Kampf gegen die fünfte Hürde: Constitution Hill könnte nach Newcastle umleiten, um nach dem Rückzug von Ascot gegen seinen Stallgefährten Epatante anzutreten | Rennnachrichten

Newcastles Betfair Fighting Fifth Hurdle, live auf Sky Sports Racing, und das International Hurdle in Cheltenham sind beide Optionen für Constitution Hill, nachdem er seinen beabsichtigten Wiederauftritt im Coral Hurdle in Ascot verpasst hat.

Der Star-Novize des letzten Jahres sollte seinen saisonalen Bogen im ausgedehnten Zwei-Meilen-drei-Stadium-Wettbewerb machen, aber da sich der Boden auf der Berkshire-Strecke trotz nächtlicher Bewässerung stellenweise zu gut, gut zu weich verändert hatte, war Nicky Henderson nicht vorbereitet kein Risiko eingehen.

Der Handler von Seven Barrows äußerte sich besorgt über die Bedingungen am Freitag und nachdem er vor dem Rennen am Samstag die Strecke abgegangen war, hielt er es für eine einfache Entscheidung, den Ante-Post-Champion Hurdle-Favoriten herauszuziehen.

„Um ehrlich zu sein, würde ich nichts damit anfangen“, sagte Henderson. „Ich musste auch unser Stoßstangenpferd herausnehmen, das sehr, sehr nett ist, und ich riskiere ihn auch nicht.

„Chris Stickles (Rennleiter) sagte nur zu mir: ‚Es tut mir leid, es ist viel schneller ausgetrocknet, als ich es mir hätte vorstellen können.‘ Es trocknet den ganzen Tag aus und als wir zum fünften Rennen kommen, es wird sehr schnell gehen.

„Ich muss sagen, das einzig Gute ist, dass es keine schwere Entscheidung war, es wurde geschnitten und getrocknet, überhaupt kein Argument, es war definitiv ein Nein.“

Constitution Hill hält einen Eintrag für die Fighting Fifth Hurdle am kommenden Samstag, wo er es mit seinem Stallgefährten Epatante aufnehmen könnte. Der Unibet International Hurdle am 10. Dezember wurde vom Seven Barrows Handler als Möglichkeit hervorgehoben, wobei Newbury’s Coral Bet Bundles Intermediate Handicap Hurdle – besser bekannt als Gerry Feilden) – ebenfalls versuchsweise erwähnt wurde.

Er fuhr fort: „Ich werde mich mit Michael Buckley (Eigentümer) treffen und wir haben Newcastle, dann das International am 10. Dezember. Letzteres würde ihn aus der Weihnachtshürde nehmen, aber dann hast du das Haydock Champion Hurdle Trial Mitte Januar, also konnte ich dorthin gehen.

„Jemand hat sogar den Gerry Feilden erwähnt und das Top-Gewicht in einem begrenzten Handicap für die Anfänger des letzten Jahres getragen. Das könnte den Apfelkarren stören. Wir werden dort viele Läufer haben und im Rennen sowieso viel zu laufen. Ich würde halte es für unwahrscheinlich, aber man weiß nie.“

Constitution Hill könnte im Betfair Fighting Fifth Hurdle in Newcastle auf seinen Stallgefährten Epatante treffen





Auf die Frage, ob Epatantes Anwesenheit im Gosforth Park die Fertigstellung der Pläne komplizierter machen würde, fügte Henderson hinzu: „Nein, soweit ich weiß, würde JP (McManus, Epatantes Besitzer) nicht sagen, dass Sie sich gegenseitig annehmen müssen.

„Schauen Sie, was in Irland passiert, schauen Sie sich morgen die Morgiana an – Willie läuft drei und Gordon läuft eins und das war’s. Ihr Programm ist so kompliziert wie unseres und sie haben zu viele gute Pferde!

„Wenn es sein muss, werden sie beide nach Newcastle gehen, was ein bisschen unpraktisch ist, da es mit Newbury zusammenstößt. Der International ist eine Möglichkeit, aber er beseitigt dann die Weihnachtshürde in Kempton für ihn. Das Problem mit dem International ist das Timing von es, aber es ist ein schönes Rennen.“

Henderson äußerte sich besorgt über die Bedingungen am Freitag und nachdem Nico de Boinville die Strecke abgegangen war, war er der Meinung, dass es sich nicht lohnt, dieses Risiko einzugehen.

De Boinville sagte gegenüber Sky Sports Racing: „Egal wie viel Regen sie hatten, er ist hineingegangen und dann ist er verdunstet, er ist weg. Der Grundwasserspiegel ist so niedrig.

„Das ist das Problem mit dieser Jahreszeit mit diesem sich ändernden Klima, guter Boden im Herbst ist anders als guter Boden im Frühling. Nach einer der größten Dürren in unserer Geschichte, was auch immer oben oder unten vor sich geht ist immer noch felsenfest.

„Leider kommen sie bei einem Pferd wie Constitution Hill nicht sehr oft vor, sie sind Pferde fürs Leben – man muss sich dessen sehr bewusst sein und sich daran erinnern, dass er den Tolworth auf weichem, schwerem Boden gewonnen hat, also denke ich einfach, Als Team sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen.“