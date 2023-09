Premierminister Justin Trudeau hat sich zu den Vorwürfen seiner Regierung gegen Neu-Delhi geäußert, als die Beziehungen zwischen den Ländern einen neuen Tiefpunkt erreichten

Kanada habe nicht versucht, Indien zu provozieren, als es ihm vorwarf, mit der Ermordung eines Sikh-Separatistenführers in Verbindung zu stehen, sondern wollte, dass Neu-Delhi die Angelegenheit ernst nimmt, sagte Premierminister Justin Trudeau am Dienstag.

Laut Reuters betonte Trudeau die Schwere des Falles und behauptete, dass er tiefgreifende Auswirkungen auf das Völkerrecht habe. Das hat er gesagt „Die indische Regierung muss diese Angelegenheit mit größter Ernsthaftigkeit angehen. Das machen wir; Wir wollen nicht provozieren oder eskalieren.„

Seine Äußerungen erfolgten inmitten eines sich rasch entfaltenden diplomatischen Streits über Kanadas Vorwürfe gegen Indien, angeblich an der Ermordung des Sikh-Separatistenführers Hardeep Singh Nijjar in Kanada im Juni dieses Jahres beteiligt gewesen zu sein. Indien bezeichnete Nijjar im Jahr 2020 als „Terroristen“.

Früher am Tag wies Neu-Delhi die Vorwürfe Kanadas entschieden zurück und bezeichnete sie als „absurd und motiviert.”

Trudeau löste am Montag eine diplomatische Pattsituation aus, als er in einer Rede vor dem kanadischen Parlament, wie er es nannte, „glaubwürdige Anschuldigungen“ vorbrachte, dass die indische Regierung Anfang des Jahres den Sikh-Unabhängigkeitsaktivisten in Ontario ermordet habe, obwohl er keine Beweise vorlegte.









Später kündigte die kanadische Außenministerin Melanie Jolie die sofortige Ausweisung eines hochrangigen indischen Diplomaten an, den sie als Leiter des indischen Auslandsgeheimdienstes Research and Analysis Wing identifizierte, berichtete AFP. Stunden später reagierte Indien mit einem symmetrischen Schritt.

Indischen Medienberichten zufolge hat Neu-Delhi den Stationschef des kanadischen Geheimdienstes in Indien, Olivier Sylvestere, ausgewiesen, der fünf Tage Zeit hatte, das Land zu verlassen. Eine hochrangige Quelle der kanadischen Regierung teilte Reuters mit, dass die Beweise für Indiens angebliche Beteiligung an der Ermordung von Nijjar vorliegen „werden alle zu gegebener Zeit bekannt gegeben.“ Die Regierungsquelle teilte Reuters außerdem mit, dass Kanada in dieser Angelegenheit sehr eng mit den USA zusammengearbeitet habe, auch bei Trudeaus Erklärung vom Montag. Aussagen zum Ausdruck bringen „tiefe Bedenken” über Kanadas Vorwürfe gegen Indien wurden von Großbritannien, Australien und den USA herausgegeben.

Das indische Außenministerium reagierte auf Kanadas Vorwurf in starker diplomatischer Sprache und brachte die wachsende Besorgnis Neu-Delhis zum Ausdruck.über die Einmischung kanadischer Diplomaten in unsere internen Angelegenheiten und ihre Beteiligung an Anti-Indien-Aktivitäten.“

Unterdessen begrüßten Sikh-Organisationen in Kanada Trudeaus Schritt. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Ottawa forderte der Präsident der World Sikh Organization of Canada, Mukhbir Singh, die Trudeau-Regierung auf, rasch Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Identifizierung und Strafverfolgung der Hintermänner des Mordes an Nijjar, des Schutzes der Sikhs in Kanada und der Durchführung einer „Gründliche Überprüfung” von indischen Diplomaten und Beamten in Kanada sowie die Einstellung des Austauschs von Geheimdienstdaten mit Neu-Delhi.













Kanada verfügt über eine beträchtliche Sikh-Bevölkerung. Nach Angaben verschiedener indischer Behörden gibt es innerhalb dieser Gemeinschaft kleine Fraktionen, die immer noch die Idee eines unabhängigen Sikh-Staates vertreten, die sogenannte Khalistan-Bewegung.

Stunden nachdem Indien am Dienstag seine Vergeltungsmaßnahme zur Ausweisung eines kanadischen Diplomaten angekündigt hatte, wurde Berichten zufolge die kanadische Botschaft in Neu-Delhi geschlossen und örtliche Mitarbeiter wurden umgehend angewiesen, die Räumlichkeiten zu räumen, berichtete die Nachrichtenagentur IANS unter Berufung auf Quellen.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass in einer E-Mail alle Botschaftsmitarbeiter aufgefordert worden seien, nicht mit den Medien zu sprechen oder etwas in den sozialen Medien zu posten. Die diplomatische Vertretung weigerte sich auf Anfrage der Agentur, sich zu der Entwicklung zu äußern.

Trotz Drohungen pro-Khalistan-Aktivisten gegen Indien und seine Diplomaten ist Neu-Delhi besorgt über das, was es sieht „Untätigkeit” gegen extremistische Sikh-Gruppen. Indien betrachtet diese Gruppen sowohl im Inland als auch im Ausland als Sicherheitsbedrohung und hat diese Probleme gegenüber den Regierungen Kanadas, des Vereinigten Königreichs, der USA und Australiens zur Sprache gebracht. Mit Kanada wurde das Thema erst in diesem Monat diskutiert, als sich indische und kanadische Staats- und Regierungschefs am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi trafen.