Kanadas Wirtschaft hat im vergangenen Monat 40.000 Arbeitsplätze geschaffen, etwa doppelt so viele wie erwartet, aber auch nur etwa halb so viele, wie nötig wären, um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt zu halten.

Statistics Canada berichtete am Freitag, dass die Wirtschaft zwar neue Arbeitsplätze geschaffen habe, das Land aber auch etwa 103.000 neue Menschen geschaffen habe. Trotz des geringfügigen Anstiegs sank die Beschäftigungsquote – der Prozentsatz der Erwachsenen, die einen Job haben, im Vergleich zur Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter – tatsächlich um 0,1 Prozentpunkte auf 61,9 Prozent.

Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die Wirtschaft nur etwa 20.000 Arbeitsplätze schaffen würde, und einige forderten sogar einen Rückgang, was den zweiten Rückgang in Folge auf dem Arbeitsmarkt bedeutet hätte.

Bislang sind in diesem Jahr auf dem kanadischen Arbeitsmarkt etwa 174.000 neue Stellen entstanden, was durchschnittlich etwa 25.000 neuen Stellen pro Monat entspricht.

Aber die Zahl der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter ist etwa um das Dreifache gestiegen, wobei die Bevölkerung Kanadas jeden Monat durchschnittlich um 83.000 Menschen im Alter von 15 Jahren oder älter wächst.

Doug Porter, Wirtschaftswissenschaftler bei der Bank of Montreal, sagt, dass der stetige Zustrom von mehr als 800.000 neuen Menschen, die im vergangenen Jahr nach Kanada kamen, derzeit der größte Einzelfaktor ist, der den Arbeitsmarkt antreibt.

„Kanada braucht jetzt einen stetigen Zufluss an Arbeitsplätzen, um mit dem rasanten Bevölkerungswachstum Schritt zu halten“, sagte er. „Daher ist es nicht widersprüchlich, einen kräftigen monatlichen Zuwachs von 40.000 Arbeitsplätzen zu sehen und dennoch zu dem Schluss zu kommen, dass sich der Markt leicht entspannt.“

Tiff Macklem, Gouverneur der Bank of Canada, sagte am Donnerstag vor einem Geschäftspublikum in Calgary, die Zentralbank habe festgestellt, dass selbst in Monaten, in denen die Wirtschaft neue Arbeitsplätze schafft, diese nicht schneller wachsen als das Bevölkerungswachstum, was bedeutet, dass sie Das macht ihren Inflationskampf nicht härter.

„Das deutet darauf hin, dass das Angebot an Arbeitskräften stärker wächst als die Nachfrage nach Arbeitskräften“, sagte Macklem. „Das Angebot holt also mit der Nachfrage ein und dieser Druck lässt nach.“