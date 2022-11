Kanadas Trudeau zieht Schluss mit Straßenprotesten — RT World News

Der liberale Premierminister sagte, Massenproteste seien „besorgniserregend“, wenn sie direkte „Änderungen der öffentlichen Ordnung“ anstreben.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat darauf bestanden, dass seine Regierung zu Recht umfassende Notstandsbefugnisse in Anspruch genommen hat, um Massenproteste auf der Straße gegen Covid-19-Mandate Anfang dieses Jahres zu unterdrücken, und erklärt, dass dazu drastische Maßnahmen erforderlich seien „Menschen in Sicherheit bringen.“

Der Premierminister wandte sich an eine offizielle Kommission, die eingesetzt wurde, um Trudeaus Entscheidung im Februar zu untersuchen, zum ersten Mal in der Geschichte Kanadas das Notstandsgesetz zu aktivieren, und argumentierte, es sei a „hart“ aber notwendige Entscheidung angesichts der chaotischen Demonstrationen, die das Land zu dieser Zeit erfassten.

„Zunächst einmal, was wäre, wenn in diesen Tagen das Schlimmste passiert wäre? Was wäre, wenn jemand verletzt worden wäre?“ er hat gefragt. „Was wäre, wenn ich, als ich die Gelegenheit hatte, etwas zu tun, gewartet hätte und das Undenkbare passiert wäre?“

Obwohl Trudeau anmerkte, dass er bereit sei, mit einigen Protestführern in Dialog zu treten, sagte der Premierminister, dass das Abhalten solcher Verhandlungen einen schlechten Ausgang hätte haben können „Präzedenzfall“ für die Zukunft der kanadischen Demokratie und schlug vor, dass Straßendemonstrationen nicht versuchen sollten, die Regierungspolitik direkt zu beeinflussen.

„Ich mache mir Sorgen, einen Präzedenzfall zu schaffen, dass eine Blockade der Wellington Street zu einer Änderung der öffentlichen Ordnung führen könnte … Wir haben eine robust funktionierende Demokratie und Proteste, öffentliche Proteste, sind ein wichtiger Teil, um sicherzustellen, dass die Kanadier Botschaften erhalten und hervorheben, wie sie zu verschiedenen Themen stehen“, er sagte.

Aber Proteste zu benutzen, um Änderungen der öffentlichen Ordnung zu fordern, ist etwas, das ich für besorgniserregend halte.

Trudeau sagte weiter, es sei seine Aufgabe als Premierminister „um die Kanadier zu schützen“ und dass seine Entscheidung, die Notstandsbefugnisse zu nutzen, am getroffen wurde „Sammelberatung“ seines Kabinetts.









Die als „Konvoi der Freiheit“ bezeichneten Proteste begannen im vergangenen Januar und dauerten etwas mehr als einen Monat. Obwohl im ganzen Land typischere Protestkundgebungen ausbrachen, inszenierten viele Fernfahrer auch Blockaden an Orten entlang der Grenze zwischen den USA und Kanada, als sie ein Ende verschiedener Pandemiebeschränkungen forderten, nämlich Impfstoff- und Maskenmandate.

Trudeau prangerte den Konvoi scharf an, schlug die Blockaden zu, weil sie den regulären Warenfluss störten, und ging sogar so weit zu sagen, die Demonstranten stellten eine Bedrohung für die kanadische Demokratie dar. Seine Entscheidung, sich auf das Notstandsgesetz von 1988 zu berufen, ermächtigte die Polizei – und theoretisch auch das Militär –, härtere Maßnahmen gegen Demonstranten zu ergreifen, darunter die Beschlagnahme von Lastwagen, die Schließung von Bankkonten und die Aussetzung von Versicherungen.

Der Schritt war besonders unter Konservativen und Bürgerrechtsorganisationen umstritten und veranlasste die Regierung, eine „Notfallkommission für die öffentliche Ordnung“ einzurichten, um zu untersuchen, ob die Entscheidung angemessen war. Trudeaus Aussage am Freitag endete mit sechswöchigen Anhörungen vor der Kommission, die noch immer keine endgültige Entscheidung darüber getroffen hat, ob der Premierminister berechtigt war, das Notstandsgesetz anzuwenden.