilal Baig als Sabi geändert und drastisch verbessert hat: ein nicht-binäres Kindermädchen, das darum kämpft, seinen Platz in der Welt zu finden.

Es gibt Notizen von Flohsack hier, und Baigs trockenes Schreiben und Vortrag haben ihnen einen Platz auf der „Next Generation Leader“-Liste des Time Magazine eingebracht – sowie ein vollständiges Profil von der New York Times.

Während die erste Staffel gut war, dreht die zweite die Wählscheibe sowohl für die Erzählung als auch für die Emotionen auf. Es ist lustig, aber auch voller Herzschmerz. Sabis wachsende Distanz zu ihren Eltern zieht die Zuschauer an, auch wenn es in gewisser Weise weh tut, zuzusehen.

Bleib Tooned

Auf CBC Gem streamen

Eric Bauza macht seit einiger Zeit sowohl Kanada als auch die Welt der Animation stolz. Der Synchronsprecher ist seit 20 Jahren im Geschäft, aber seine Popularität explodierte 2018, als er die Rolle von Bugs Bunny übernahm. Jetzt macht er eine kleine Meta-Wende.

In seiner Serie Bleibe Getontuntersucht Bauza die Tropen und Tendenzen der Animation, einer Kunstform, die mehr Stereotype und verborgene Botschaften aufgegriffen hat, als die meisten zugeben würden. Bleib Tooned verfügt auch über einige der größten Namen der Synchronsprecherbranche, darunter Bobby Moynihan, Tara Strong, Grey DeLisle und mehr. Sie zeigen, wie Zeichentrickfilme, die für viele mehr sind als Kinderunterhaltung, alles von Sexualität über Gender bis hin zu Politik behandeln.

Wir werden alle sterben (sogar Jay Baruchel)

Auf Crave streamen

Beliebte Mechanik für Kinder Alaun Jay Baruchel begegnet dem Ende der Welt mit seinem üblichen schwarzen Humor in dieser sechsteiligen Miniserie über Crave, die potenzielle Endzeitszenarien von extremen – planetenvernichtenden Asteroiden und Alien-Invasionen – bis hin zu den glaubwürdigeren Armageddons von Krankheiten und Klima untersucht Katastrophe.

HÖREN | Jay Baruchel über seine neue Serie: Metro-Morgen7:40Schauspieler Jay Baruchel betrachtet die Sterblichkeit in einer neuen Serie über apokalyptische Ereignisse Jay Baruchel ist Schauspieler und Moderator einer neuen Serie mit dem Titel „We’re All Gonna Die (Even Jay Baruchel)“.

Es ist eine Studie in Widersprüchen, die irgendwie fantastisch funktioniert. Wenn Sie den Mut haben, in den Abgrund zu blicken – oder einfach nur in unsere eigene kollektive Zukunft –, lohnt es sich auf jeden Fall zu streamen. Stellen Sie nur sicher, dass die Kinder aus dem Raum sind, da die Drachenzähmen leicht gemacht star wirft Worte mit übermüdeten Wissenschaftlern um sich, die definitiv nicht in diesem Franchise waren.