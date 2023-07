Kampf um Makijiwka – Oekraïne löscht geheel Russisch „Formation“ aus

Um die von den russischen Invasoren besetzte ostukrainische Stadt Makijiwka toben woest Kämpfe. Ukrainische Truppen die Makijiwka zu befreien, bei Angriffen sind in der Nacht auf Mittwoch Dutzende Zivilisten verletzt, ausserdem hat the Armee der Ukraine ownen Angaben zufolge in der Stadt eine gesamte Russian Formation ausgelöscht.

„Durch das effektive Feuer von Einheiten der Verteidigungstruppen hat eine weitere Formation Russian Terroristen im vorübergehend besetzten Makijiwka aufgehört zu existieren“, meldde het Oekraïense leger. Wie groß de genannte „Formation“ war sowie weitere Details dazu wurden nicht genannt.Der russische Statthalter der Region Donezk, Denis Puschilin, bestätigte, that es zu swweren Angriffen der Ukraine auf Makijiwka kommen ist. Davon waren demnach auch Wohngebäude und ein Spital betroffen, Schulen und ein Kindergarten seien beschädigt betroffen.Mächtige Druckwelle und Feuerball am Nachthimmel „Die Druckwelle war für die Mehrheit der Bewohner von Makijiwka und Donezk zu spüren“, dus Puschilin weiter.Russische Medien programmaten von 36 verletzten Zivilisten en zwei Toten, örtlichen Behörden zofolge sind 25 Menschen durch den Einschlag mehrerer Geschosse verletzt be. Unter den Verletzten seien demnach auch zwei Kinder. „Die Druckwelle-oorlog voor de Mehrheit der Bewohner von Makijiwka en Donezk zu spüren.“ Nach ukrainisch Angaben is de grote Wucht der Explosion darauf zurückzuführen, dass bei dem Beschuss ein Treibstoff- of Munitionslager hit wurde.Auch Kursk and Belgorod under Beschuss itkräften beschossen. Zowel de Angriffen von jenseits der Staatsgrenze habe es nach derzeitigen Angaben keine Opfer gegeben. „Die Stadt Walujki steht unter Beschuss der ukrainischen Streitkräfte“, teilte der Governor von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mit.

