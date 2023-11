Kanada begrenzt das Einwanderungsziel angesichts der Immobilienkrise und der Inflation

Ein Asylbewerber kommt mit dem Taxi an, um von der US-Grenze auf der Roxham Road in Champlain, New York, USA, nach Kanada zu gelangen, 25. Februar 2023. REUTERS/Christinne Muschi erwirbt Lizenzrechte

TORONTO, 1. November (Reuters) – Kanadas liberale Regierung hat die Einwanderungsziele für die nächsten zwei Jahre unverändert gelassen und angekündigt, die Einwanderung ab 2026 nicht mehr anzukurbeln, da das Land mit hoher Inflation und einer Immobilienkrise zu kämpfen hat.

Kanada strebt dieses Jahr 465.000 neue Einwohner an, 485.000 im Jahr 2024, bevor es im Jahr 2025 500.000 erreicht – ein Niveau, das das Land bis 2026 beibehalten will, sagte Einwanderungsminister Marc Miller gegenüber Reportern in Ottawa.

„Diese Einwanderungsraten werden dazu beitragen, das Tempo des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums Kanadas zu bestimmen und gleichzeitig dessen Auswirkungen auf kritische Systeme wie Infrastruktur und Wohnungsbau zu mildern“, sagte Miller.

Die Royal Bank of Canada (RY.TO) sagte, dass die Pause bei den angestrebten Einwanderungsraten angesichts der Wohnungsprobleme und der schwindenden öffentlichen Unterstützung zwar angemessen sei, Kanada aber langfristig Einwanderer brauche.

Die jährliche Einwanderungsrate von 1,3 % der Bevölkerung reichte nicht aus, um die Altersstruktur der Bevölkerung zu stabilisieren, was eine Einwanderung von etwa 2,1 % erfordern würde, sagte der größte Kreditgeber des Landes in einem Bericht.

Kanadas Bevölkerung ist hauptsächlich durch Einwanderung gewachsen, und das Bevölkerungswachstum hat in den letzten Jahren zum Wirtschaftswachstum beigetragen.

Einige Ökonomen machen die Einwanderung für die Verschärfung des Wohnungsmangels im Land verantwortlich, obwohl einige Einwanderer auch in Branchen wie dem Baugewerbe arbeiten, in denen ein Arbeitskräftemangel herrscht.

Aus diesem Grund erklärte die Bank of Canada, dass die Einwanderung sowohl ein Treiber als auch eine Bremse für die Inflation sei, die im September bei 3,8 % lag.

Mehr Verbraucher bedeuten mehr Nachfrage, was die Preise in die Höhe treibt, aber der Eintritt von Einwanderern in den Arbeitsmarkt trägt auch dazu bei, die Arbeitskosten zu senken.

Ein starker Zustrom von Einwanderern trug dazu bei, dass die Bevölkerung Kanadas im vergangenen Jahr so ​​schnell wuchs wie seit 1957 nicht mehr, und gehört laut Statistics Canada zu den 20 am schnellsten wachsenden Ländern der Welt. Dadurch wurden die Auswirkungen der alternden Einwohner, die in den Ruhestand gehen und die Gesundheitsversorgung verbessern, teilweise ausgeglichen Kosten.

Eine zunehmende Zahl von Neuankömmlingen in Kanada hat sich in den letzten Jahren dafür entschieden, das Land zu verlassen, was eine Herausforderung für ein Land darstellt, das in Bezug auf Bevölkerung und Wirtschaftswachstum stark von Einwanderung abhängig ist, sagte das Institute for Canadian Citizenship Anfang dieser Woche.

Berichterstattung von Wa Lone in Toronto, Ismail Shakil in Ottawa und Gnaneshwar Rajan in Bengaluru; Bearbeitung durch Steve Scherer, Deepa Babington und Lincoln Feast.

