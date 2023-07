Fantastisch!

Um mit dem schwedischen Thema fortzufahren: Dies ist das einzige Wort, das alles umfasst, was das große Schwedische Tage-Festival im letzten Monat ausmachte.

Mutter Natur hat mitgemacht (ein bisschen heiß, ein bisschen Wind, aber kein Regen) und jeder Tag war ein neues Abenteuer. Ein großes Dankeschön geht an die Abteilungen der Stadt Genf, die dafür gesorgt haben, dass die Innenstadt immer in Topform aussieht, und für die ganze Arbeit, die mit dem Aufbau und den Anschlüssen für die Durchführung der fünftägigen Veranstaltung verbunden war.

Vielen Dank an die Genfer Polizei, die Genfer Feuerwehr und die EMA, die für die Sicherheit aller gesorgt haben und dafür gesorgt haben, dass die Menge nicht „zu viel Spaß“ hat. Vielen Dank an die Sponsoren, die die ganze Woche anwesend waren, an die mehr als 140 Freiwilligen, die Genf hervorragend repräsentierten, und an die Genfer Unternehmen, die bis spät in die Nacht für die über 200.000 Besucher geöffnet hatten, und an die Genfer und Besucher, die die 73. Schwedentage zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben.

Die Genfer Kammer ist allen dankbar, die Geld, Zeit oder Talente gespendet haben!

Zeit für Kunst

Der Juni verging wie im Flug und mit dem Juli beginnt die Genfer Kunstmesse. Die Genfer Innenstadt verwandelt sich am 29. und 30. Juli in einen Veranstaltungsort für angesehene Künstler.

Seit mehr als 20 Jahren verzeichnet die von der Genfer Handelskammer veranstaltete, jurierte Genfer Kunstmesse steigende Besucherzahlen und Bekanntheit. Besucher können gemütlich spazieren gehen und die Werke von mehr als 120 feinen Kunsthandwerkern aus dem ganzen Land bestaunen, die einzigartige Öl- und Acrylfarben, lebendige Aquarelle, faszinierende Skulpturen, schillernden Schmuck, dekorative Keramik und lebendige Fotografien zeigen.

Wieder einmal werden das Fachwissen und die Produkte von Plandscape, Inc. die Kreuzung der Third Street und der Franklin Street in ein atemberaubendes Schauspiel aus Laub und Farben verwandeln. Sie werden nicht glauben, dass diese Schönheit nur vorübergehend ist. Das große weiße Zelt ist Ihr Treffpunkt für Informationen und an beiden Tagen beginnen ab 11 Uhr Kunstprojekte für die Kinder.

Genfer Händler und Restaurants sind das ganze Wochenende über geöffnet. Kommen Sie doch mal vorbei.

Die jährliche Genfer Kunstmesse, präsentiert von Harvey’s Tales Bookshop, ist ein Muss in Ihrem Sommerkalender.

Die Genfer Kunstmesse ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter genevachamber.com.

Bringen Sie Ihre Motoren auf Touren

Der Juli markiert auch den Beginn der Genfer Kammer-Oldtimer-Shows. Sie werden bis zum 31. August donnerstagabends von 17 bis 20 Uhr fortgesetzt. Machen Sie im historischen Gerichtsgebäude von Kane County eine Zeitreise in die Vergangenheit, während sich Autosammler versammeln, um ihre Fahrzeuge vorzuführen. Das Publikum kommt von nah und fern, um zur Musik der 1950er-Jahre zu tanzen, die Schönheiten anzustarren und für seine Lieblingsmarke und sein Lieblingsmodell zu stimmen. Stornierungen wegen schlechten Wetters werden auf der Website der Kammer (genevachamber.com) und Facebook (Geneva, IL – Handels- und Tourismuskammer) veröffentlicht.

Kulturelle En