Kanadische Architekten helfen, den „Fluch“ des schlechten Sounds im berühmten New Yorker Lincoln Center zu heben

Es gibt eine kanadische Signatur auf einem Balken eines der berühmtesten Gebäude von New York City: der neu gestalteten David Geffen Hall im Lincoln Center for the Performing Arts, Heimat der New York Philharmonic.

Gary McCluskie, ein leitender Architekt bei Diamond Schmitt Architects aus Toronto, kann Ihnen genau zeigen, wo sich die Signatur befindet. Er hat es in der Endphase einer 550-Millionen-Dollar-Renovierung selbst dort hingestellt, die sein Team vor der Wiedereröffnung der Halle im vergangenen Oktober abgeschlossen hatte.

Es war ein Moment des Stolzes für McCluskie nach einer langen Reise, die 2016 mit einem Anruf begann, bei dem das kanadische Team gebeten wurde, ein berüchtigtes Problem im kulturellen Herzen der Vereinigten Staaten zu lösen – nämlich, dass einer seiner größten Konzertsäle einen schrecklichen Ruf hatte Klang.

„Die Herausforderung der Geffen Hall bestand darin, dass die Akustik der Halle nie großartig war und nie mit der Größe des Orchesters mithalten konnte“, sagte McCluskie.

Die Akustik war so schrecklich, dass einige sie als Fluch bezeichneten, nachdem zwei teure Renovierungsarbeiten das Problem nicht behoben hatten.

Laut der derzeitigen CEO der New York Philharmonic, Deborah Borda, war das Problem von dem Moment an offensichtlich, als die Halle 1962 eröffnet wurde. (Sie hieß ursprünglich Philharmonic Hall, gefolgt von Avery Fisher Hall zu Ehren eines Philanthropen, der 1973 10,5 Millionen Dollar spendete . 2015 wurde es nach dem Unterhaltungsmogul David Geffen benannt, der im Rahmen einer Spendenaktion 100 Millionen US-Dollar spendete und die Namensrechte gewann.)

„Es sah von innen wirklich wunderschön aus. Max Abramovitz war der Architekt“, sagte Borda. „Das Problem war, dass man nichts hören konnte. Jeder wusste es sofort. Der Klang war nicht gut vom Orchester und vom Orchester [members] konnten einander auf der Bühne nicht hören.“

Die neu renovierte David Geffen Hall spiegelt sich im Revson Fountain im August 2022 in New York wider. Das Renovierungsprojekt wurde vom Torontoer Büro Diamond Schmitt Architects geleitet, das 2016 ausgewählt und gebeten wurde, das Akustikproblem des Konzertsaals zu lösen. (Mary Altaffer/The Associated Press)

Diamond Schmitt erhielt den begehrten Auftrag, die Halle neu zu gestalten und ein jahrzehntelang geplagtes Problem ein für alle Mal zu beheben.

Die neue Konzerthalle startete im vergangenen Herbst in die Saison 2022/23, und allen Berichten zufolge wurde der sogenannte Fluch aufgehoben. Gönner, Musiker und Kritiker boten begeisterte Kritiken.

Die New York Times nannte den Klang „glänzend und klar“, und die Washington Post beschrieb die Erfahrung, „als ob Sie sich im Körper eines Instruments befinden“.

Eine Architekturzeichnung des Äußeren der David Geffen Hall zeigt die Renovierungspläne von Diamond Schmitt Architects für das Gebäude. (Diamond Schmitt Architekten)

Korrigieren des Tons

Colin Williams, stellvertretender Soloposaunist, trat 2014 den New York Philharmonic bei. Als er von dem jüngsten Versuch hörte, das Problem zu beheben, hielt er den Atem an.

„Oh mein Gott, bitte lass sie diesmal den Fluch aufheben“, sagte er. Er hatte die blecherne Qualität des alten Saals satt, die den Klang eines weltberühmten Orchesters flachdrückte. Er beklagte, wie viel besser er in anderen großen Hallen klang, in denen er in Europa und Asien gespielt hat.

Williams sagte, der Unterschied, den die Renovierung gemacht habe, sei wie der Wechsel von Schwarz und Weiß zu Farbe.

UHR | Posaunist der New York Philharmonic über den neuen Sound des Saals: Posaunist der New York Philharmonic über den neuen Sound Colin Williams, stellvertretender Soloposaunist der New York Philharmonic, vergleicht den Klang der Geffen Hall im Lincoln Center vor und nach der Umgestaltung.

„Viele dieser Klänge würden irgendwie miteinander verschmelzen“, sagte er. Jetzt „hat der Klang so viel mehr Wärme. Jetzt gibt es Klarheit.“

Diamond Schmitt arbeitete mit der in Connecticut ansässigen Firma Akustiks, den Theaterdesignern Fisher Dachs Associates und dem in New York ansässigen Architekturbüro Tod Williams Billie Tsien zusammen.

Gemeinsam hatten sie die Mission, den Raum im Dienste des Klangs neu zu gestalten – von den Baumaterialien über die Textilien bis hin zur Form der Halle.

Bauarbeiter installieren im August 2022 akustische Reflektoren im neu renovierten Wu Tsai Theater in der David Geffen Hall. Nachdem die neue Konzertsaison im vergangenen Herbst begonnen hatte, erhielt die Akustik der Halle nach jahrzehntelangen Problemen begeisterte Kritiken. (Mary Altaffer/The Associated Press)

„Die vielleicht bedeutendste Änderung bestand darin, das Orchester zu verschieben“, sagte Paul Scarborough, ein leitender Designer bei Akustiks. „Wir haben die Bühne 25 Fuß in den Raum gezogen, um alle näher an das zu bringen, was auf der Bühne passiert.“

Vorbei war das eher traditionelle Schuhkarton-Interieur, das eine Bühne im Proszenium-Stil hatte, die eine klare Trennung zwischen den Darstellern und dem Publikum herstellte.

Nachdem 500 Sitzplätze entfernt wurden – was den Saal auf 2.200 reduzierte – schuf Diamond Schmitt eine weinbergartige Sitzanordnung mit vielen Kurven, damit sich das Publikum um die Bühne wickeln konnte. Es gibt sogar eine ganze Reihe von Sitzen hinter den Darstellern.

Gary McCluskie, ein Hauptarchitekt von Diamond Schmitt Architects aus Toronto, unterzeichnet während der Endphase der Renovierung in der David Geffen Hall einen Balken in einem Ahornblatt. (Eingereicht von Diamond Schmitt Architects)

„Diese Idee eines Surround-Erlebnisses würde die Art und Weise, wie das Publikum die Musik erlebt, grundlegend verändern“, sagte McCluskie, „aber auch die Möglichkeit schaffen, die Qualität dieses Klangs wirklich, wirklich stark zu verbessern.“

Er verwies auf die Kombination aus Bronzematerialien und warmen Textilien, die Buchenholzpaneele und Walnusssitze, die alle ausgewählt wurden, um den Klang zu ergänzen oder zu verbessern. Wie die Washington Post beschrieb, herrscht im Raum sofort das Gefühl, in einem Musikinstrument zu sein.

„So [with] Bei jedem Material denken wir wirklich darüber nach, wie es als Ensemble zusammenarbeiten wird, wie es auf koordinierte Weise zusammenarbeiten wird, um ein Gefühl im Raum zu erzeugen“, sagte McCluskie.

Mehr als nur Klang

Während es eine schwere Aufgabe war, den Klang des Orchestersaals richtig hinzubekommen, mussten sich die Architekten und Designer auch mit einem anderen Problem in der Geschichte des Lincoln Center auseinandersetzen.

Um in den 1960er Jahren ein riesiges Zentrum für New Yorks Ballett, Oper und Orchester zu schaffen, musste die Stadt ein pulsierendes schwarzes und puertoricanisches Viertel auf Manhattans Upper West Side abreißen. Die Neugestaltung der David Geffen Hall zielte darauf ab, diese Ungerechtigkeit anzugehen.

Zunächst wurden die sozialen Räume außerhalb des Konzertsaals geöffnet, indem ein klarer Weg von der äußeren Plaza zur ganztägig öffentlich zugänglichen inneren Lobby geschaffen wurde. Der Raum verfügt über ein Café und riesige Bildschirme, auf denen Konzerte kostenlos live übertragen werden. Es gibt auch einen neuen, von außen sichtbaren Aufführungsbereich namens Sidewalk Studio.

Musiker der New York Philharmonic spielen im Juli 2020 in einem Bürgersteigpark gegenüber der David Geffen Hall im Lincoln Center, bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Schließung des Orchesters im März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie. (Mike Segar/Reuters)

„Was wir der Stadt New York sagen, ist: ‚Kommen Sie herein, wir heißen Sie willkommen'“, sagte die Architektin Billie Tsien bei der Enthüllung der Projektpläne vor drei Jahren.

Wie McCluskie es erzählt, hat die Art und Weise, wie das Projekt begann und dann mit dem großen Finale, das durch eine Pandemie rast, endete, fast eine symphonische Qualität.

Er sagte, er werde den Moment nie vergessen, als er an einem Frühlingstag im Jahr 2016 nach einem langen Bieterverfahren für das Projekt den Anruf erhielt. „Es ist eine Ikone der Architektur des 20. Jahrhunderts in Nordamerika und auf der ganzen Welt. Es war also das Projekt meines Lebens.“

Für das Team von Diamond Schmitt war das Projekt die Krönung eines prestigeträchtigen Lebenslaufs, der ihnen half, den Job im Lincoln Center überhaupt zu bekommen. Ihre Arbeit umfasst die Neugestaltung des Four Seasons Centre for the Performing Arts in Toronto, des Maison Symphonique in Montreal und des National Arts Centre in Ottawa.

„Allein diese Gelegenheit, unser Know-how, das wir in Kanada entwickelt haben, in die Welt zu tragen, macht uns wirklich stolz“, sagte McCluskie.

Daher die kanadische Unterschrift in der David Geffen Hall, versteckt unter einer Decke, eines riesigen Ahornblatts.

Musikdirektor Jaap van Zweden dirigiert am 19. September 2022 die erste Probe der New York Philharmonic für die Saison 2022/23 in der David Geffen Hall. Die neu gestaltete Halle wurde am 8. Oktober eröffnet, dem ersten Konzert des Orchesters dort seit dem 10. März 2020, fällig zur Pandemie. (Ronald Blum/The Associated Press)

Mach es fertig

Es gab Bedenken, dass die COVID-19-Pandemie das Projekt zum Stillstand bringen würde, aber angetrieben von Geffens 100-Millionen-Dollar-Spende wurde die Renovierung während der Sperrzeit beschleunigt. Es wurde termingerecht und unter Budget abgeschlossen.

Beim Durchschneiden des Bandes am 8. Oktober drückte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul ihren großen Stolz auf den Abschluss des Projekts aus.

„Die Leute werden darauf zurückblicken und sagen, dass dies unser Zeitalter der Großartigkeit war“, sagte sie. „Die Leute werden zurückblicken und sagen, Sie waren die Mäzene, die Visionäre, die Leute, die gesagt haben: ‚Wir können das schaffen.’“

Henry Timms, Präsident und CEO des Lincoln Center for the Performing Arts, wird nach dem Renovierungsprojekt im August 2022 im Wu Tsai Theatre in der David Geffen Hall gezeigt. (Mary Altaffer/The Associated Press)

Dieses Gefühl von wir haben das gemacht wirklich bei einer streng geheimen Probe letzten Sommer gelandet, an der die Führungskräfte des Projekts, Spender, Designer, Musiker und McCluskies Team teilnahmen. Die allerersten Noten von Anton Bruckner Symphonie Nr. 7 in E-Dur gab ihnen die Antwort, nach der sie suchten.

„Wenn Sie sich dieses Musikstück anhören, wie es leise und sanft mit den Streichern beginnt und dann der Rest des Orchesters darauf aufbaut [it] … die Qualität dieses Klangs vergrößert sich im Raum“, sagte McCluskie. „Das konnte man alles in den ersten drei Minuten hören.“

Er sagte, dass alle Anwesenden an diesem Tag in Tränen ausgebrochen seien.

Für Colin Williams und die anderen Mitglieder des New York Philharmonic bedeutet der neue Raum ein rechtmäßiges Zuhause für die Musik.

„Vielleicht alle 50 bis 60 Jahre erlebt ein Orchester eine solche Transformation“, sagte er. „Teil dieser Neugestaltung zu sein, nicht nur des Raums, sondern auch des Klangs des Orchesters, ist eine unglaubliche Sache.“

UHR | „Ich habe Gänsehaut bekommen“, sagt der Geiger: Die Geigerin Na Sun von den New York Philharmonic beschreibt den Klang der neu renovierten Geffen Hall im Lincoln Center.

Für Borda vervollständigt die Verwirklichung des Projekts eine persönliche Reise. Tatsächlich verließ sie das New York Philharmonic in den 1990er Jahren, frustriert über die gescheiterten Renovierungsarbeiten. Sie verbrachte Jahrzehnte in Kalifornien als Leiterin der Los Angeles Philharmonic, wo sie mit Frank Gehry, einem anderen berühmten kanadischen Architekten, an der Walt Disney Concert Hall arbeitete.

Borda wurde nach New York zurückgerufen, als das Lincoln Center-Projekt die Finanzierung für die Umgestaltung erhielt.

„Ich sage das selten: Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Das hat meine Erwartungen übertroffen“, sagte sie.