Kampf gegen den Klimawandel: Einigung auf strengere EU-Emissionsziele

Stand: 09.11.2022 02:07 Uhr

Die EU-Staaten haben sich auf strengere Abgasnormen geeinigt. Wie von der tschechischen Ratspräsidentschaft angekündigt, haben sich das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten in der Lastenteilungsverordnung auf ambitioniertere Ziele bis 2030 geeinigt.

Klimaschädliche Emissionen in Bereichen wie Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall müssen in der EU künftig stärker reduziert werden. Am Abend einigten sich die EU-Staaten und das Europäische Parlament auf die sogenannte Lastenteilungsregelung, wie von der tschechischen Ratspräsidentschaft angekündigt.

Sie schreibt vor, dass die EU-Staaten bis 2030 klimaschädliche Emissionen in bestimmten Sektoren schneller reduzieren müssen. Wie streng die Ziele der Staaten sind, hängt unter anderem von der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder ab.

Das Reduktionsziel für Deutschland – die größte Volkswirtschaft in Europa – wurde von 38 auf 50 Prozent angehoben, während das ärmste EU-Land Bulgarien ein Ziel von 10 Prozent hat.

Hoffen auf weitere Sparanreize

„Die heutige Einigung schafft Klarheit über die erforderlichen Anstrengungen in jedem Mitgliedsstaat und sorgt für Solidarität bei der Erreichung der europäischen Klimaziele“, sagte EU-Klimakommissar Frans Timmermans.

Die unter die Verordnung fallenden Sektoren sind für 60 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Die Regeln sollen Anreize für zusätzliche Maßnahmen schaffen, um weniger Kohlendioxid (CO2) auszustoßen.

Reformteil des großen Klimapakets

Der Beschluss muss noch formell genehmigt werden, bevor das Gesetz in Kraft treten kann, aber dies gilt als Formsache. Die Verordnung ist Teil des großen Klimapakets „Fit for 55“, das die EU-Kommission im vergangenen Jahr vorgestellt hat. Ziel ist es, dass die EU ihre Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 55 Prozent reduziert und bis 2050 gar keine mehr ausstößt.

Andere Teile von „Fit für 55“ wie eine Ausweitung des Emissionshandels – bei dem die Industrie für CO2-Emissionen zahlen muss – werden noch von Ländern und Parlamenten verhandelt.