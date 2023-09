Die kanadische Gewerkschaft Ford Motor Co. bot im ersten Jahr ihrer vorläufigen Vereinbarung mit Unifor eine Lohnerhöhung von 10 Prozent an, gefolgt von Lohnerhöhungen um zwei und drei Prozent im zweiten und dritten Jahr, teilte die kanadische Gewerkschaft am Samstag mit.

Die Vereinbarung umfasst außerdem einen Produktivitäts- und Qualitätsbonus in Höhe von 10.000 kanadischen Dollar für alle aktiven Mitarbeiter des Unternehmens sowie eine Erhöhung der monatlichen Grundleistung und der Sonderzulage in allen Klassencodes bei leistungsorientierten und hybriden Pensionsplänen.

Ford-Arbeiter in Kanada stimmen am Wochenende über die am Dienstagabend erzielte Tarifvereinbarung ab. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.600 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter in Kanada, hauptsächlich in Oakville, Ontario, und Windsor, Ontario. Die Ergebnisse der Ratifizierungsabstimmung werden am Sonntag erwartet.

Für einige leitende Angestellte schwanken die Lohnerhöhungen während der Vertragslaufzeit je nach Art der Stelle zwischen 19 und 25 Prozent, wie aus den von Unifor veröffentlichten Vertragsdetails hervorgeht.

Unifor sagte am Freitag, dass seine Ford-Führungsgruppe einstimmig für die Unterstützung der vorläufigen Vereinbarung gestimmt habe.

Auch in den Vereinigten Staaten sieht sich Ford mit Arbeitsproblemen konfrontiert, da die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) am 15. September einen Streik gestartet hat, der am Freitag die Streikaktionen gegen General Motors und Stellantis auf deren Ersatzteilvertriebszentren ausgeweitet hat.

In den USA bestehen nach wie vor „schwerwiegende Probleme“.

UAW-Präsident Shawn Fain sagte am Freitag, dass Ford sein Vertragsangebot verbessert habe, einschließlich der Erhöhung der Gewinnbeteiligung und der Zustimmung, Arbeiter wegen Werksschließungen streiken zu lassen, dass die Gewerkschaft jedoch immer noch „ernsthafte Probleme“ mit dem Unternehmen habe und dass seine Arbeiter im Unternehmen bleiben würden Streik im Montagewerk des Autoherstellers in Wayne, Michigan.

Fain sagte, er erwarte, dass die Gespräche bis zum Wochenende fortgesetzt würden.

Im Gegensatz zur UAW wählte Unifor eines der Detroit Three als „Ziel“ für die Verhandlungen – in diesem Fall Ford – und nutzte dabei eine Musterverhandlungstaktik, die den Ton für spätere Geschäfte mit anderen Unternehmen vorgab.

Unifor hatte von Ford höhere Löhne und Renten, Unterstützung beim Übergang zu Elektrofahrzeugen und zusätzliche Investitionszusagen gefordert. Die Gewerkschaft muss noch eine Einigung mit Stellantis und General Motors erzielen, um Streiks in ihren kanadischen Werken zu verhindern.

Die UAW begann am Freitag mit Streiks gegen 38 Teilevertriebszentren in den USA bei GM und Stellantis und weitete damit ihre beispiellosen, gleichzeitigen Streiks aus, die mit je einem Montagewerk in jedem der Detroit Three begannen. Durch die zusätzlichen Einrichtungen kamen etwa 5.600 Arbeiter zu den 12.700 hinzu, die sich bereits in Streikposten befanden.