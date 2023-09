Premierminister Justin Trudeau richtete am Montagnachmittag eine dringende Ansprache an die Abgeordneten im Parlament, in der er sie darüber informierte, dass die kanadischen Sicherheitsbehörden seit Wochen „glaubwürdigen Behauptungen über eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung“ und der Ermordung von Hardeep Singh Nijjar Anfang des Sommers nachgehen Kanadischer Boden.

„Kanada hat den obersten Geheimdienst- und Sicherheitsbeamten der indischen Regierung seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht“, sagte Trudeau, als er die Nachricht in einer dringenden Erklärung an die kanadischen Gesetzgeber im Parlament überbrachte. „Letzte Woche beim G-20-Gipfel habe ich sie persönlich und direkt zu Premierminister Modi gebracht, ohne Zweifel.“

Die bilateralen Beziehungen Kanadas zu Indien geraten zunehmend unter Druck.

Der indische Premierminister Narendra Modi äußerte letzte Woche am Rande des G20-Gipfels gegenüber Trudeau Bedenken hinsichtlich der Proteste der Sikh-Separatisten in Kanada.

Kanada hat am Freitag eine Handelsmission mit Indien angesichts der angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern abrupt eingestellt.

Die liberale Regierung Kanadas legte Wert auf stärkere Beziehungen zu Indien, einem wichtigen Partner in ihrer indopazifischen Handels- und Diplomatiestrategie.

Nijjar, ein Sikh-Anführer aus British Columbia, der einer Separatistenbewegung angehört und von Neu-Delhi als Terrorist eingestuft wurde, wurde am 18. Juni auf dem Parkplatz eines Sikh-Tempels in Surrey, BC, in seinem Auto tödlich erschossen.

„Wir haben klar zum Ausdruck gebracht, dass wir keinerlei ausländische Einmischung tolerieren werden“, sagte Joly gegenüber Reportern.

Joly sagte, sie habe die Angelegenheit bei wichtigen Verbündeten zur Sprache gebracht und plane, das Thema heute Abend in New York bei ihren G7-Kollegen zur Sprache zu bringen.

„Im Moment wissen wir, dass wir uns in einer internationalen Sicherheitskrise befinden und eine der Grundregeln für die Stabilität und Sicherheit der Welt der Schutz der Souveränität jedes Landes ist“, sagte sie. „Wir halten diesen möglichen Souveränitätsbruch für völlig inakzeptabel.“

Trudeau habe das Thema bereits gegenüber Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak angesprochen, sagte Joly.

Kanadas Minister für öffentliche Sicherheit, Dominic LeBlanc, sagte, die nationale Sicherheits- und Geheimdienstberaterin des Premierministers, Jody Thomas, und der Chef des kanadischen Geheimdienstes seien in den letzten Wochen mehrmals nach Indien gereist, um den indischen Geheimdienst mit den Vorwürfen zu konfrontieren.

Die Nachricht landete am selben Tag, an dem Kanadas kürzlich ernannte Kommissarin, die eine unabhängige öffentliche Untersuchung zu ausländischer Einmischung überwacht, ihr neues Amt antrat. Gemäß den Bedingungen der Untersuchung hat sie bis Ende nächsten Jahres Zeit, einen Abschlussbericht zu erstellen.