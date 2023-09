Es ist eine Floskel und ein rechter Schlachtruf, Minderheiten klein zu halten: „Woke“. Aber es ist kein ernsthafter Beitrag zum Diskurs.

Immer wieder gelangen rechte Schlachtfeldbegriffe in die Alltagssprache, in den politischen Diskurs und schließlich in linke Medien und soziale Bewegungen, wo sie dann viel zu lange ungehindert ihren Schaden anrichten, demotivieren und Spaltungen verstärken können.

Dass es so einfach geht, stört mich, seit meine Deutschlehrerin auf dem Spielplatz verkündet hat, dass sie ein neues Wort gelernt hat: „Gutmensch“. Das würde Menschen mit erhobenem Zeigefinger beschreiben und als 68er fühlt sie sich etwas ertappt.

Wir Studenten kannten das Wort. Bis dahin allerdings nur von Neonazi-Flugblättern und Hassschriften, mit denen wir konfrontiert wurden. Ich erinnere mich an diesen Schock: Wie gelangte dieses Wort in das Lehrerzimmer einer fortschrittlichen Schule?

Seitdem verfolge ich mit Sorge den Siegeszug des Wortes – begleitete das Wort sozusagen, bis es 2015 zum Unwort des Jahres wurde. „Weltverbesserer“ diffamiert „Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischer Imperialismus“, so die Begründung der Jury. WAHR. Andere Wörter machten ähnliche Karrieren. Der Begriff „politische Korrektheit“ kam von der politischen Rechten nach Deutschland – und einige Jahre lang war alles, was mit Antidiskriminierung und Minderheitenschutz zu tun hatte, als PC diskreditiert. Es hat viel zu lange gedauert, bis sich soziale Bewegungen von diesem Etikett befreit und darüber hinweggesetzt haben.

Letztlich sind es die Ausgegrenzten, die am meisten leiden

Die Beleidigung ist gut gewählt: Wer sich als widerständig versteht und Nonkonformität zelebriert, möchte nicht mit übertriebener Korrektheit in Verbindung gebracht werden. Das wäre bürgerlich. Und so konnte man mit Verlegenheit zusehen, wie Linke sich gegenseitig wegen ihrer politischen Korrektheit verspotteten, wenn sie in Streitlaune waren. Der Schaden wurde den Ausgegrenzten und ihren Forderungen zugefügt.

„Woke“ stammt aus dem afroamerikanischen Englisch der 1930er Jahre. Die Geschichte des US-Begriffs ist leicht zu lesen. Für die Diskurse hier hat sich noch keine Bewegung als „aufgewacht“ bezeichnet. Afrodeutsche haben sich noch nie von Demos mit den Worten „bleib wach“ verabschiedet. Rechte Trolle bringen „Wake“ in die deutschen Social-Media-Kommentare und alle springen wieder über den gleichen Knüppel.

So etwas wie Weekness gibt es nicht. Und das macht ein Wort hervorragend als Schlachtfeldbegriff verwendbar – eine leere Phrase, die nach Bedarf ausgefüllt werden kann, um diejenigen herabzusetzen, die sich für Minderheiteninteressen einsetzen, und um linke Politik abzuwerten. Wenn eine Forderung zu weit geht, wenn ein Privileg beschnitten wird, nennen Sie diese Forderung einfach „zu aufgeweckt“ und das war’s. Dies ist keine seriöse Grundlage für einen Diskurs. Stehen Sie also weiterhin für das ein, was Ihnen wichtig ist. Auch wenn der nächste Kampfeinsatz von dort kommt.