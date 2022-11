Kanadas Coach hatte den Vize-Weltmeister mit der Parole „Fuck Croatia“ genervt.

Mit dem kroatischen Trikot auf den Schultern war das Gesicht von Andrej Kramaric nach seinem Gala-Auftritt voller Zufriedenheit.

„Für die Extra-Motivation muss ich mich beim Nationaltrainer von Kanada bedanken“, sagte Hoffenheim, der im 4:1 (2:1)-Zoff-Duell des Vizeweltmeisters mit den Ahornblättern zum Matchwinner avancierte Finale in Katar war. Mit dem Slogan „Fuck Croatia“ brachte Kanadas Trainer John Herdman nicht nur die Mannschaft, sondern ganz Kroatien aus der Fassung.

Nun folgte die Rückfahrt – vor allem durch Kramaric, der zwei Tore erzielte und Kroatien am Sonntag auf Kurs auf das Achtelfinale brachte. Auch Kroatiens Trainer Zlatko Dalic hatte ein paar deutliche Worte für seinen Gegner parat: „Wenn ich gewinne oder verliere, gratuliere ich dem gegnerischen Trainer. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist ein guter Trainer, aber er muss noch viel lernen.“

Historisches WM-Tor

Auch seinem Bundesliga-Kollegen Alphonso Davies stahl Kramaric mit seinem Doppelpack die Show, für den Bayern-Star ist die WM trotz Kanadas historischem ersten WM-Tor besiegelt.

Die Fans spendeten Kramaric stehende Ovationen und er wurde von seinen Mitspielern umarmt. «Das ist ein besonderer Moment. Zwei Tore bei einer WM gibt es nicht oft. Das ist ein tolles Gefühl», sagte Hoffenheim, der zugleich mit Blick auf das Gruppenfinale gegen den WM-Dritten Belgien betonte, wer stehen unter großem Druck: „Es ist noch nichts erreicht, wir müssen uns gut vorbereiten.“ Ein Punkt würde Kroatien reichen, um weiterzukommen.

Besser auf der Außenbahn

Endlich, nach vielen Zweifeln – sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft – hatte Kramaric wieder einmal bewiesen, was er wert ist. Beim müden WM-Auftakt gegen Marokko (0:0) kam er zwar nicht zum Einsatz, Bundestrainer Dalic hielt aber am 31-Jährigen fest und ließ ihn an der Flanke spielen. Das passt. Neben Kramaric (36. und 70.) trafen auch Marko Livaja (44.) und Lovro Majer (90.+4.).

Kanada hingegen stieß trotz einer erneut couragierten Leistung an seine Grenzen. Es hatte nach 67 Sekunden so gut begonnen, als Davies das erste Tor in der WM-Geschichte des Landes erzielte. Es war auch das früheste Tor bei dieser Endrunde. Der 22-Jährige feierte seinen Coup mit einem Sprung und Jubelschreien. Im ersten Gruppenspiel verschoss Davies, der bei dieser WM das erste Tor eines Bayern-Spielers erzielte, einen Elfmeter.

„Es ist etwas, wovon du träumst, ich kann es nicht glauben“, sagte Davies über einen Hit, der Geschichte schrieb, aber am Ende wertlos war. Denn die Kroaten erteilten dem WM-Außenseiter eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. „Das 2:1 war der Wendepunkt“, sagte Kanadas Trainer John Herdman. „Wir wollten das erste kanadische Team sein, das bei einer Weltmeisterschaft weiterkommt. Jetzt wollen wir das erste Team sein, das ein Spiel gewinnt.“ Gegen Marokko ist noch eine Chance.