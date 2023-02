Kampf gegen hohe Inflation: Die EZB hebt den Leitzins im Euroraum auf 3,0 Prozent an

Die Europäische Zentralbank versucht, die hohe Inflation mit steigenden Zinsen einzudämmen. Die Notenbank zieht zum fünften Mal in Folge nach – und kündigt bereits eine weitere Zinserhöhung an.

Mit der fünften Zinserhöhung in Folge wappnen sich die Euro-Währungshüter gegen die anhaltend hohe Inflation. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht den Leitzins im Euroraum erneut um 0,50 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Das hat der Zentralbankrat in Frankfurt beschlossen. Für die nächste geldpolitische Sitzung am 16. März wurde bereits eine weitere Zinserhöhung angekündigt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat diesen Kurs bereits im Dezember skizziert: „Wir müssen einen langen Weg gehen.“ Im Januar bekräftigte Lagarde die Entschlossenheit der Notenbank: Die Zinsen müssten „weiter deutlich und stetig steigen“, um die Inflation ausreichend einzudämmen, sagte die Französin. Mit einer Inflationsrate von zwei Prozent strebt die EZB mittelfristig Preisstabilität im Euroraum an. Dieses Ziel liegt seit Monaten in weiter Ferne.

Obwohl sich die Inflation im Januar wieder abgeschwächt hat, lagen die Verbraucherpreise im Währungsraum nach einer ersten Schätzung der Statistikbehörde Eurostat immer noch um 8,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Deutschland lag die Inflationsrate im Dezember bei 8,6 Prozent. Vor allem hohe Energie- und Lebensmittelpreise heizen die Inflation an.