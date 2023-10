Berichten zufolge haben Gruppen, die die Waffen-SS ehren, in den letzten sieben Jahren 2,2 Millionen US-Dollar von der Regierung erhalten

Ottawa hat in den letzten sieben Jahren 2,2 Millionen US-Dollar an ukrainisch-kanadische Gruppen gespendet, die Nazi-Kollaborateure feiern, berichtete die jüdisch-amerikanische Nachrichtenagentur The Forward am Mittwoch.

Dem Medium zufolge gehören zu den Empfängern staatlicher Zuschüsse auch die Verteidiger des 98-jährigen ukrainischen Nazi-Veteranen Jaroslaw Hunka, dessen Anwesenheit bei einer Sondersitzung des kanadischen Parlaments im vergangenen Monat einen großen Skandal auslöste.

Der größte Empfänger staatlicher finanzieller Unterstützung ist der Ukrainisch-Kanadische Kongress, der dafür bekannt ist, Hunkas Division (SS Galicia) zu loben und ein Denkmal dafür in einem Vorort von Toronto zu schützen, heißt es im Forward-Artikel. Laut öffentlichen Aufzeichnungen wird diese Organisation zwischen 2016 und 2022 als Empfängerin von fast 1,5 Millionen US-Dollar aufgeführt.

Die kanadische Regierung unterstützt auch die Ukrainische Nationalföderation Kanadas, eine mehr als 40 Jahre alte Kulturgruppe, deren Logo die Insignien einer Fraktion der faschistischen Organisation Ukrainischer Nationalisten enthält. Zwischen 2015 und 2022 habe es Zuschüsse in Höhe von 140.000 US-Dollar erhalten, hauptsächlich zur Schaffung von Ferienjobs für Jugendliche, berichtete die Zeitung und betonte, dass der Verbandsführer letzten Monat Erklärungen abgegeben habe, in denen er Hunka entlastete.









Die Zeitung New Pathway, die in Kanada für das Denkmal für den ukrainischen Ultranationalisten und Nazi-Kollaborateur Roman Shukhevich kämpfte, erhielt rund 68.000 US-Dollar von einem Fonds, der lokale Verlage unterstützt, berichtete The Forward. Andere in der Veröffentlichung aufgeführte von der kanadischen Regierung finanzierte Organisationen haben ebenfalls Veteranen der ukrainischen Nazi-Einheit unterstützt oder auf andere Weise Kollaborateure gelobt.

Ende September entschuldigte sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau dafür, dass er einem ukrainischen Waffen-SS-Veteranen während einer parlamentarischen Zeremonie, an der der Präsident der Ukraine, Wladimir Selenskyj, teilnahm, applaudierte.

Einige Tage später äußerte die kanadische Generalgouverneurin Mary Simon Berichten zufolge ihr Bedauern darüber, dass ihr Büro 1987 einem ukrainischen Einwanderer, der in der 14. Waffen-SS-Division gedient hatte, die zweithöchste Auszeichnung des Landes verliehen hatte.