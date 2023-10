Kanada und seine Verbündeten haben Sanktionen gegen Aserbaidschan wegen seines militärischen Einmarsches in die abtrünnige Region Berg-Karabach im vergangenen Monat erörtert, der eine Massenflucht von mehr als 100.000 ethnischen Armeniern in das benachbarte Armenien auslöste, sagte ein hochrangiger Diplomat dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung des Unterhauses Montag.

„Es gab auf jeden Fall Diskussionen … anhaltende Debatten darüber, wann es am angemessensten wäre, dieses Tool einzusetzen“, antwortete Andrew Turner, Kanadas kürzlich ernannter Botschafter in Armenien, auf Fragen der NDP-Außenkritikerin Heather McPherson.

In einer Telefonkonferenz aus Eriwan, der Hauptstadt Armeniens, sagte Turner auch, es bestehe die Gefahr, dass Strafmaßnahmen die Bemühungen um ein Friedensabkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan untergraben könnten.

„Die Verfolgung von Sanktionen zum jetzigen Zeitpunkt würde das Risiko bergen, die laufenden Friedensbemühungen zu stören“, sagte er.

„Während wir niemanden gesehen haben, der Sanktionen verhängt hat, haben wir beispielsweise Ankündigungen aus Frankreich über die Möglichkeit einer militärischen Unterstützung gesehen, und das hat Aserbaidschan dazu veranlasst, sich von geplanten internationalen Treffen und Diskussionen zurückzuziehen, die zur Förderung des Friedens hätten beitragen können.“ Verfahren.“

Turners Aussage erfolgte wenige Tage, nachdem Außenministerin Mélanie Joly Armenien besucht hatte, um die kanadische Botschaft offiziell einzuweihen. Auf die Frage von Journalisten nach möglichen Sanktionen während ihrer Reise sagte Joly, „alles sei auf dem Tisch“ – was bei Aserbaidschans Außenministerium Kritik hervorrief.

Vor dem militärischen Beschuss im September hatte Berg-Karabach eine mehrheitlich ethnisch armenische Bevölkerung. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben Aserbaidschan und Armenien zwei Kriege um die Region geführt, die nach internationalem Recht als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, aber de facto eine ethnische armenische Regierung hatte.

Es ist unwahrscheinlich, dass Flüchtlinge zurückkehren: International Crisis Group

Turner wies auch darauf hin, dass Ottawa Aserbaidschan gesagt habe, dass Flüchtlingen, die aus Berg-Karabach geflohen sind, das Recht auf Rückkehr garantiert werden sollte.

Kanada hat zu diesem Zweck eine länderübergreifende Erklärung vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen unterzeichnet.

Während Aserbaidschan wiederholt erklärt hat, dass Flüchtlinge gerne zurückkehren würden, sagte ein Experte dem parlamentarischen Ausschuss, dass wahrscheinlich nur wenige Flüchtlinge dieses Angebot annehmen würden.

„Bei meinen Treffen mit Vertriebenen in ganz Armenien“, sagte Olesya Vartanyan, eine leitende Analystin der International Crisis Group, „habe ich keine einzige Person getroffen, die darüber nachdenkt, in absehbarer Zeit nach Berg-Karabach zurückzukehren.“

„Sie haben kein Vertrauen in die Herrschaft (Aserbaidschans) und haben zu große Angst, zurückzukehren.“

Kinder sitzen auf einem Bordstein, während sich die Bewohner am 25. September 2023 im Zentrum von Stepanakert versammeln, um Berg-Karabach, eine von ethnischen Armeniern bewohnte Region, zu verlassen. (REUTERS)

Vartanyan sagte, Aserbaidschan könne etwas Vertrauen aufbauen, indem es vertriebenen Flüchtlingen zumindest den Besuch ihrer Häuser und der Gräber getöteter Familienangehöriger ermögliche, möglicherweise mit Unterstützung internationaler Organisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz.

Einige der aussagenden Experten widersprachen der Behauptung des Botschafters, dass Strafmaßnahmen Aserbaidschan aus den Friedensgesprächen verdrängen könnten.

„Jetzt ist es an der Zeit, gezielte Sanktionen gegen Aserbaidschan zu verhängen“, sagte Christopher Waters, Juraprofessor an der University of Windsor.

„Sie wären eine Warnung dafür, dass Kanada von Aserbaidschan erwartet, das kulturelle Erbe zu schützen, die wenigen verbliebenen ethnischen Armenier zu schützen, die Möglichkeit des Rückkehrrechts für diejenigen zu wahren, die geflohen sind, und eine faire Behandlung ziviler Führer zu gewährleisten, die von ihnen inhaftiert wurden.“ das (aserbaidschanische) Regime unter dem Vorwand, sie seien Terroristen.“

Er erinnerte das Komitee daran, wie in Kanada hergestellte Drohnenteile schließlich an die Türkei, Aserbaidschans Verbündeten im Konflikt mit Armenien, verkauft und dann 2020 von Aserbaidschan in Drohnen gegen Armenien eingesetzt wurden.

Waters verwies auch darauf, wie Aserbaidschan einige Teile des Hoheitsgebiets Armeniens selbst übernommen habe, und auf die Rhetorik der aserbaidschanischen Regierung, die einen weiteren Landstreifen innerhalb Armeniens beansprucht.

Jean-François Ratelle, Experte für Aufstände und die Politik der Kaukasusstaaten an der Universität Ottawa, schlug ebenfalls vor, dass der Internationale Strafgerichtshof ein weiterer Weg zur Gerechtigkeit sein könnte. Er sagte, Kanada sollte den jüngsten Schritt Armeniens unterstützen, den Beitritt zum Gremium zu ratifizieren, was zu einer Untersuchung angeblicher ethnischer Säuberungen in der Region Berg-Karabach führen könnte.

Er verwies auf die Wirtschaftsblockade, die Aserbaidschan in den fast zehn Monaten vor seinem militärischen Einmarsch gegen Berg-Karabach verhängte und die den Zugang von Nahrungsmitteln und Medikamenten zur örtlichen Bevölkerung weitgehend verhinderte, sowie auf den Exodus selbst.

Stéphane Bergeron, Abgeordneter des Bloc Québécois, und Lyndsay Mathyssen, Abgeordneter der NDP, sprechen am 25. Oktober 2023 im Rahmen eines offiziellen Besuchs der kanadischen Regierung mit Medien in Eriwan, Armenien. (Fin DePencier/CBC)

Der Abgeordnete des Bloc Québécois, Stéphane Bergeron, ebenfalls Mitglied des Ausschusses, meinte, Aserbaidschan könnte sich aufgrund seiner jüngsten militärischen Erfolge zu einem Angriff ermutigt fühlen.

„Ich finde es besonders, auf Frankreich hinzuweisen, das in den letzten Monaten Armeniens einziger Verbündeter war“, sagte er und verwies darauf, wie Paris den Konflikt im UN-Sicherheitsrat zur Sprache brachte und Verteidigungswaffen an Armenien verkaufte.