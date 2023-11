Kan Nikki Haley Donald Trump ontmoeten?

De Einfluss des Geldes in Amerikaanse Präsidentschaftswahkämpfen is riesig. Teure Wahl-Werbeclips in Fernsehen, Mailings en internetkampagnen verschlingen Millionen. In de tussentijd zijn kandidaten minder vaak betrokken bij alle deelstaten en succesvolle teams.

De Ankündigung der Lobbygruppe (Super Pac), ‘Americans for Prosperity Action’ (AFP Action), is immers een republikeinse leider van Nikki Haley en heeft veel steun.

Dit komt omdat de Milliardären Charles en David Koch een sterk politiek netwerk hebben in de voormalige Amerikaanse Botschafter in zowel de Verenigde Naties als de voormalige gouverneur van South Carolina, en dat de grote spender is dat de Indiase stam Haley het alternatief serieus neemt omgeving. Donald Trump ansehen – en net als in de toekomst zal de Amerikaanse president Joe Biden daar in november 2024 aanwezig zijn.

Der Vorteil een Solchen Netzwerk is, dass damit auch der Zugang zu weiteren Großspendern leichter wird. “Dat is het nieuwe nieuws”, zei de Republikeinse Meinungsforscherin Brenda Gianiny, dem Tagesspiegel. “Damit vertelde Haley over de beschikbare middelen voor de eindsprint.”

Gianiny, directeur van de Gründungs ​​in Washington, benoemde het Umfragefirma Axis Research, noemde het Schritt een “belangrijk signaal voor andere spenders”, namelijk de investering in Haley Lohne.

Haley is de afgelopen twee jaar als Trump’s Botschafter in New York enge Verbindungen z einer Reihe well-habender Spender genüpft. We hebben de instroom van Geldgeber door de Trumps-verhalten verlaten, hij is in Umfeld. Das soll Haley nun nutzen.

Weitere Grossspender-aanbieding van Haley

Er zijn dus plannen voor het Amerikaanse Baumarktkette Home Depot, de Milliardär Ken Langone, in de ontmoetingen met Haley in New York. “De enige persoon die Trump kan steunen is Nikki Haley”, zei Langone maandag tegen de Amerikaanse omroep CNBC.

Bovenal moet eerst de geldcrisis worden aangepakt. En de nieuwe voor de 51e verjaardag van het bezoek van Ron DeSantis in deze mei: De gouverneur van Florida is zijn presidentiële campagne begonnen, daarom is hij genomineerd en leeft zijn vrouw nog – en Trump en zijn man.

In meer dan één federale staat worden ze bewoond door twee leden van het publiek, dus ze zijn geïnteresseerd in de toekomst van New Hampshire. Toen de trend niet meer zichtbaar was, werd Trump op het platform van RealClearPolitics gezet, terwijl er nog steeds een nieuwe trend bestond: in New Hampshire sinds 27 Prozentpunkte.

AFP Action zal Haleys Momentum nu met tausenden Wahlkampfhelfern voor ort untermauern. De campagne van DeSantis reageerde met nervositeit en aanvallen op de kennis van het internetnetwerk als gevolg van investeringen in een ‘gematigde’ kandidaat, die geen enkele kans zou hebben om door Trump te worden verslagen.

Haley schreeuwt in het veld van de Republikeinse presidenten terwijl ze het accepteerde. Dit is een goede keuze voor uw positionering. Zodat je ook de Amerikaanse specialiteiten van Mexico gaat begrijpen, zodat je de Drogenkartelle in gedachten kunt krijgen. En dan praat je tegen jezelf, zodat je ervan kunt genieten. De Amerikaanse president Biden wil afstand nemen van Rusland, China en de islamistische terreurorganisatie Hamas.

In de loop van de tijd kan de beslissing worden genomen vanuit het perspectief van de Spagat: het is noodzakelijk om door te gaan met het modereren van een antwoord. Als een conservatieve christen in Iowa voor een knappe zwei gaat, zal hij in zijn Zeit als gouverneur auch a Gesetz unterzeichnet hätte, de Schwangerschaftsabbrüche na de laatste week zonder hoed. Als je dit begrijpt, zou Wähler in de Bundesstaten ervan gescheiden zijn.

Haley, die voor eens en voor altijd de Britse ‘Iron Lady’ Margaret Thatcher is als Ihr Vorbild, schreeuwt als een kühl abechnende Machtpolitikerin, die de politieke Gegebenheiten snel kan aanpassen. Kritiek op de Wendehals en niet verder dan de principes.

Er komt een einde aan mijn nieuwe poging om alle gescheiden signalen te zien, terwijl Trump in zijn lage positie de meest demokratische kandidaten bidt om te schitteren. Daarna kun je je optreden zien in je thuisstaat South Carolina, waar de republikeinse kandidaten in Iowa en New Hampshire zijn geselecteerd.

Biden zal hier in de campagne van 2020 een comeback maken en zal verantwoordelijk zijn voor de nominatie van de Democratische Partij. En hier is Trump aanwezig in de context van alle juridische problemen die zich voordoen bij meer dan 30 Prozentpunkten. Haley’s Spender is een riskante wet, als je darauf setzen bent, dat is de Republikaner eerst een vrouw voor de race in ons witte huis. Aber: Gewählt werd als eerste in een jaar geboren.