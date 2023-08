Die kanadische Regierung hat am Dienstag eine Empfehlung veröffentlicht, in der sie LGBTQ+-Personen auffordert, bei Reisen in die Vereinigten Staaten vorsichtig zu sein.

„Einige Bundesstaaten haben Gesetze und Richtlinien erlassen, die sich auf 2SLGBTQI+-Personen auswirken können“, heißt es in der Stellungnahme. „Überprüfen Sie die relevanten staatlichen und lokalen Gesetze“, fügte es hinzu.

Kanadas Reisewarnungen konzentrieren sich in der Regel auf Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität oder Naturkatastrophen. Das allgemeine Risikoprofil für die USA bleibt jedoch bei grün, was auf normale Sicherheitsvorkehrungen hindeutet.

In einigen Bundesstaaten nehmen Anti-LGBTQ-Gesetze zu

In den USA ist die Zahl der Landesregierungen, die Anti-LGBTQ-Gesetze einführen, deutlich gestiegen.

Die Human Rights Campaign, eine LGBTQ-Interessengruppe, sagte, dass es allein in diesem Jahr in 41 US-Bundesstaaten mehr als 525 Gesetzesentwürfe zu Anti-LGBTQ-Themen gegeben habe.

76 davon wurden gesetzlich unterzeichnet Stand Anfang Juni, mehr als in jedem Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr.

Im Jahr 2015 seien 115 ähnliche Gesetzesentwürfe eingebracht worden, sagte die Gruppe, um die diesjährige Zahl in einen Zusammenhang zu bringen.

Die Gruppe rief zum ersten Mal in ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte den Ausnahmezustand für LGBTQ-Personen in den USA aus.

Die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland sagte Reportern, dass die Regierung Experten eingesetzt habe, um zu überwachen, ob besondere Gefahren für bestimmte Gruppen von Kanadiern bestünden.

Sie lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob die Biden-Regierung vor der Änderung konsultiert worden sei.

Laut Statistics Canada leben in Kanada 40 Millionen Menschen, von denen sich etwa eine Million als Angehörige der LGBTQ-Community bezeichnen.

rm/kb (Reuters, AFP)