Kampfflugzeuge greifen Flüchtlingslager im Gazastreifen an, während Israel die Forderung der USA nach einer Kampfpause ablehnt

DEIR AL-BALAH, Gazastreifen – Israelische Kampfflugzeuge haben am frühen Sonntag zwei Flüchtlingslager im Gazastreifen angegriffen und dabei mindestens 53 Menschen getötet und Dutzende verletzt, sagten Gesundheitsbeamte. Die Angriffe erfolgten, als Israel erklärte, es werde seine Offensive zur Zerschlagung der Hamas-Machthaber in dem Gebiet fortsetzen, obwohl die USA zu einer Pause bei der Bereitstellung von Hilfe für verzweifelte Zivilisten aufgerufen hätten.

Israel hat die Idee, seine Offensive zu stoppen, abgelehnt, selbst für kurze humanitäre Pausen, die US-Außenminister Antony Blinken während seiner aktuellen Reise durch die Region vorgeschlagen hatte. Das Gesundheitsministerium von Gaza sagte, dass in dem Gebiet in fast einem Monat des Krieges mehr als 9.700 Palästinenser getötet wurden, eine Zahl, die wahrscheinlich noch steigen wird, wenn israelische Truppen in dichte Stadtviertel vordringen.

Luftangriffe trafen über Nacht das Maghazi-Flüchtlingslager im Zentrum von Gaza, wobei mindestens 40 Menschen getötet und 34 weitere verletzt wurden, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Ein Reporter der Associated Press in einem nahegelegenen Krankenhaus sah acht tote Kinder, darunter ein Baby, die nach dem Streik eingeliefert wurden. Ein überlebendes Kind wurde mit staubverkrusteter Kleidung und einem schockierten Gesichtsausdruck den Korridor entlanggeführt.

Arafat Abu Mashaia, der im Lager lebt, sagte, der israelische Luftangriff habe mehrere mehrstöckige Häuser dem Erdboden gleichgemacht, in denen Menschen, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden, Zuflucht suchten.

„Es war ein wahres Massaker“, sagte er, während er auf den Trümmern stand. „Alle hier sind friedliche Menschen. Ich fordere jeden heraus, der sagt, dass es hier Widerstand (Kämpfer) gab.“

Es gab keinen unmittelbaren Kommentar des israelischen Militärs. Das Lager, ein bebautes Wohngebiet, liegt in der Evakuierungszone, in der das israelische Militär palästinensische Zivilisten aufgefordert hatte, Zuflucht zu suchen, da es seine Militäroffensive auf den Norden konzentriert.

Ein weiterer Luftangriff traf am Sonntag ein Haus in der Nähe einer Schule im Flüchtlingslager Bureji im Zentrum von Gaza, und Mitarbeiter des Al-Aqsa-Krankenhauses teilten der AP mit, dass mindestens 13 Menschen getötet wurden. Das Lager beherbergt schätzungsweise 46.000 Menschen und wurde auch am Donnerstag angegriffen.

Trotz Appellen und Demonstrationen im Ausland hat Israel seine Bombardierungen im gesamten Gazastreifen fortgesetzt und erklärt, es ziele auf die Hamas und wirft ihr vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu nutzen. Kritiker sagen, Israels Angriffe seien angesichts der großen Zahl getöteter Zivilisten oft unverhältnismäßig.

Blinken traf sich am Sonntag im besetzten Westjordanland mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, einen Tag nach Gesprächen mit arabischen Außenministern im benachbarten Jordanien.

Abbas, der seit der Machtübernahme der Hamas im Jahr 2007 keine Autorität mehr in Gaza hat, sagte, die Palästinensische Autonomiebehörde werde die Kontrolle über Gaza nur als Teil einer „umfassenden politischen Lösung“ übernehmen, die einen unabhängigen Staat schaffen würde, der auch das Westjordanland und Ostjerusalem umfassen würde , Ländereien, die Israel im Krieg von 1967 eroberte.

Seine Äußerungen schienen die ohnehin schon geringen Möglichkeiten, Gaza zu regieren, wenn es Israel gelingt, die Hamas zu stürzen, noch weiter einzuschränken. Die letzten Friedensgespräche mit Israel scheiterten vor mehr als einem Jahrzehnt und die israelische Regierung wird von Gegnern der palästinensischen Eigenstaatlichkeit dominiert.

Zu Beginn seiner Reise traf sich Blinken mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der am Sonntag bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunkts bekräftigte, dass „es ohne die Rückkehr unserer Entführten keinen Waffenstillstand geben wird“. Er fügte hinzu: „Wir werden einfach so lange weitermachen, bis wir sie besiegt haben, wir haben keine Alternative.“

Arabische Führer haben einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Aber Blinken sagte, dass „die Hamas einfach an Ort und Stelle bleiben würde, in der Lage wäre, sich neu zu formieren und zu wiederholen, was sie am 7. Oktober getan hat“, als die Gruppe einen weitreichenden Angriff vom Gazastreifen in den Süden Israels startete und damit den Krieg auslöste.

Blinken sagte, humanitäre Pausen könnten von entscheidender Bedeutung sein, um Zivilisten zu schützen, Hilfe hereinzuholen und Ausländer herauszuholen, „während es Israel dennoch ermöglicht wird, sein Ziel, die Niederlage der Hamas, zu erreichen.“

Teile der Wohnviertel im Norden des Gazastreifens wurden durch Luftangriffe dem Erdboden gleichgemacht. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten sagt, dass mehr als die Hälfte der verbleibenden Bewohner, schätzungsweise rund 300.000, in von der UN geführten Einrichtungen Zuflucht suchen. Diese Unterkünfte wurden wiederholt von tödlichen israelischen Angriffen getroffen und beschädigt.

Während eines vierstündigen Zeitfensters am Sonntag warfen israelische Flugzeuge erneut Flugblätter ab, in denen sie die Menschen aufforderten, nach Süden zu fliegen. Man konnte beobachten, wie Menschenmassen mit Gepäck, sogar Haustieren oder Rollstühlen die wichtigste Nord-Süd-Autobahn Gazas entlangliefen. Andere führten Eselskarren.

Ein Mann sagte, sie hätten 500 Meter (Yards) mit erhobenen Händen laufen müssen, während sie an israelischen Truppen vorbeikamen. Ein anderer beschrieb, wie er Leichen in beschädigten Autos entlang der Straße gesehen habe. „Die Kinder haben zum ersten Mal Panzer gesehen. Oh Welt, hab Erbarmen mit uns“, sagte ein Palästinenser, der seinen Namen nicht nennen wollte.

Ein weiterer israelischer Luftangriff über Nacht traf einen Wasserbrunnen in Tal al-Zatar im Norden des Gazastreifens und schnitt die Wasserversorgung für Zehntausende Menschen ab, sagte die von der Hamas geführte Gemeinde in der Stadt Beit Lahia in einer Erklärung.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 1,5 Millionen Menschen in Gaza oder 70 % der Bevölkerung aus ihrer Heimat geflohen. Lebensmittel, Wasser und Treibstoff für Generatoren, die Krankenhäuser und andere Einrichtungen versorgen, gehen zur Neige.

Der Krieg hat die Spannungen in der gesamten Region verschärft, da sich Israel und die militante Hisbollah-Gruppe im Libanon entlang der Grenze immer wieder gegenseitig bekriegen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im besetzten Westjordanland bei einer israelischen Festnahmerazzia in Abu Dis, etwas außerhalb Jerusalems, mindestens zwei Palästinenser erschossen. Das Militär sagte, ein Militant, der eine bewaffnete Zelle aufgebaut und auf israelische Streitkräfte geschossen hatte, sei bei der Razzia getötet worden.

Mindestens 150 Palästinenser wurden seit Kriegsbeginn im Westjordanland getötet, vor allem bei gewalttätigen Protesten und Schießereien bei Festnahmerazzien.

Tausende Israelis protestierten am Samstag vor Netanyahus offiziellem Wohnsitz in Jerusalem, forderten ihn zum Rücktritt und forderten die Rückgabe von rund 240 von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Einige Familien reisen ins Ausland, um sicherzustellen, dass die Geiseln nicht vergessen werden.

Netanjahu weigerte sich, die Verantwortung für den Anschlag vom 7. Oktober im Süden Israels zu übernehmen, bei dem mehr als 1.400 Menschen getötet wurden. Der anhaltende palästinensische Raketenbeschuss hat Zehntausende Menschen in Israel gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.

In einem weiteren Ausdruck der weitverbreiteten Wut in Israel schlug Amihai Eliyahu, ein untergeordneter Minister der Regierung, in einem Radiointerview am Sonntag vor, dass Israel eine Atombombe auf Gaza abwerfen könnte. Später nahm er die Bemerkungen zurück und sagte, sie seien „metaphorisch“. Netanyahu gab eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass die Äußerungen des Ministers „nicht auf der Realität beruhten“.

Netanyahu suspendierte Eliyahu von Kabinettssitzungen, ein Schritt, der keine praktischen Auswirkungen hatte.

Unter den in Gaza getöteten Palästinensern seien mehr als 4.800 Kinder, teilte das Gesundheitsministerium des Gazastreifens mit, ohne eine Aufschlüsselung der Zahl der Zivilisten und Kämpfer anzugeben.

Das israelische Militär sagte, 29 seiner Soldaten seien während der Bodenoperation gestorben.

Jobain berichtete aus Khan Younis im Gazastreifen und Chehayeb aus Beirut. Associated Press-Autoren Matthew Lee in Ramallah, Westjordanland; Samy Magdy in Kairo; Julia Frankel in Jerusalem und Cara Anna in New York haben zu diesem Bericht beigetragen.

