Die Vorwürfe, Neu-Delhi sei an der Ermordung eines Sikh-Separatisten beteiligt gewesen, könnten auf Überwachung beruhen

Kanadas Behauptung, Indien sei an der Ermordung eines prominenten Sikh-Separatisten beteiligt gewesen, beruhe auf der Überwachung der Diplomaten des Landes und auf Geheimdienstinformationen durch Mitglieder der „Five Eyes“-Allianz, berichtete der staatliche Sender CBC am Donnerstag unter Berufung auf Regierungsquellen. Die Gruppe zum Informationsaustausch umfasst die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland.

Der Bericht erscheint inmitten einer sich verschärfenden diplomatischen Auseinandersetzung zwischen Ottawa und Neu-Delhi über die Vorwürfe von Premierminister Justin Trudeau Anfang dieser Woche, die die indische Regierung mit der Ermordung von Hardeep Singh Nijjar in Verbindung bringen, einem Sikh-Führer, der seitdem auf der Fahndungsliste Indiens stand 2020. Neu-Delhi hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als „absurd und motiviert.“

Die CBC behauptete, dass im Rahmen einer einmonatigen Untersuchung Geheimdienstinformationen gesammelt worden seien, bei denen die Kommunikation zwischen indischen Beamten, darunter auch Diplomaten in Kanada, abgefangen worden sei. Kanadische Beamte reisten mehrmals nach Indien, unter anderem im August und September, um bei der Untersuchung von Nijjars Tod um Zusammenarbeit zu bitten.

Die Associated Press berichtete separat unter Berufung auf einen kanadischen Beamten, dass Trudeaus Anschuldigungen auf der Überwachung indischer Diplomaten in Kanada, einschließlich der von einem wichtigen Verbündeten bereitgestellten Informationen, beruhten.









Trudeau sagte am Montag im Parlament, seine Regierung habe „glaubwürdige Intelligenz„Verknüpfung“Agenten der indischen Regierung” zur Ermordung von Nijjar im Juni. Am Donnerstag wiederholte der Premierminister die Vorwürfe gegenüber Reportern am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Er forderte Neu-Delhi auf, bei der Untersuchung des Todes des Sikh-Führers zu kooperieren.

Trudeau sagte, die Entscheidung, diese Vorwürfe im kanadischen Parlament zu veröffentlichen, sei getroffen worden mit „äußerste Ernsthaftigkeit.“ Auf die Frage eines Reporters, ob die „Beweise umfangreich seien“, wiederholte er, dass dies der Fall sei „Glaubhafte Behauptungen„Das muss Kanada „ernsthaft“ nehmen“, berichtete Times Now. Ottawa verfügt über ein „strenges und unabhängiges Justizsystem“ und wird „diesen Justizprozessen erlauben, sich mit äußerster Integrität zu entfalten“, fügte Trudeau hinzu.

Als der kanadische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Bob Rae, zu den Beweisen befragt wurde, die die Anschuldigungen stützen, sagte er: „sehr frühe Tage“ und dass Fakten „im Zuge des Strebens nach Gerechtigkeit herauskommen„, was darauf hindeutet, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht so schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Washington hat Ottawa seine Unterstützung bei den laufenden Ermittlungen zugesagt. Während eines Briefings am Donnerstag sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass US-Beamte ständig mit ihren kanadischen Kollegen in Kontakt gestanden hätten.und sich eng mit ihnen abzustimmen.“ Er fügte hinzu, dass das Weiße Haus „Unterstützung für ein Strafverfolgungsverfahren, um den genauen Hintergründen des Geschehens auf den Grund zu gehen und sicherzustellen, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden.“

Sullivan bestätigte außerdem, dass Washington in dieser Angelegenheit mit Neu-Delhi in Kontakt gestanden habe. „Für solche Aktionen gibt es keine besondere Ausnahmegenehmigungs“, sagte Sullivan auf die Frage, ob US-Präsident Joe Biden beabsichtige, mit Modi über die Vorwürfe Kanadas zu sprechen.

Auch das Vereinigte Königreich und Kanada äußerten „Besorgnis“ über die Vorwürfe.

Die Spannungen zwischen Indien und Kanada haben seit Montag zugenommen. Ottawa wies den Leiter des indischen Auslandsgeheimdienstes im Land aus, und Indien reagierte mit der Ausweisung des in Neu-Delhi stationierten kanadischen Geheimdienstes. Beide Nationen haben auch die Reisehinweise für das jeweils andere Land überarbeitet. Am Donnerstag hat Indien die Visumserteilung für kanadische Einwohner auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, mit der Begründung: „SicherheitsgrundS.“













Die kanadische diplomatische Vertretung in Indien hat ebenfalls angedeutet, dass sie ihre Präsenz im Land reduzieren könnte, obwohl sie erklärte, dass sowohl die Hohe Kommission als auch ihre Konsulate geöffnet bleiben würden.

In einem Gespräch mit den Medien am Donnerstag beschrieb der Sprecher des indischen Außenministeriums, Arindam Bagchi, Kanadas Vorwürfe als „in erster Linie politisch motiviert.“ Er sagte auch, dass Neu-Delhi zwar „beschäftigt„Kanada hatte seinen Partnern in dieser Angelegenheit keine konkreten Informationen über die Ermordung von Najjar mitgeteilt. „Entweder dann oder vorher oder nachher.“

„Wir haben der kanadischen Seite mitgeteilt, dass wir bereit sind, alle uns zur Verfügung gestellten spezifischen Informationen zu prüfen. Bisher haben wir jedoch keine derartigen konkreten Informationen erhalten“, erklärte Bagchi. Er stellte fest, dass Neu-Delhi konkrete Beweise weitergegeben habe „über kriminelle Aktivitäten von Einzelpersonen auf kanadischem Boden” mit den kanadischen Behörden, aber es wurde nicht darauf reagiert.