Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau trennen sich, gab Trudeau am Mittwoch auf seinem Instagram-Account bekannt.

Trudeau sagte nach „vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen“ mit Sophie: „Wir haben die Entscheidung getroffen, uns zu trennen.“

„Wie immer bleiben wir eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir aufgebaut haben und weiter aufbauen werden“, schrieb er.

Er forderte, dass ihre Privatsphäre zum Wohl ihrer Kinder respektiert werde.

Nachdem er mehrere Jahre als Lehrer in Vancouver verbracht hatte, kehrte Trudeau 2002 nach Montreal zurück, wo er laut der offiziellen Biografie des kanadischen Premierministers Grégoire Trudeau traf.

„Im Jahr 2002 kehrte Justin nach Montreal zurück, wo er Sophie Grégoire traf. Sie haben 2005 geheiratet und sind nun stolze Eltern von Xavier, Ella-Grace und Hadrien“, hieß es darin.

Laut Trudeaus Website der Liberalen Partei erlangte Grégoire Trudeau einen Abschluss in Kommunikation an der Universität Montréal, arbeitete später im Vertrieb und in der Werbung, bevor er Fernseh- und Radioreporter wurde.

