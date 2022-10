Kampf gegen die fünfte Hürde: Not So Sleepy trifft in Newcastle auf Nicky Henderson-Star Constitution Hill | Rennnachrichten

Ein möglicher Zusammenstoß mit Constitution Hill im Fighting Fifth Hurdle in Newcastle steht als nächstes auf der Tagesordnung für Not So Sleepy, nachdem er im Cesarewitch hervorragend gespielt hat.

Der 10-Jährige von Hughie Morrison war ein weithin unbedachter 40: 1-Schuss für Newmarkets prestigeträchtiges bleibendes Handicap, bewies jedoch, dass er unter einem klugen Ritt von Adam Kirby keine Rückennummer ist.

Nachdem Not So Sleepy einen Großteil der letzten Meile eine einzige Furche gepflügt hatte, wurde er spät eingeholt und überholte den Pfosten als Dritter hinter Charles Byrnes beeindruckendem Sieger Run For Oscar, wobei ein weiterer von Morrison trainierter Läufer in Vino Victrix das Paar auf den zweiten Platz teilte.

Die fünftplatzierten Jockeys Aidan Coleman und Jonathan Burke waren glücklich, sich mit einem toten Rennen zufrieden zu geben, als Epatante und Not So Sleepy die Beute in Newcastle teilten



Not So Sleepy totgeschlagen mit Epatante im letztjährigen Fighting Fifth und Morrison ist gespannt darauf, wie er seine Krone im Gosforth Park verteidigt.

„Er war wirklich das Schlagzeilenpferd im Rennen. Wenn er ein paar Stadien früher gefahren wäre, hätte er es vielleicht ein bisschen mehr für Vino Victrix vorbereitet, aber der Sieger hat gut gewonnen“, sagte der Trainer.

„Ich denke, einer der Schlüssel zu seiner Langlebigkeit ist, dass er auf sich selbst aufpasst und wir werden den gleichen Plan haben wie in den letzten Jahren – wir werden direkt nach Newcastle gehen.

„Wenn er nicht gut genug ist, ist er nicht gut genug, aber er muss sehen, ob er wieder mit Epatante totschlagen oder Constitution Hill einen Kampf um sein Geld liefern kann.

„Er mag es offensichtlich dort oben, also werden wir es versuchen.“

Die Pläne für Vino Victrix sind weniger klar, da Morrison unentschlossen ist, ob er mit dem Vierjährigen beim Flat bleiben oder eine Karriere über Sprünge hinaus verfolgen soll.

Er fügte hinzu: „Ich habe immer viel von ihm gehalten und war letztes Jahr enttäuscht, aber er macht Fortschritte. Ich bin mir nicht sicher, was ich wirklich tun soll.

„Das Problem ist, dass es schwierig ist, ein Rennen zu gewinnen, wenn Sie in den mittleren bis hohen 90ern bewertet werden, also werden wir sehen.“